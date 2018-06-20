Новинка GANZ – корпусная IP-камера с 2 Мп при 30 к/с и предустановленной аналитикой ...
Новинка GANZ – корпусная IP-камера с 2 Мп при 30 к/с и предустановленной аналитикой VCApresence
Новости участников портала \\ 22.10.2018 16:29 \\ АРМО-Системы \\ Москва
IPN1302SV поддерживает кодек H.264 и способна транслировать два видеопотока с детализацией 2 Мп в реальном времени (30 к/с), при этом видео в максимальном качестве могут одновременно просматривать 10 пользователей.
В линейке продуктов GANZ компании CBC Group появилась компактная 2-мегапиксельная box-камера IPN1302SV, которая имеет высокую чувствительность (0,03/0,006 лк) и может передавать до 2 независимых видеопотоков с индивидуальной комбинацией параметров. Новая IP-камера с 2 Мп снабжена видеоаналитикой VCApresence, которую можно расширить до полной мультифункциональной версии VCApro/VCAadvanced либо активировать специальный пакет функций VCAdetect/VCAcount. Следует отметить, что запитывается данная камера как через коммутатор PoE, так и напрямую от 12 V DC источника.
IPN1302SV может работать на любых объектах и при любых освещенностях: данная корпусная модель поддерживает не только 2 Мп фиксированные, но и вариофокальные объективы с АРД, а также может быть размещена в термокожухе для работы вне помещений. За счет мультифункциональной видеоаналитики VCA эта IP-камера с 2 Мп послужит эффективным инструментом не только для решения охранных задач, но и для маркетингового анализа бизнес-процессов. Немаловажно, что в IPN1302SV можно сохранять настройки аналитики в резервный файл с целью их быстрого последующего возврата.
IPN1302SV поддерживает кодек H.264 и способна транслировать два видеопотока с детализацией 2 Мп в реальном времени (30 к/с), при этом видео в максимальном качестве могут одновременно просматривать 10 пользователей. Для обеспечения двусторонней передачи звука к камере можно подключить динамик и микрофон, а для повышения охранной эффективности – охранный датчик и исполнительное устройство. Кроме того, IP-камера 2 Мп имеет аналоговый выход для присоединения сервисного монитора и настройки потоков на месте монтажа, а также слот для карты памяти microSD/SDHC емкостью до 32 ГБ.
Высокая чувствительность 1/2,8-дюймового сенсора Sony Starvis в сочетании с технологией накопления заряда (DSS) позволяют камере создавать информативное цветное видео при освещенностях до 0,03 лк, а монохромное – до 0,006 лк. При наличии в кадре разноосвещенных участков новая IP-камера с 2 Мп способна выровнять их с помощью функции WDR 100 дБ, реализованной на аппаратном уровне, а также с помощью BLC, выбрав требуемую зону «компенсации». Как и 2-мегапиксельные аналоги, новинка снабжена системой шумоподавления и функцией «Антитуман».
Предустановленный в IP-камеры пакет видеоаналитики VCApresence включает базовые функции обнаружения движения и передовой трекер VCAsys. Он осуществляет детекцию в 40 выбранных зонах кадра с использованием до 60 правил и обеспечивает одновременный трекинг до 100 подвижных объектов. С помощью базового пакета функций IP-камера с 2 Мп также способна фиксировать попытки воздействия на корпус и препятствования съемке, в числе которых расфокусировка, закрытие или смена обзора камеры. Кроме того, IPN1302SV в автоматическом режиме обнаруживает сбои соединения или записи на накопитель. В отличие от стандартных видеодетекторов, VCApresence стабильно работает в сложных условиях освещения и использует самообучающиеся алгоритмы, поэтому отличается минимальным числом ложных тревог.
Повышенную защищенность охраняемого периметра обеспечит опциональное ПО VCAdetect, с помощью которого IP-камера с 2 Мп может классифицировать объекты по габаритам, фиксировать их появление/исчезновение, пересечения линий, остановки объектов и их направление движения. Пакет видеоаналитики VCAcount позволяет вести подсчет числа людей или транспортных средств (а также колясок, тележек и т.д.) по нескольким направлениям, поэтому будет востребован на торговых объектах и площадях. При установке на 2 Мп IP-камеру пакета VCAadvanced пользователь получит все перечисленные функции, плюс данные о расстоянии между объектами и их скорости, а также возможность создавать логические правила для фиксации событий. Следует отметить, что специализированное программное обеспечение VCApro предоставляет расширенный, максимально полный набор функций.
Новые корпусные IP-камеры с 2 Мп IPN1302SV марки GANZ уже появились на российском рынке и доступны для приобретения. Чтобы получить дополнительную информацию о новинках, а также другой продукции торговой марки GANZ, обращайтесь по эл. адресу armosystems@armo.ru или по тел. 8 800 787-33-43 в отдел продаж компании «АРМО-Системы» – официального российского поставщика оборудования и ПО компании CBC Group.
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