Новинка Computar – 3-мегапиксельный объектив для видеокамер с сенсором до 1/1,8” и ...
Новинка Computar – 3-мегапиксельный объектив для видеокамер с сенсором до 1/1,8” и креплением C-типа
Новости участников портала \\ 20.12.2017 16:29 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Распознаваемое изображение объектов, находящихся на расстоянии до 150 м от камеры, EG5Z2518FC-MP способен формировать при узконаправленной видеосъемке с обзором на 3°, позволяя идентифицировать в пределах этой дистанции даже номерные знаки автомобилей или лица людей.
В линейке оборудования CBC Group для охранного видеонаблюдения появились длиннофокусные объективы Computar EG5Z2518FC-MP, рассчитанные на работу с 1/1,8” видеокамерами с разрешением до 3 мегапикселей и креплением типа С. EG5Z2518FC-MP имеет диапазон фокусных расстояний от 25 до 135 мм и способен осуществлять 5,4-кратное «увеличение» объектов сцены с охватом в секторе от 3° до 16°. Благодаря диафрагме с автоматической системой управления DC-Iris этот 3-мегапиксельный объектив быстро адаптируется к меняющимся условиям освещения и обеспечивает попадание на сенсор камеры необходимого количества света. Наряду с этим, он снабжен резьбой для установки светофильтров M52x0,75 мм для камер типа «День/ночь».
Распознаваемое изображение объектов, находящихся на расстоянии до 150 м от камеры, EG5Z2518FC-MP способен формировать при узконаправленной видеосъемке с обзором на 3°, позволяя идентифицировать в пределах этой дистанции даже номерные знаки автомобилей или лица людей. Этот 3-мегапиксельный объектив обеспечивает выбор угла обзора в диапазоне от 3° до 16° при фокусных расстояниях от 135 до 25 мм, причем минимальное расстояние до объекта съемки, необходимое для формирования четкой картинки, составляет 1,5 м. Следует отметить, что объектив оптимизирован под видеокамеры с 1/1,8-дюймовым сенсором и 3-мегапиксельным разрешением, однако хорошее качество изображения обеспечивается и при работе с видеокамерами с 1/2” или 1/3” матрицами.
Высокоточную передачу сцены видеонаблюдения EG5Z2518FC-MP обеспечивает отсутствием искажений не только в центре, но и по краям кадра во всем диапазоне фокусных расстояний. Полученное 3-мегапиксельное видео высокой четкости может использоваться для расследования происшествий на объекте и подходит для обработки видеоаналитическими модулями. Следует отметить, что новый варифокальный 3-мегапиксельный объектив Computar может служить выгодной альтернативой моторизированным трансфокаторам, стоимость которых превышает EG5Z2518FC-MP в 5 и более раз.
Незамедлительную адаптацию нового объектива Computar к уровню освещенности на объекте обеспечивает быстродействующая встроенная система АРД DC-Iris, управляемая сигналами постоянного тока и автоматически регулирующая степень закрытия диафрагмы в пределах от F1.8 до F360С. При попадании на матрицу чрезмерно большого количества света этот 3-мегапиксельный объектив Computar уменьшает отверстие диафрагмы, а при недостаточном количестве света – расширяет его. Это позволяет получать качественные контрастные изображения даже при сильной засветке, а высокая точность DC-Iris исключает появление эффекта дифракции, возникающего при чрезмерном сужении диафрагмы.
Объективы совместимы с камерами «True Day/Night», осуществляющими круглосуточную видеосъемку в условиях отсутствия искусственного освещения. EG5Z2518FC-MP оснащен крепежной резьбой M52x0,75 мм, на которую устанавливается опциональный ИК-фильтр, «сохраняющий» фокусировку в ночное время. При смене уровня освещенности и переключении камеры в черно-белый режим инфракрасный фильтр не допускает смещения фокуса, обеспечивая получение стабильно четкого видео. Кроме того, на 3-мегапиксельный объектив могут быть установлены любые другие светофильтры с подходящим креплением, ограничивающие пропускание определенных частей спектра.
Конструкция объектива отличается продуманностью и функциональностью. EG5Z2518FC-MP оснащен линзами с высокой абразивной стойкостью и металлическим корпусом, обеспечивающими длительный срок службы изделия без сервисного обслуживания. Для соединения с видеокамерой 3-мегапиксельный объектив имеет крепление типа C, а для его размещения на штативе или кронштейне в корпусе имеется резьба 1/4”-20UNC. Следует отметить, что объектив рассчитан на работу при температурах от -10 до +50 °C, что позволяет его устанавливать на большинство стандартных 3-мегапиксельных камер для видеонаблюдения в неотапливаемых помещениях.
Новые варифокальные 3-мегапиксельные объективы Computar EG5Z2518FC-MP от CBC Group уже поступили на склад «АРМО-Системы» и доступны для заказа по цене 519 USD. Получить дополнительную информацию на эти и другие устройства торговой марки Computar для систем охранного видеонаблюдения можно по электронному адресу armosystems@armo.ru или по телефону +7 (495) 787-33-42 в отделе продаж компании «АРМО-Системы» – официального дистрибьютора оборудования Computar.
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