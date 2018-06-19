Новинка каталога TerraLink — встраиваемые считыватели HID iCLASS SE
Новинка каталога TerraLink — встраиваемые считыватели HID iCLASS SE
Новости участников портала \\ 21.09.2018 16:33 \\ ООО "ТерраЛинк" \\ Москва
TerraLink расширяет ассортимент решений для физического доступа. В каталог RFID-считывателей добавлены встраиваемые считыватели HID iCLASS SE.
Считывающие модули HID 13,56 МГц с поддержкой SIO позволяют встроить технологию iCLASS SE в различные устройства контроля доступа. На их основе создаются решения, поддерживающие полный спектр технологий бесконтактных карт: iCLASS, iCLASS SE/SR, iCLASS Seos, SIO, HID Prox, Indala Prox, FeliCa, MIFARE Classic или MIFARE DESFire®EV1. Кроме того, модули компактного дизайна удобно устанавливать в ограниченных пространствах.
Встраиваемые считыватели HID могут поддерживать два диапазона частот одновременно. Модули HID с одновременной поддержкой iCLASS SE и HID Prox — оптимальное решение для быстрой модернизации СКУД и перехода от низкочастотной технологии к более защищенной технологии SIO.
Для заказа встраиваемых модулей HID обращайтесь к менеджерам Департамента Дистрибуции TerraLink.
Новости участников портала
«ЭЛВИС-НеоТек» представляет линейку российских IP-видеокамер VisorJet
Новости участников портала \\ 19.09.2018 23:22 \\ ЭЛВИС-НеоТек \\ Москва
Компания «ЭЛВИС-НеоТек», ведущий российский производитель интеллектуальных систем обеспечения безопасности и компьютерного зрения, запустила в Зеленограде серийное производство IP-видеокамер под торговой маркой VisorJet.
Приказ МЧС России №374 восстановил действие приказа о принятии на снабжение ПАК «Стрелец-Мониторинг»
Новости участников портала \\ 19.09.2018 22:40 \\ СРО Союз "АСБ" \\ Москва
Министром МЧС России подписан приказ от 05.09.2018г. № 374, которым восстановлено действие приказа МЧС России от 28.12.2009г. № 743 о принятии на снабжение в системе МЧС России программно-аппаратного комплекса с условным наименованием ПАК «Стрелец-Мониторинг».
Восточный экономический Форум под защитой Стрельца!
Новости участников портала \\ 14.09.2018 19:35 \\ Аргус-Спектр \\ Санкт-Петербург
Во Владивостоке состоялось одно из ведущих международных событий в области бизнеса и глобальной экономики. Безопасность мероприятия была обеспечена Радиосистемой охранно-пожарной сигнализации, оповещения, локализации и пейджинга СТРЕЛЕЦ-ПРО.
ЮНИТЕСТ спонсор Чемпионата мира по пожарно-прикладному спорту
Новости участников портала \\ 13.09.2018 17:20 \\ ООО ТД ЮНИТЕСТ \\ Москва
В период с 10 по 16 сентября 2018 года в городе Банска-Бистрица (Словацкая Республика) будут проходить XIV Чемпионат мира среди мужчин и V Чемпионат мира среди женщин по пожарно-спасательному (пожарно-прикладному) спорту.
ТД Алгоритм Безопасности – стал официальным представителем бельгийского бренда защитных перчаток ArmProtect
Новости участников портала \\ 13.09.2018 12:54 \\ Алгоритм Безопасности \\ г. Москва
Бельгийский производитель использует классические и инновационные материалы, натуральные хлопок, кожу и латекс, а также все актуальные синтетические материалы от нитрила до кевлара, ведет собственные разработки.
Каждому покупателю принтера Datacard SD260 набор для печати YMCKT в ПОДАРОК!
Новости участников портала \\ 12.09.2018 16:36 \\ ООО "ТерраЛинк" \\ Москва
Купите принтер Datacard SD260 и получите в ПОДАРОК полноцветную ленту на 500 отпечатков!
Новый регулируемый доводчик уличный от Smartec для дверей весом до 120 кг
Новости участников портала \\ 12.09.2018 13:03 \\ АРМО-Системы \\ Москва
ST-DC236 обеспечивает гарантированное закрытие дверей, в том числе находящихся под управлением системы контроля доступа (СКУД) и оснащенных электромеханическими или электромагнитными замками.
Новый биометрический IP-терминал Suprema BioLite N2 для наружной установки
Новости участников портала \\ 11.09.2018 20:51 \\ ООО "ТерраЛинк" \\ Москва
TerraLink представляет уличный биометрический IP-терминал последнего поколения Suprema BioLite N2.
Премьера AXIS – уличная поворотная камера-тепловизор Q8742-E с 30x/3x трансфокаторами и IP66
Новости участников портала \\ 11.09.2018 10:38 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Круговой видеоконтроль, раннее обнаружение и идентификация движущихся объектов на крупных открытых территориях являются прерогативой двухспектральной камеры AXIS Q8742-E.
Мультиформатная камера STC-HDX3085 Ultimate от "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ"
Новости участников портала \\ 05.09.2018 16:11 \\ "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" \\ Москва
Камеру высокой чувствительности STC-HDX3085 Ultimate можно подключить к любому видеорегистратору с BNC интерфейсом: в цифровом формате HD-SDI и EX-SD и в аналоговом высокого разрешения AHD, HD-TVI, HD-CVI.
Другие новости
Новинка каталога TerraLink — встраиваемые считыватели HID iCLASS SE
ООО "ТерраЛинк" \\ 21.09.2018 16:33
«ЭЛВИС-НеоТек» представляет линейку российских IP-видеокамер VisorJet
ЭЛВИС-НеоТек \\ 19.09.2018 23:22
Новости
новая версия системы ИИ для распознавания документов
События \\ 21.06.2018
Вторая версия Smart IDReader с помощью нового ИИ прибавила в скорости и качестве распознавания документов со смартфонов
MERLION стал одним из крупнейших участников DISTREE Russia
События \\ 20.06.2018
Дистрибьютор активно поддержал 15-й форум
Представители промышленного сектора встретятся с поставщиками систем безопасности на площадке Совета Федерации
Выставки \\ 19.06.2018
В начале июля на площадке Совета Федерации состоится встреча руководителей, отвечающих за безопасность крупнейших корпораций, с поставщиками систем безопасности. Заказчики и производители систем безопасности обсудят актуальные вопросы и задачи комплексной безопасности.
Статьи
Как защитить ребенка от вреда в Интернете?
Профилактика преступлений \\ Интернет – это информационная платформа, которую сложнее всего контролировать. Он богат, как полезным контентом, так и опасным.
Как избежать срока за репост?
Законодательство по безопасности \\ Социальные сети давно стали для граждан платформой самовыражения. В них активно обсуждаются последние новости, острые общественные проблемы, выносятся категоричные высказывания.
Обеспечение безопасности магазина
Профилактика преступлений \\ Человечество пока не достигло того уровня самосознательности, при котором можно было бы отказаться от систем безопасности и замков. Кражи совершаются в любых магазинах, даже самых защищенных. Люди могут выносить как недорогие творожные сырки из продуктового, так и действительно ценные вещи.
Электронные запирающие системы
Комплексные системы безопасности \\ Электронные устройства сопровождают современного человека повсюду. Жилища наполняются бытовой техникой, даже детям покупаются цифровые гаджеты, разрабатываются системы интернета вещей для организации умного дома.