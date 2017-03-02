Новинка CBC Group — купольная видеокамера с ИК подсветкой до 20 м и 2-потоковой ...
Новинка CBC Group — купольная видеокамера с ИК подсветкой до 20 м и 2-потоковой трансляцией Full HD видео в H.265/H.264
Новости участников портала \\ 09.03.2017 16:27 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Круглосуточная работа купольной видеокамеры реализуется комбинацией аппаратных и программных средств.
В ассортименте продуктов CBC Group появилась 2-мегапиксельная видеокамера купольного типа GANZ ZN8-D4DTVD59L-2, которая имеет пыле-/влагозащиту IP66, встроенный ИК прожектор для подсветки сектора видеосъемки на расстояниях до 20 метров и предназначена для видеоконтроля за уличными объектами при температурах до -40°С. Новая купольная видеокамера с ИК подсветкой поддерживает 1 или 2 потоковую видеотрансляцию с разрешением до Full HD, как в традиционных кодеках H.264/M-JPEG, так в H.265, а также обеспечивает двунаправленную аудиосвязь и запись видео на опциональную карту памяти емкостью до 64 ГБ. Для передачи информативного видео в ZN8-D4DTVD59L-2 реализованы функции True WDR (120 дБ), 2D/3D DNR, HLC и другие, а для питания ее электроники и ИК подсветки можно воспользоваться источником 12/24 V DC/AC или организовать все по технологии РоЕ.
Эксплуатация видеокамеры ZN8-D4DTVD59L-2 в уличных условиях обеспечивается за счет полного набора необходимых компонентов, включая термокожух купольного типа с классом пыле-/влагозащиты IP66, инфракрасный прожектор и мегапиксельный вариообъектив с диапазоном фокусных расстояний 2,8-12 мм и коррекцией линз в ИК диапазоне. Благодаря им, купольная видеокамера с ИК подсветкой стабильно работает при внешних температурах воздуха от -40°С до +60°С и может применяться для наружного видеоконтроля на различных территориях нашей страны. При этом штатная ИК подсветка и электроника видеокамеры могут получать питание напрямую от источника 12 В пост. или 24 В перем. тока либо по технологии PoE (max 5 Вт).
Круглосуточная работа купольной видеокамеры реализуется комбинацией аппаратных и программных средств. Так, высокая чувствительность сенсора позволяет формировать цветное изображение при освещенностях вплоть до 0,01 лк, а при недостатке света ZN8-D4DTVD59L-2 активирует ИК-прожектор, мощности которого достаточно, чтобы купольная видеокамера с ИК подсветкой обеспечивала информативную съемку на расстояниях до 20 метров. Стоит отметить, что ИК подсветка в новинках адаптивная. В дневное время функция расширенного динамического диапазона (True WDR 120 дБ) позволяет получать от видеокамеры детализированное изображение даже при попадании в кадр недо- и пересвеченных участков, а функция HLC исключает негативное влияние встречных засветок.
Использование традиционных кодеков H.264 и MJPEG, а также новейшего H.265, позволяет интегрировать новые купольные видеокамеры как в существующие, так и в будущие системы видеонаблюдения, которые в формате H.265 значительно экономят сетевые ресурсы и видеоархив без ущерба качеству видеосигнала. Для оптимизации нагрузки на сеть, упрощения удаленного просмотра видео и экономии пространства хранилища эта купольная видеокамера с ИК подсветкой способна транслировать один или два потока одновременно с настраиваемым разрешением и битрейтом. Независимо от того, активна ИК подсветка или нет, ZN8-D4DTVD59L-2 позволяет выбирать в кадре области интереса ROI (Region of Interest) для их передачи с максимальным разрешением.
Повышенное качество изображения от купольной видеокамеры в условиях недостаточной освещенности обеспечивают две системы «очистки» сигнала от шумов — 2D DNR и 3D DNR, а двусторонняя аудиосвязь с уличным объектом видеонаблюдения реализуется с помощью опционального микрофона и динамика. Кроме того, новая купольная видеокамера с ИК подсветкой предусматривает локальную запись видео- и аудиоинформации на карту памяти формата microSD емкостью до 64 ГБ и имеет BNC-видеовыход. К этому выходу можно подключить сервисный монитор и непосредственно на месте установки сконфигурировать все рабочие параметры видеокамеры, включая дальность действия ИК подсветки, насыщенность, яркость, контрастность изображения и др.
