Новинка IDIS: 12 МП панорамная ip-камера DC-Y3C14WRX

Новинка IDIS: 12 МП панорамная ip-камера DC-Y3C14WRX

Новинка IDIS: 12 МП панорамная ip-камера DC-Y3C14WRX

Новости участников портала \\ 03.11.2017 16:05 \\ IDIS Russia \\ г. Москва

Следуя последним тенденциям рынка, компания IDIS выпустила 12-ти мегапиксельную IP-камеру DC-Y3C14WRX, которая позволяет получать панорамную картинку с высокой детализацией при плохих условиях освещения.

Следуя последним тенденциям рынка, компания IDIS выпустила 12-ти мегапиксельную IP-камеру DC-Y3C14WRX, которая позволяет получать панорамную картинку с высокой детализацией при плохих условиях освещения.

Новая fisheye камера IDIS способна транслировать максимально детализированное изображение, например, необходимое для идентификации лиц людей и выполнения других аналитических функций с разрешением 12 МП с частотой 30 к/с, которое позволит получать видео, вполне сопоставимое с видеопотоком стандартной FullHD камеры и при максимальном цифровом зуме. Модель DC-Y3C14WRX сохранила в себе все преимущества fisheye камер IDIS, в том числе сверхширокие возможности деварпинга, как со стороны камеры, так и со стороны ПО, а также компенсацию оптических искажений после экспорта архива, возможность разделения видеопотока с одной камеры на 256 каналов, ePTZ управление по собственной технологии "SmartUX 2.0".

Панорамная камера IDIS обеспечивает охват широкого пространства в одном кадре. Такие модели используются для отслеживания действий на больших территориях, наблюдения за людскими потоками и облегчения управления зоной ответственности. Установка одной камеры DC-Y3C14WRX может обеспечить видеообзор на всей подконтрольной территории, практически без «слепых зон». Это значительно снижает необходимое количество камер для комплексного обзора и существенно уменьшает затраты на оборудование, установку и эксплуатацию.

Данная модель камеры имеет встроенную ИК-подсветку с минимальной эффективной дальностью 15 метров. При необходимости камера позволяет подключать к тревожному выходу внешний ИК-прожектор, что дает возможность получения еще более улучшенного изображения в темное время суток.

Учитывая мультимегапиксельное разрешение ip-камеры, в ней предусмотрена поддержка кодека H.265, что значительно уменьшает размер файлов и экономит место в архиве записи на удаленном видеорегистраторе.

Надежность, всепогодность(IP67) и вандалозащищенность (IK10) расширяет спектр применения новых fisheye камер. Местом установки DC-Y3C14WRX может являться не только потолок, но и стена, и пол. В зависимости от места установки есть возможность настроить яркость картинки, контрастность, насыщенность и экспозицию. Благодаря технологии «SmartUX 2.0» камера имеет поразительную гибкость и простоту управления — моментальное сохранение, поиск, деварпинг, зум и переход к нужному фрагменту кадра. Оператор может одновременно просматривать до 256 участков кадра без «слепых зон» и легко отслеживать все, что вызывает у него подозрение.  

Для регистрации активностей в кадре данная модель камеры использует детектор движения, который позволяет выделить в секторе видеонаблюдения отдельные зоны и настроить для каждой из них алгоритмы реакции на тревоги. При поступлении сигнала тревоги камера может активировать видеозапись с заданными параметрами, подать сигнал на устройство, подключаемое к ее тревожному выходу и уведомить оператора.

Постоянный удаленный доступ к камере через мобильное приложению IDIS Mobile позволяет в любой момент просматривать видео в реальном времени.

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