Новости участников портала \\ 18.12.2017 14:25 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Главное конкурентное преимущество карт-принтера DTC1500 — его цена и функциональность, позволяющая персонализировать высококачественные, износостойкие и надежные карты-идентификаторы.

Линейку термосублимационных принтеров производства HID Global пополнили самые экономичные на сегодняшний день модели Fargo DTC1500, которые предназначены для персонализации пластиковых карт толщиной 0,229–1,016 мм и их можно использовать для печати на идентификаторах стандарта ISO. Новый принтер Fargo осуществляет высококачественную печать с разрешением 300 dpi и скоростью от 6 до 24 сек на одну карту, имеет встроенный модуль для нанесения персональных водяных знаков и производит финишное голографическое ламинирование карт. Кроме того, принтер предусматривает шифрование информации на печатных лентах и подключение к локальной сети Ethernet.

Главное конкурентное преимущество карт-принтера DTC1500 — его цена и функциональность, позволяющая персонализировать высококачественные, износостойкие и надежные карты-идентификаторы. Расходные материалы на принтер Fargo, включающие одноцветные и полноцветные печатные ленты на различное количество отпечатков, также удалось сделать недорогими и экономичными. Благодаря этому, стоимость персонализации одной карты с помощью Fargo DTC1500, ниже, чем у принтеров Evolios, Zebra, Datacard, и составляет порядка $ 0.29.

Технология прямой печати (Direct-to-Card) позволяет использовать принтер Fargo для печати изображения непосредственно на поверхности карты без дополнительных расходных материалов, таких как наклейки. Изображение наносится на карты с одной или двух сторон термосублимационным способом, поэтому имеет высокую износостойкость и защищено от стирания. Комбинируя в Fargo DTC1500 цвета печатных лент (до 16,7 млн. цветовых оттенков) и изменяя температуру печатающей головкой принтера, можно выполнять высококачественную фотореалистичную печать с разрешением 300 dpi.

Штатная функция наложения водяных знаков позволяет использовать принтер Fargo DTC1500 для защиты карт (пропусков) от подделки. В качестве образа водяного знака может служить логотип компании, определенный символ или даже текст, который наноситься вместе с изображением при печати на карте. Помимо защиты карты водяными знаками принтер Fargo может осуществлять голографическое ламинирование их поверхности, которое повышает и механическую прочность карт.

Энергоэффективность принтера Fargo отмечена сертификатом GreenCircle®. Кроме того, разработчики DTC1500 исключили для злоумышленников возможность считывания информации с использованных печатных лент. Для этого принтер Fargo поддерживает специальную функцию «запечатывания» текста на «расходниках», за счет чего символы, оставшиеся на них, становятся нечитаемыми. Для реализации удаленного доступа новый принтер пластиковых карт можно подключать к локальной сети Ethernet, что очень удобно, когда права администратора разделены.

Оригинальная конструкция принтера DTC1500 позволяет ему работать с пластиковыми картами толщиной 0,229–1,016 мм, т.е. его можно использовать для печати на картах доступа стандарта ISO, в том числе, Proximity и iClass от компании HID. Более того, принтер Fargo способен стирать информацию с поверхности идентификаторов и наносить новое изображение, что продлевает срок службы карт, предназначенных, например, для гостей компании или временных сотрудников.

Новый термосублимационный принтер Fargo DTC1500 уже поступил на российский рынок, а его розничная цена за базовый комплект составляет 2 199 USD. Для получения дополнительной информации на новые принтеры и расходные материалы обращайтесь по электронной почте armosystems@armo.ru или по телефону +7 (495) 787-3342 к менеджерам отдела продаж компании «АРМО-Системы», являющейся официальным российским дистрибьютором оборудования компании HID Global.