Демонстрация работы купольной видеокамеры ZN8-D4DTVD59L-2 пройдет на 23-м Международном Форуме технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты MIPS/Securika 2017 с 21 по 24 марта 2017 г. в московском выставочном комплексе «Экспоцентр» на стенде компании «АРМО-Системы» № В 303 во 2-м зале 2-го павильона. В эти дни можно будет оценить не только качество видеосигнала, который формирует эта купольная видеокамера с ИК подсветкой, но и простоту ее настройки и управления средствами фирменного ПО GANZ CORTROL Prime, которое входит в комплект поставки видеокамеры и рассчитано на обслуживание до 16 IP-устройствами GANZ, в том числе с ИК подсветкой, и IP-камер других брендов.
Новая уличная купольная видеокамера с ИК подсветкой GANZ ZN8-D4DTVD59L-2 уже доступна для заказа у менеджеров компании «АРМО-Системы» по розничной цене 350 USD. Для получения дополнительной информации на эти купольные видеокамеры и другое оборудование GANZ для систем видеонаблюдения направляйте запрос на cbc@video-product.ru или обращайтесь по многоканальному телефону +7 (495) 787-3382 в отдел продаж компании «АРМО-Системы», официального российского дистрибьютора оборудования компании CBC Group, или в региональные офисы «АРМО».
Новости участников портала
Новые IP-видеокамеры MASTER в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 09.03.2017 11:20 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер MASTER MR-IDNM104P и MR-IDNP113W2.
SF&T и компания «Видеоглаз» представляют приемники и передатчики HD видео по оптоволокну
Новости участников портала \\ 09.03.2017 10:39 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Приемники и передатчики HDCVI / HDTVI / AHD / CVBS сигналов торговой марки SF&T обеспечивают передачу видео на расстояние до 20 км, то есть на их основе легко построить распределенное видеонаблюдение. В компании «Видеоглаз» в продажу по низкой цене уже поступили устройства на 1, 2, 4, 8 и 16 каналов, причем 16-канальные приемники и передатчики имеют форм-фактор под монтаж в стойку. Поддерживаемое разрешение – до 1080p, рабочая температура - -40…75 градусов.
Новый ИК-извещатель Optex в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 07.03.2017 11:15 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового ИК-извещателя Optex RLS-2020i.
«СМК Атлант» из Иваново – доступная безопасность по франшизе с «Видеоглазом»
Новости участников портала \\ 07.03.2017 10:27 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Ивановская компания «СМК Атлант» предлагает оборудование и полный комплекс услуг на видеонаблюдение, ОПС, СКУД и другие разделы технической безопасности. В рамках партнерского соглашения «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ» действуют партнерские гарантии, а цены поддерживаются на низком уровне благодаря отсутствию посреднических накруток.
Инновационные решения для охранных систем видеонаблюдения, ОПС и СКУД будут представлены «АРМО-Системы» на Securika Moscow
Новости участников портала \\ 06.03.2017 15:54 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Повышенный интерес специалистов к компактным многофункциональным решениям отразился в охранном оборудовании для видеонаблюдения многих производителей.
Новинка от Infinity в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 06.03.2017 11:08 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой цветной видеокамеры Infinity SRX-HD2000ANVF 2.8-12.
Новинка от IPTRONIC и компании «Видеоглаз» – бюджетная 1 Мп AHD камера IPT-QHD720BM(3,6)
Новости участников портала \\ 06.03.2017 10:08 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Всепогодная 1 Мп камера IPTRONIC IPT-QHD720BM(3,6) с гарантией 5 лет является мультиформатной и может вести AHD/CVI/TVI/CVBS видеонаблюдение 24 часа в сутки. Ее компактный эргономичный корпус имеет защиту IP66, в функционале есть опции баланса белого и подавления шумов, а купить камеру IPT-QHD720BM(3,6) можно в компании «Видеоглаз» по удивительно низкой цене.
