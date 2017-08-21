Новинка IDIS: 12 МП панорамная ip-камера DC-Y3C14WRX
Новинка IDIS: 12 МП панорамная ip-камера DC-Y3C14WRX
Новости участников портала \\ 03.11.2017 16:05 \\ IDIS Russia \\ г. Москва
Следуя последним тенденциям рынка, компания IDIS выпустила 12-ти мегапиксельную IP-камеру DC-Y3C14WRX, которая позволяет получать панорамную картинку с высокой детализацией при плохих условиях освещения.
Следуя последним тенденциям рынка, компания IDIS выпустила 12-ти мегапиксельную IP-камеру DC-Y3C14WRX, которая позволяет получать панорамную картинку с высокой детализацией при плохих условиях освещения.
Новая fisheye камера IDIS способна транслировать максимально детализированное изображение, например, необходимое для идентификации лиц людей и выполнения других аналитических функций с разрешением 12 МП с частотой 30 к/с, которое позволит получать видео, вполне сопоставимое с видеопотоком стандартной FullHD камеры и при максимальном цифровом зуме. Модель DC-Y3C14WRX сохранила в себе все преимущества fisheye камер IDIS, в том числе сверхширокие возможности деварпинга, как со стороны камеры, так и со стороны ПО, а также компенсацию оптических искажений после экспорта архива, возможность разделения видеопотока с одной камеры на 256 каналов, ePTZ управление по собственной технологии "SmartUX 2.0".
Панорамная камера IDIS обеспечивает охват широкого пространства в одном кадре. Такие модели используются для отслеживания действий на больших территориях, наблюдения за людскими потоками и облегчения управления зоной ответственности. Установка одной камеры DC-Y3C14WRX может обеспечить видеообзор на всей подконтрольной территории, практически без «слепых зон». Это значительно снижает необходимое количество камер для комплексного обзора и существенно уменьшает затраты на оборудование, установку и эксплуатацию.
Данная модель камеры имеет встроенную ИК-подсветку с минимальной эффективной дальностью 15 метров. При необходимости камера позволяет подключать к тревожному выходу внешний ИК-прожектор, что дает возможность получения еще более улучшенного изображения в темное время суток.
Учитывая мультимегапиксельное разрешение ip-камеры, в ней предусмотрена поддержка кодека H.265, что значительно уменьшает размер файлов и экономит место в архиве записи на удаленном видеорегистраторе.
Надежность, всепогодность(IP67) и вандалозащищенность (IK10) расширяет спектр применения новых fisheye камер. Местом установки DC-Y3C14WRX может являться не только потолок, но и стена, и пол. В зависимости от места установки есть возможность настроить яркость картинки, контрастность, насыщенность и экспозицию. Благодаря технологии «SmartUX 2.0» камера имеет поразительную гибкость и простоту управления — моментальное сохранение, поиск, деварпинг, зум и переход к нужному фрагменту кадра. Оператор может одновременно просматривать до 256 участков кадра без «слепых зон» и легко отслеживать все, что вызывает у него подозрение.
Для регистрации активностей в кадре данная модель камеры использует детектор движения, который позволяет выделить в секторе видеонаблюдения отдельные зоны и настроить для каждой из них алгоритмы реакции на тревоги. При поступлении сигнала тревоги камера может активировать видеозапись с заданными параметрами, подать сигнал на устройство, подключаемое к ее тревожному выходу и уведомить оператора.
Постоянный удаленный доступ к камере через мобильное приложению IDIS Mobile позволяет в любой момент просматривать видео в реальном времени.
Новости участников портала
Видеорегистратор IDIS DR-1204P — идеальное экономичное решение для малого и среднего бизнеса
Новости участников портала \\ 03.11.2017 16:03 \\ IDIS Russia \\ г. Москва
Изящный дизайн, встроенный PoE-коммутатор, поддержка всей линейки видеокамер и возможность объединения нескольких устройств под единым управлением, все это делает DR-1204P идеальным экономичным решением для малого и среднего бизнеса.
Сравнение контроллеров Z5R-box и CMD DS-C01
Новости участников портала \\ 03.11.2017 13:34 \\ ТЕКО \\ Казань
Представляем вашему вниманию сравнительный анализ двух контроллеров: Z5R-box и CMD DS-C01.
Новая HD-AHD видеокамера Polyvision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 03.11.2017 11:01 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой HD-AHD видеокамеры Polyvision PDM-A2-V12 v.9.5.5.
