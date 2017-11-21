Новинка IP домофонии от компании "Равелин Лтд"
Новинка IP домофонии от компании "Равелин Лтд"
Новости участников портала \\ 27.11.2017 15:50 \\ Ravelin Ltd \\ Санкт-Петербург
Инновационный IP коммутатор домофонных трубок «Премьер-100»
Компания «Равелин Лтд» представляет инновационный IP коммутатор домофонных трубок «Премьер-100»
Коммутатор домофонных трубок «Премьер-100» (IAC-PMUX) предназначен для сопряжения домофонных трубок VIZIT и ELTIS с современными IP-видеодомофонами DAHUA, 2N и BAS-IP.
Благодаря IP коммутатору «Премьер-100» обеспечивается возможность использования обычных домофонных трубок в составе современных цифровых домофонных систем с максимальным сохранением преимуществ IP домофонии и практичности традиционных аналоговых домофонных трубок.
Жители жилищных комплексов получают возможность выбора варианта квартирного оборудования: современные IP видеомониторы, либо простые и недорогие домофонные трубки. При этом владельцам домофонных трубок, с минимальными ограничениями, доступны все преимущества IP домофонии:
- Работа с несколькими подъездными и калиточными вызывными IP панелями домофонов (до 15 в системе) с обеспечением высокого качества звука
- Связь с пультом консьержа
- Прием звонков по SIP телефонии
- Возможность просмотра видеокамер, диалог и управление доступом с мобильного приложения смартфона.
Строительные компании и инсталляторы получают существенное, в десятки раз, сокращение начальных затрат на развертывание домофонной структуры жилищного комплекса. Минимальная стоимость комплекта оконечных устройств для типового дома на 4 подъезда по 36 квартир составит 43 тыс.руб - при использовании трубок, и 2 млн.160 тыс.руб - при использовании IP мониторов.
Инновационный коммутатор домофонных трубок «Премьер-100» (IAC-PMUX) является уникальной разработкой и результатом совместного труда нескольких отечественных научных и производственных компаний. Данный прибор обладает целым комплексом преимуществ и уникальных свойств и возможностей:
- встроенный коммутатор с возможностью подключения 100 домофонных трубок, а также возможность подключения двух внешних коммутаторов (БК-100) по 100 трубок (суммарно: до 300 домофонных трубок)
- логическое подключение до 15 IP вызывных панелей DAHUA к одному коммутатору
- поддержка протокола SIP 2.0 с регистрацией домофонных трубок в SIP-сервере, обеспечением связи с пультом консьержа и внешних вызовов от SIP абонентов
- поддержка сквозной (подъездной) и поэтажной (гостиничной) нумерация квартир
- управление коммутатором через защищенный WEB интерфейс (HTTPS)
- качественная двусторонняя аудиосвязь с возможностью индивидуальной регулировки громкости каждого абонента
- индивидуальная настройка громкости и мелодии вызова
- возможность индивидуальной блокировка трубок (за неуплату и т.п.)
Эксплуатационные характеристики прибора «Премьер-100» (IAC-PMUX):
- защита встроенного коммутатора трубок от электростатического разряда
- удаленное обновления ПО, резервирования и восстановление настроек
- диагностики состояния трубок и линий с автоматической компенсацией длинных линий
- защита от зависания и возможность перезапуска при долгом отсутствии активности
- пластиковый корпус, крепление на DIN-рейку, съемные коммутационные разъемы
- рабочий диапазон температур: от -10 до +50°С
- питание: +12В, 4Вт.
Производитель: ООО "Равелин Лтд"
197022, Россия, г. Санкт – Петербург, ул. Проф. Попова, 4
Телефон: (812) 327-50-32 многоканальный
ravelin@ravelinspb.ru
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