ITV и компания «Видеоглаз» сообщают о выходе новых версий приложений для iOS и Android
Новости участников портала \\ 03.03.2017 12:14 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
С выходом новой бесплатной версии мобильного клиента для iOS и Android в системе видеонаблюдения под управлением ПК Axxon Next или Интеллект у операторов появилась возможность задать положение каждой камеры на карте, чтобы потом быстро выбирать нужную для «живого» просмотра. Планшеты и смартфоны на iOS используют карты Apple, а на Android – карты Google или OpenStreetMap. ПК Axxon Next и Интеллект имеются в продаже в компании «Видеоглаз».
Новые IP-видеокамеры Beward в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 03.03.2017 11:05 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Beward B96-30H и B89R-5260Z18.
Уникальный фонд библиотеки Avtoritet.Net
Новости участников портала \\ 02.03.2017 20:22 \\ Avtoritet.Net \\ Санкт-Петербург
Уже четвёртый год редакция публикует статьи в рамках обучающих и развивающих курсов, старательным автором которых является Александр Вадимович Зайцев.В логическую цепочку последовательного изучения выстроены статьи из разных отраслевых изданий, на их базе удалось выстроить три образовательных курса
Другие новости
Rubetek станет участником выставки Securika/MIPS
Rubetek \\ 10.03.2017 13:36
IPTRONIC и компания «Видеоглаз» анонсируют 1 Мп мультиформатную камеру IPT-QHD720DM(3,6)
ВИДЕОГЛАЗ \\ 10.03.2017 11:42
Новые HD-AHD видеокамеры MASTER в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 10.03.2017 11:33
Новости
«Информационная безопасность» на СИИС-2017
Выставки \\ 10.03.2017
На IX Сибирском Форуме «Индустрия Информационных Систем» (СИИС-2017), который пройдёт 12-13 апреля на площадке Технопарка Новосибирского Академгородка, особое внимание будет уделено информационной безопасности.
Мастер-классы на конференции для проектировщиков видеонаблюдения PROIPvideo 2017
Выставки \\ 10.03.2017
12 апреля в рамках Первой конференции для PROектировщиков IP-Videoнаблюдения «PROIPvideo 2017» пройдут мастер-классы по проектированию. Всего состоится четыре мастер-класса в двух параллельных сессиях: «Видеонаблюдение» и «Локальные вычислительные сети»
Мартовский «Код» в Казахстане. Продолжение следует!
Выставки \\ 10.03.2017
2 марта 2017 г. в Алматы состоялась II конференция “Код информационной безопасности”. Порядка 110 профессионалов обсудили главные темы ИБ.
Статьи
Отследить перемещение человека по всем камерам системы. Межкамерный трекинг – новая перспективная технология мирового рынка
Видеонаблюдение \\ Межкамерный трекинг - сравнительно молодая функция видеоанализа, позволяющая построить траекторию перемещения человека по всем камерам видеосистемы с неперекрывающимися областями наблюдения. Сегодня она представлена в единственной реализации на российском рынке и в 2-3 решениях на мировом уровне.
Видеонаблюдение. Достижения и перспективы
Видеонаблюдение \\ Можно считать, что видеонаблюдение победно и стремительно развивается чуть более двадцати лет. По крайне мере в России. Нельзя сказать, что в СССР, а затем в России не было телекамер. Еще в 1971 году у меня на работе использовали установку промышленного телевидения ПТУ-27М, выпущенную заводом 323 НИИ промышленного телевидения "Растр" из Великого Новгорода.
AHD видеонаблюдение
Видеонаблюдение \\ AHD это технология передачи посредством обычного коаксиального кабеля отлично детализированной картинки.
Применение систем пожаротушения тонкорсапыленной водой для защиты гостиничных комплексов
Пожарная безопасность \\ В статье описаны основные особенности возникновения и развития пожаров в отелях, изложены преимущества применения установок ТРВ для защиты помещений такого рода, приведены некоторые типовые решения по защите системами пожаротушения тонкораспыленной водой высокого давления помещений гостиничного фонд