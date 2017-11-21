Новинка IP домофонии от компании "Равелин Лтд"

Новости участников портала \\ 27.11.2017 15:50 \\ Ravelin Ltd \\ Санкт-Петербург

Инновационный IP коммутатор домофонных трубок «Премьер-100»

Компания «Равелин Лтд» представляет инновационный IP коммутатор домофонных трубок «Премьер-100»

Коммутатор домофонных трубок «Премьер-100» (IAC-PMUX) предназначен для сопряжения домофонных трубок VIZIT и ELTIS с современными IP-видеодомофонами DAHUA, 2N и BAS-IP.

Благодаря IP коммутатору «Премьер-100» обеспечивается возможность использования обычных домофонных трубок в составе современных цифровых домофонных систем с максимальным сохранением преимуществ IP домофонии и практичности традиционных аналоговых домофонных трубок.

Жители жилищных комплексов получают возможность выбора варианта квартирного оборудования: современные IP видеомониторы, либо простые и недорогие домофонные трубки. При этом владельцам домофонных трубок, с минимальными ограничениями, доступны все преимущества IP домофонии:

Работа с несколькими подъездными и калиточными вызывными IP панелями домофонов (до 15 в системе) с обеспечением высокого качества звука

Связь с пультом консьержа

Прием звонков по SIP телефонии

Возможность просмотра видеокамер, диалог и управление доступом с мобильного приложения смартфона.

Строительные компании и инсталляторы получают существенное, в десятки раз, сокращение начальных затрат на развертывание домофонной структуры жилищного комплекса. Минимальная стоимость комплекта оконечных устройств для типового дома на 4 подъезда по 36 квартир составит 43 тыс.руб - при использовании трубок, и 2 млн.160 тыс.руб - при использовании IP мониторов.

Инновационный коммутатор домофонных трубок «Премьер-100» (IAC-PMUX) является уникальной разработкой и результатом совместного труда нескольких отечественных научных и производственных компаний. Данный прибор обладает целым комплексом преимуществ и уникальных свойств и возможностей:

встроенный коммутатор с возможностью подключения 100 домофонных трубок, а также возможность подключения двух внешних коммутаторов (БК-100) по 100 трубок (суммарно: до 300 домофонных трубок)

логическое подключение до 15 IP вызывных панелей DAHUA к одному коммутатору

поддержка протокола SIP 2.0 с регистрацией домофонных трубок в SIP-сервере, обеспечением связи с пультом консьержа и внешних вызовов от SIP абонентов

поддержка сквозной (подъездной) и поэтажной (гостиничной) нумерация квартир

управление коммутатором через защищенный WEB интерфейс (HTTPS)

качественная двусторонняя аудиосвязь с возможностью индивидуальной регулировки громкости каждого абонента

индивидуальная настройка громкости и мелодии вызова

возможность индивидуальной блокировка трубок (за неуплату и т.п.)

Эксплуатационные характеристики прибора «Премьер-100» (IAC-PMUX):

защита встроенного коммутатора трубок от электростатического разряда

удаленное обновления ПО, резервирования и восстановление настроек

диагностики состояния трубок и линий с автоматической компенсацией длинных линий

защита от зависания и возможность перезапуска при долгом отсутствии активности

пластиковый корпус, крепление на DIN-рейку, съемные коммутационные разъемы

рабочий диапазон температур: от -10 до +50°С

питание: +12В, 4Вт.

Производитель: ООО "Равелин Лтд"

197022, Россия, г. Санкт – Петербург, ул. Проф. Попова, 4

Телефон: (812) 327-50-32 многоканальный

ravelin@ravelinspb.ru

www.ravelinspb.ru