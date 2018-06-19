Новости участников портала \\ 21.09.2018 16:33 \\ ООО "ТерраЛинк" \\ Москва

TerraLink расширяет ассортимент решений для физического доступа. В каталог RFID-считывателей добавлены встраиваемые считыватели HID iCLASS SE.

Считывающие модули HID 13,56 МГц с поддержкой SIO позволяют встроить технологию iCLASS SE в различные устройства контроля доступа. На их основе создаются решения, поддерживающие полный спектр технологий бесконтактных карт: iCLASS, iCLASS SE/SR, iCLASS Seos, SIO, HID Prox, Indala Prox, FeliCa, MIFARE Classic или MIFARE DESFire®EV1. Кроме того, модули компактного дизайна удобно устанавливать в ограниченных пространствах.

Встраиваемые считыватели HID могут поддерживать два диапазона частот одновременно. Модули HID с одновременной поддержкой iCLASS SE и HID Prox — оптимальное решение для быстрой модернизации СКУД и перехода от низкочастотной технологии к более защищенной технологии SIO.

Для заказа встраиваемых модулей HID обращайтесь к менеджерам Департамента Дистрибуции TerraLink.