Новости участников портала \\ 09.03.2017 16:27 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Круглосуточная работа купольной видеокамеры реализуется комбинацией аппаратных и программных средств.

В ассортименте продуктов CBC Group появилась 2-мегапиксельная видеокамера купольного типа GANZ ZN8-D4DTVD59L-2, которая имеет пыле-/влагозащиту IP66, встроенный ИК прожектор для подсветки сектора видеосъемки на расстояниях до 20 метров и предназначена для видеоконтроля за уличными объектами при температурах до -40°С. Новая купольная видеокамера с ИК подсветкой поддерживает 1 или 2 потоковую видеотрансляцию с разрешением до Full HD, как в традиционных кодеках H.264/M-JPEG, так в H.265, а также обеспечивает двунаправленную аудиосвязь и запись видео на опциональную карту памяти емкостью до 64 ГБ. Для передачи информативного видео в ZN8-D4DTVD59L-2 реализованы функции True WDR (120 дБ), 2D/3D DNR, HLC и другие, а для питания ее электроники и ИК подсветки можно воспользоваться источником 12/24 V DC/AC или организовать все по технологии РоЕ.

Эксплуатация видеокамеры ZN8-D4DTVD59L-2 в уличных условиях обеспечивается за счет полного набора необходимых компонентов, включая термокожух купольного типа с классом пыле-/влагозащиты IP66, инфракрасный прожектор и мегапиксельный вариообъектив с диапазоном фокусных расстояний 2,8-12 мм и коррекцией линз в ИК диапазоне. Благодаря им, купольная видеокамера с ИК подсветкой стабильно работает при внешних температурах воздуха от -40°С до +60°С и может применяться для наружного видеоконтроля на различных территориях нашей страны. При этом штатная ИК подсветка и электроника видеокамеры могут получать питание напрямую от источника 12 В пост. или 24 В перем. тока либо по технологии PoE (max 5 Вт).

Круглосуточная работа купольной видеокамеры реализуется комбинацией аппаратных и программных средств. Так, высокая чувствительность сенсора позволяет формировать цветное изображение при освещенностях вплоть до 0,01 лк, а при недостатке света ZN8-D4DTVD59L-2 активирует ИК-прожектор, мощности которого достаточно, чтобы купольная видеокамера с ИК подсветкой обеспечивала информативную съемку на расстояниях до 20 метров. Стоит отметить, что ИК подсветка в новинках адаптивная. В дневное время функция расширенного динамического диапазона (True WDR 120 дБ) позволяет получать от видеокамеры детализированное изображение даже при попадании в кадр недо- и пересвеченных участков, а функция HLC исключает негативное влияние встречных засветок.

Использование традиционных кодеков H.264 и MJPEG, а также новейшего H.265, позволяет интегрировать новые купольные видеокамеры как в существующие, так и в будущие системы видеонаблюдения, которые в формате H.265 значительно экономят сетевые ресурсы и видеоархив без ущерба качеству видеосигнала. Для оптимизации нагрузки на сеть, упрощения удаленного просмотра видео и экономии пространства хранилища эта купольная видеокамера с ИК подсветкой способна транслировать один или два потока одновременно с настраиваемым разрешением и битрейтом. Независимо от того, активна ИК подсветка или нет, ZN8-D4DTVD59L-2 позволяет выбирать в кадре области интереса ROI (Region of Interest) для их передачи с максимальным разрешением.

Повышенное качество изображения от купольной видеокамеры в условиях недостаточной освещенности обеспечивают две системы «очистки» сигнала от шумов — 2D DNR и 3D DNR, а двусторонняя аудиосвязь с уличным объектом видеонаблюдения реализуется с помощью опционального микрофона и динамика. Кроме того, новая купольная видеокамера с ИК подсветкой предусматривает локальную запись видео- и аудиоинформации на карту памяти формата microSD емкостью до 64 ГБ и имеет BNC-видеовыход. К этому выходу можно подключить сервисный монитор и непосредственно на месте установки сконфигурировать все рабочие параметры видеокамеры, включая дальность действия ИК подсветки, насыщенность, яркость, контрастность изображения и др.

Демонстрация работы купольной видеокамеры ZN8-D4DTVD59L-2 пройдет на 23-м Международном Форуме технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты MIPS/Securika 2017 с 21 по 24 марта 2017 г. в московском выставочном комплексе «Экспоцентр» на стенде компании «АРМО-Системы» № В 303 во 2-м зале 2-го павильона. В эти дни можно будет оценить не только качество видеосигнала, который формирует эта купольная видеокамера с ИК подсветкой, но и простоту ее настройки и управления средствами фирменного ПО GANZ CORTROL Prime, которое входит в комплект поставки видеокамеры и рассчитано на обслуживание до 16 IP-устройствами GANZ, в том числе с ИК подсветкой, и IP-камер других брендов.

Новая уличная купольная видеокамера с ИК подсветкой GANZ ZN8-D4DTVD59L-2 уже доступна для заказа у менеджеров компании «АРМО-Системы» по розничной цене 350 USD. Для получения дополнительной информации на эти купольные видеокамеры и другое оборудование GANZ для систем видеонаблюдения направляйте запрос на cbc@video-product.ru или обращайтесь по многоканальному телефону +7 (495) 787-3382 в отдел продаж компании «АРМО-Системы», официального российского дистрибьютора оборудования компании CBC Group, или в региональные офисы «АРМО».