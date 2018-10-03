Новинка Bosch – 55” видеомонитор для вывода видео с разрешением 4K и голосовым ...
Новинка Bosch – 55” видеомонитор для вывода видео с разрешением 4K и голосовым сопровождением
Новости участников портала \\ 20.02.2019 16:10 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Сверхточная передача геометрических размеров и цветов с объекта видеонаблюдения не только обеспечивает комфорт для оператора при просмотре видео, но и, что более важно, позволяет однозначно интерпретировать детали сцены.
«АРМО-Системы» представила видеомонитор UML-554-90 торговой марки Bosch с диагональю 55 дюймов и разрешением 4K UHD. Новинка имеет интерфейсы HDMI, DVI и VGA, а также DisplayPort и обеспечивает максимально точную передачу цветов и геометрических размеров. При этом яркость UML-554-90 составляет 450 кд/м2, контрастность – 4000:1, а время отклика не превышает 6,5 мс. Благодаря современной матрице новый видеомонитор для видеонаблюдения способен передавать более миллиарда оттенков, а угол, с которого можно полностью видеть картинку на экране, достигает 178°/178° по горизонтали/вертикали. Следует отметить, что UML-554-90 имеет два громкоговорителя, аудиовход и рассчитан для длительной эксплуатации в системе видеонаблюдения, для чего оснащен металлическим корпусом и функцией устранения остаточного изображения.
Сверхточная передача геометрических размеров и цветов с объекта видеонаблюдения не только обеспечивает комфорт для оператора при просмотре видео, но и, что более важно, позволяет однозначно интерпретировать детали сцены. Новый видеомонитор имеет активную область просмотра 120х68 см и отображает до 1,07 миллиарда цветов и оттенков, создавая картинку с высокой яркостью и контрастностью. Впечатляющие характеристики позволяют использовать данный видеомонитор для видеонаблюдения на ответственных объектах, а также на объектах с массовым скоплением людей, таких как аэропорты, стадионы и т.д. Наряду с охранными системами, эти видеомониторы могут применяться в системах, где требуется быстрая оценка информации, например, в пунктах диспетчеризации инженерных и транспортных сетей.
UML-554-90 поддерживает прогрессивный стандарт соединения с источником сигнала DisplayPort, который обеспечивает вдвое большую пропускную способность, чем DVI, при низком напряжении питания и высокой защищенности от посторонних наводок. Кроме того, данный стандарт позволяет передавать на видеомонитор несколько информационных потоков, включая графические и аудиоданные, транслируемые с высокими скоростями. Наряду с этим интерфейсом, видеомонитор имеет классический разъем VGA, цифровой интерфейс DVI и мультимедийный HDMI, поэтому может работать с широким перечнем устройств видеонаблюдения. Немаловажно, что в UML-554-90 встроены два громкоговорителя на 2 Вт и имеется аудиоканал для приема звука.
Экономное энергопотребление UML-554-90 гарантируется сертификатом соответствия Energy Star уровня 7.1. Видеомонитор поддерживает технологию DPMS, которая автоматически переключает экран между режимами «включено», «выключено», «ждущий» и «спящий» в зависимости от команд видеокарты. При этом потребление электроэнергии в режиме ожидания в 310 раз ниже, чем в стандартном режиме работы. Кроме того, UML-554-90 использует «экономичную» LED-подсветку. Наряду с повышенной энергетической эффективностью, новый видеомонитор обеспечивает высокий уровень защиты данных от кражи и несанкционированного копирования благодаря использованию HDCP. Данная технология защищает видеосигнал от перехвата при его передаче через интерфейсы HDMI, DisplayPort и DVI.
Длительный срок службы и высокая надежность являются преимуществами UML-554-90. Светодиоды, используемые для подсветки экрана видеомонитора, рассчитаны на работу в течение 50 000 часов, что соответствует шести годам его непрерывной эксплуатации. Для предотвращения «выгорания» пикселей, а также для защиты от «зависания» видеомонитор видеонаблюдения имеет функцию устранения остаточного изображения, особенно востребованную при длительной трансляции статичного изображения. Защиту электроники от механических воздействий, а также от перегрева и электромагнитных помех обеспечивает прочный корпус из листовой стали SECC с антикоррозионным покрытием. Следует отметить, что дисплей видеомонитора UML-554-90 сертифицирован по 2 классу ISO 13406-2, который устанавливает число неработающих пикселей менее двух на 3 миллиона.
UML-554-90 удобен в установке в любой точке пункта видеонаблюдения и на любом рабочем месте. Для размещения на столе в комплекте данной модели имеется специальная подставка, а для установки на стене видеомонитор может быть дополнительно укомплектован кронштейном ST650 либо креплениями VESA с отверстиями 400х200 мм (400х400 мм). Немаловажно, что при поступлении видеоданных этот видеомонитор для видеонаблюдения сразу считывает и автоматически подстраивается под разрешение входящего сигнала. Так, он устанавливает оптимальные параметры цветности и других характеристик. Следует отметить, что для удобства работы оператора системы видеонаблюдения или диспетчеризации UML-554-90 имеет USB-порт.
Новые видеомониторы для видеонаблюдения UML-554-90 торговой марки Bosch уже доступны для заказа в компании «АРМО-Системы» по цене 351 622 руб., включая НДС. Чтобы получить дополнительную информацию о новинках, а также другой продукции бренда, обращайтесь по эл. адресу armosystems@armo.ru или по тел. 8 800 787-33-43 в отдел продаж «АРМО-Системы» – официального российского поставщика оборудования и ПО компании Bosch Security Systems.
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