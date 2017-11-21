Новости участников портала \\ 27.11.2017 15:18 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Гибкое подключение оконечных устройств к новому коммутатору Lantech осуществляется через 10 портов 10/100/1000 Base-T, восемь из которых снабжены инжекторами PoE IEEE802.3at/af с максимальной мощностью на порт до 30 Вт при общем бюджете 120 Вт.

Компания Lantech выпустила управляемый коммутатор IPGS-5408DFT-PT для промышленных предприятий и энергетики, который соответствует нормам IEC 61850-3 и IEEE 1613, и способен выдерживать высокий уровень электромагнитных помех и перепады внешних температур. Новый коммутатор на 10 гигабитных портов относиться к устройствам уровня L2 Plus, обеспечивает высокую пропускную способность 24 Гбит/с и имеет широкий функционал для работы в различных сетях. Два комбинированных SFP-слота позволяют подключать IPGS-5408DFT-PT к оптоволоконным линиям через специальные трансиверы и использовать коммутатор для организации систем безопасности в местах, удаленных от основного сервера.

Гибкое подключение оконечных устройств к новому коммутатору Lantech осуществляется через 10 портов 10/100/1000 Base-T, восемь из которых снабжены инжекторами PoE IEEE802.3at/af с максимальной мощностью на порт до 30 Вт при общем бюджете 120 Вт. Для высокоскоростной передачи данных на расстояния до 120 км коммутатор портов IPGS-5408DFT-PT имеет 2 Combo SFP порта, к которым подключаются соответствующие оптические трансиверы, а при работе в архитектуре одиночного кольца соответствует стандарту ITU G.8032, т.е. обеспечивает восстановление сети после сбоя менее чем за 20 мс.

Высокая производительность IPGS-5408DFT-PT достигается за счет оригинальной архитектуры коммутатора и поддержания пропускной способности до 24 Гбит/с. При этом контроль потоков данных выполняется в одном из двух режимов: полудуплексном с использованием противодавления и полнодуплексном с передачей фреймов IEEE 802.3x. К тому же, новый коммутатор портов может передавать пакеты увеличенного до 10 Кбайт размера (Jumbo frame). Для выполнения аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах IPGS-5408DFT-PT поддерживает протоколы RADIUS, TACACS+, SSH/SSL/ACL, а для связи портов с подключенными устройствами использует интегрированную таблицу на 16K MAC адресов.

Быстрая настройка коммутатора может осуществляться с помощью управляющего программного обеспечения марки Lantech, которое имеет удобный пользовательский интерфейс и максимально совместимо с «железом». Внешнее управление коммутатор портов предусматривает через SNMP v1/v2c и v3, а также Web-интерфейсы, Telnet и с командной строки (CLI). В частности, по протоколу SNMP v1 выполняется конфигурационные установки сетевого устройства. В обширный перечень функций IPGS-5408DFT-PT также входит поддержка групп RMON (Удаленный Мониторинг Сети), таких как история, статистика, оповещения тревоги и события.

Повышенную надежность работы IPGS-5408DFT-PT и степень его отказоустойчивости обеспечивает функция логического объединения нескольких параллельных каналов передачи данных в Ethernet сетях. В качестве инструментов коммутатор портов использует протокол LACP (Link Aggregation Control Protocol) и транкового объединения портов (Port Trunking), позволяющую создавать до 8 групп на 8 участников в каждой. Как и другие коммутаторы Lantech, IPGS-5408DFT-PT имеет функции зеркалирования портов для упрощения анализа трафика и поддерживает протоколы Spanning Tree, Rapid Spanning Tree и Multiple Spanning Tree (MSTP) для резервирования путей передачи данных.

Возможность сегментирования локальной сети и создания тегируемых виртуальных подсетей VLAN (Virtual LAN) в соответствие с регламентом IEEE 802.1Q, позволяет повысить надежность системы, базирующейся на IPGS-5408DFT-PT. При этом коммутатор портов использует различные механизмы управления VLAN, поддерживают передачу информации о VLAN с одного устройства на другое – GVRP и др. Для управления трафиком предусмотрена функция QoS (Quality of Service): классификация трафика на основе 8 очередей приоритетов на всех портах и др. Чтобы эффективно использовать ресурсы локальной сети, коммутатор поддерживает мультикастинг, а также IGMP-snooping v1, v2 и v3.

Новые 10-портовые коммутаторы локальной сети Lantech IPGS-5408DFT-PT уже поступили на российский рынок. Дополнительную информацию о новинках и других управляемых коммутаторах этого производителя можно получить по эл. почте armosystems@armo.ru либо по многоканальному телефону (495) 787-3342 в отделе продаж компании «АРМО-Системы», являющейся официальным российским дистрибьютором продукции Lantech, или в региональных офисах «АРМО».