Новинка! Гибридный многоквартирный SIP домофон DKS15120

Благодаря универсальному и открытому протоколу, SIP-видеодомофон BEWARD DKS15120 можно подключать к SIP-устройствам других производителей (SIP-домофоны, IP-телефоны, IP-видеофоны, SIP-мониторы, IP-трубки, SIP-софтфоны, мобильные SIP-клиенты для различных платформ и т.д). IP-домофон может работать через IP-АТС или связываться с другим SIP устройством напрямую. DKS15120 дает возможность принимать вызов и открывать дверь (тональный набор DTMF) при переадресации на обычный сотовый или городской телефон. На каждого абонента возможно настроить до 8 направлений вызова.

Гибридный домофон Многоабонентский SIP-домофон DKS15120 предназначен для организации системы IP-домофонии в уже существующей локальной IP-сети без использования дополнительных приложений, кабелей и оборудования. Он может быть легко внедрен как в сеть Ethernet, так и в координатно-матричную аналоговую сеть

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