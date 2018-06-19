Новинка Lantech — высокопроизводительный 10-гигабитный коммутатор Ethernet IGS-6416XSFP-12V L2+ с ...

Новинка Lantech — высокопроизводительный 10-гигабитный коммутатор Ethernet IGS-6416XSFP-12V L2+ с 4-мя слотами SFP+

Новинка Lantech — высокопроизводительный 10-гигабитный коммутатор Ethernet IGS-6416XSFP-12V L2+ с 4-мя слотами SFP+

Новости участников портала \\ 06.08.2018 12:21 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Интуитивно-понятная настройка и управление IGS-6416XSFP с автоматизацией большинства процессов могут быть реализованы через SNMP и Web-интерфейсы, Telnet и CLI.

Новые гигабитные управляемые коммутаторы IGS-6416XSFP-12V марки Lantech имеют высокий заявленный производителем показатель MTBF (срок наработки на отказ) и рассчитаны на длительную эксплуатацию в составе систем видеомониторинга, автоматизации и др. Гарантия производителя на коммутатор Ethernet составляет 5 лет. За счет наличия 16-ти гигабитных портов Ethernet коммутатор обеспечивает скоростную передачу данных, а поддержка SFP+ дает возможность использовать эту модель для 10-гигабитных оптоволоконных соединений. Более того, в этих коммутаторах реализованы передовые алгоритмы сетевой безопасности и защита от любых сбоев.

Комбинирование портов Ethernet коммутатора — 16 гигабитных портов и 4 слота для SFP+ — позволяет достаточно гибко распределять видео, аудио и другие информационные потоки в зависимости от технических требований современных систем видеонаблюдения, охранной/пожарной сигнализации и автоматизированных системах управления зданием. Так, с помощью SFP+ трансиверов и кабелей категории 6/6A или 7, коммутатор Ethernet позволяет реализовать стабильную работу сети при скорости передачи данных до 10 Гбит/с на различные расстояния без ретрансляции. Например, для трансивера Lantech 8330-200-E этот показатель может достигать 20 км, а с Lantech 8330-202-E — 40 км.

 

Интуитивно-понятная настройка и управление IGS-6416XSFP с автоматизацией большинства процессов могут быть реализованы через SNMP и Web-интерфейсы, Telnet и CLI. Кроме того, настраивать коммутатор Ethernet можно с помощью фирменного ПО InstaView от Lantech, интерфейс которого включает наглядное графическое представление, «демо» топологии сети и выводит оповещения о сбоях. В качестве инструмента автоматического поиска оборудования в Ethernet сети IGS-6416XSFP использует сетевой протокол CDP (Cisco Discovery Protocol), а для автоматического назначения ему IP-адреса — протокол LLDP (Link Layer Discovery Protocol), который также отвечает за наследование заданной конфигурации устройства при его замене.

 

Комплекс надежных средств обеспечения безопасности, реализованных в IGS-6416XSFP, гарантирует защиту сети Ethernet от внутренних и внешних угроз. Так, для проведения настройки и контроля работоспособности коммутатора можно задать до 10 IP адресов, с которых будут разрешены эти процедуры. Для аутентификации пользователей в системе коммутатор Ethernet поддерживает TACACS+, для организации безопасной связи использует криптографические протоколы SSL/SSH, а безопасный доступ к веб-интерфейсу предоставляет через HTTPS. Кроме того, IGS-6416XSFP позволяет настроить таблицу MAC адресов и список управления доступом Ingress/Egress ACL L2/L3.

 

Высокая производительность IGS-6416XSFP-12V/Ethernet достигается, в частности, за счет доступной пропускной способности устройства, которая составляет 112 Гбит/с.  При этом новый коммутатор Ethernet может быть задействован в сетях с различной топологией, включая кольцевую и цепочечную, и предоставляет возможность конфигурирования одиночного кольца в автоматическом режиме. Благодаря соответствию стандарту ITU G.8032 v2/2012, коммутатор поддерживает усовершенствованные алгоритмы многоадресной защиты одиночного кольца, и в случае сбоя активирует процесс незамедлительного самовосстановления, которое в среднем занимает до 20 мс.

 

Возможность сегментирования локальной сети и создания тегируемых виртуальных подсетей VLAN в соответствие с регламентом IEEE 802.1Q, позволяет повысить надежность системы, базирующейся на IGS-6416XSFP-12V. При этом коммутатор Ethernet использует различные механизмы управления VLAN, поддерживает передачу информации о VLAN с одного устройства на другое – GVRP, и др. У нового коммутатора предусмотрена поддержка алгоритма приоритетной обработки QoS, CoS с 8 уровнями приоритета на порт, а также протоколов исключения замкнутых маршрутов Spanning Tree, Rapid и Multiple ST, и статическая переадресация многоадресной рассылки по портам для приложения видеонаблюдения.

 

Новые Ethernet коммутаторы Lantech IGS-6416XSFP-12V уже доступны для заказа по розничной цене от 2 100 USD в компании «АРМО-Системы», являющейся официальным российским дистрибьютором продукции Lantech. Дополнительную информацию на новинки и другие коммутаторы этого производителя можно запросить по эл. почте armosystems@armo.ru либо узнать по многоканальному телефону 8-800-700-33-43 в отделе продаж.

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