Линейку оборудования Computar пополнили 17-кратные объективы-трансфокаторы для 3 Мп камер видеонаблюдения
Новости участников портала \\ 02.11.2017 13:34 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Высокоточный сервопривод объектива-трансфокатора E17Z8816PDC-MP обеспечивает регулировку фокусного расстояния в диапазоне от 8,8 до 150 мм за 6,4 с и позволяет удаленно настраивать требуемый угол обзора и фокусировку.
ЭЛЕСТА: Лучшее производство!
Новости участников портала \\ 02.11.2017 12:05 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург
Первое место конкурса "Лучший предприниматель Санкт-Петербурга 2017" в номинации "промышленное производство" заняла компания "Элеста" в лице Генерального директора Голубева Сергея Викторовича.
Новый гибридный видеорегистратор Tantos в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 02.11.2017 11:11 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового гибридного видеорегистратора Tantos TSr-UV0414 Eco.
Элеста извещает – датчики в СПИСКЕ!
Новости участников портала \\ 01.11.2017 19:11 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург
Датчики попали в список!
Новая IP-видеокамера Dahua в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 01.11.2017 11:01 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой IP-видеокамеры Dahua DH-IPC-HDBW5830RP-Z.
Шестеро цыган распылили огнетушитель в банном комплексе
Новости участников портала \\ 31.10.2017 18:16 \\ Дельта - системы безопасности \\ г. Москва
Случай произошел в Самаре
Новый охранно-пожарный прибор ВЭРС на 99 адресных извещателей LEONARDO от System Sensor и 16 шлейфов
Новости участников портала \\ 31.10.2017 15:48 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Для удобства и оперативного управления устройствами, составляющими логически единую группу, шлейфы сигнализации и адресные извещатели могут объединяться в разделы (максимум 24).
Другие новости
Компания TerraLink подтвердила статус Платинового Партнера HID Global
ООО "ТерраЛинк" \\ 03.11.2017 18:57
Видеорегистратор IDIS DR-1204P — идеальное экономичное решение для малого и среднего бизнеса
IDIS Russia \\ 03.11.2017 16:03
Сравнение контроллеров Z5R-box и CMD DS-C01
ТЕКО \\ 03.11.2017 13:34
Новости
Требуются монтажники!!
Новое на портале \\ 21.08.2017
ООО «ГК «УРАЛ» требуются монтажники ОПС
Конференция "Умный город 2017" готова! Регистрируйтесь и приходите 22–24 ноября!
Выставки \\ 03.11.2017
Конференция "Умный город 2017" станет лучшей по теме цифровой трансформации и Интернета вещей в контексте создания умных городов, умного транспорта и умных зданий за все годы форума All-over-IP. 10-й форум All-over-IP проходит 22–24 ноября 2017 года в Москве, КВЦ "Сокольники", пав. 4.
ESET: мошенники угоняют аккаунты криптовалютной биржи Poloniex
Информационная безопасность \\ 02.11.2017
Эксперты ESET обнаружили новую мошенническую кампанию в Google Play. Ее жертвами стали пользователи популярной криптовалютной биржи Poloniex.
Статьи
IDIS рассказал SourceSecurity о результативности технологий Машинного Обучения и Искусственного интеллекта
Видеонаблюдение \\ Потенциальное воздействие нейросетей и искусственного интеллекта (ИИ) проясняется на рынке только сейчас. Такие поставщики систем видеонаблюдения, как IDIS, развивают технологии машинного обучения и начинают работы по их внедрению через несколько месяцев.
Найден способ блокировки Bad Rabbit
Защита информации \\ Эксперты нашли способ заблокировать активность нашумевшего шифровальщика Bad Rabbit, терроризирующего СМИ России и Украины.
Bad Rabbit: новая эпидемия шифровальщика
Защита информации \\ В 2017 году уже было зафиксировано две крупнейших эпидемии шифровальщиков — мы говорим про здорово нашумевшие WannaCry и ExPetr (он же Petya и одновременно NotPetya) — а теперь, похоже, начинается третья. На этот раз шифровальщика зовут Bad Rabbit — по крайней мере такое имя написано на странице в даркнете, на которую его создатели отправляют за выяснением деталей.
Сложные пароли не должны быть трудными для запоминания
Защита информации \\ Билл Бёрр – человек, занимающийся общими правилами по созданию сложных паролей, которые, по его мнению, должны обязательно сочетать буквенно-цифровые символы и чередовать прописные и строчные буквы, - признал свою ошибку. По словам Бюрра, эти правила «сводят людей с ума», при этом не обязательно, что пароли получатся сильными.