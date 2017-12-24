Новости участников портала \\ 15.01.2018 13:31 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Детализированное изображение сцены и ее фрагментов новая вандалозащищенная модель создает с помощью 1/3” КМОП-сенсора и моторизированного вариофокального объектива с фокусными расстояниями 3-10 мм и углами обзора 34°-90°.

Компания Axis Communications представила IP-камеру P3374-V, выполненную в вандалозащищенном купольном корпусе с классом защиты IK10. Новая модель рассчитана для видеонаблюдения в помещениях, имеет моторизированный 3-кратный вариообъектив с P-Iris и высокочувствительный 1/3” КМОП-сенсор. Эта вандалозащищенная IP-камера может формировать изображение с разрешением до 1280х720 пикс., и транслировать его несколькими потоками с частотой обновления 50/60 к/с в H.264 или MJPEG, а также поддерживает технологию экономии трафика и объема видеохранилища Zipstream. С помощью функций WDR - Forensic Capture и Lightfinder новинка создает высококачественное видео в любых условиях освещения. Следует отметить, что в IP-камеру AXIS встроен микрофон и имеется видео- и аудиодетекторы, а также система обнаружения внешних воздействий.

Детализированное изображение сцены и ее фрагментов новая вандалозащищенная модель создает с помощью 1/3” КМОП-сенсора и моторизированного вариофокального объектива с фокусными расстояниями 3-10 мм и углами обзора 34°-90°. Причем зум и фокусировка могут выполняться оператором дистанционно, что особенно удобно при появлении в кадре объектов интереса и необходимости их «приближения», а также для настройки P3374-V при инсталляции. Следует отметить, что эта вандалозащищенная IP-камера AXIS также использует систему высокоточной регулировки диафрагмы Р-Iris, обеспечивающую попадание необходимого количества света на сенсор IP-камеры.

Создавать четкое информативное изображение при разном освещении на объекте камере позволяет не только КМОП-сенсор с высокой чувствительностью (до 0,15 лк в цветном режиме, до 0,03 лк в черно-белом), но и фирменные технологии Lightfinder и WDR - Forensic Capture. Lightfinder обеспечивает формирование картинки с реалистичными цветами в темное время суток, а аппаратная функция расширения динамического диапазона Forensic Capture использует алгоритмы снижения шума/усиления видеосигнала и компенсирует значительные перепады уровня освещенности. С помощью WDR - Forensic Capture данная вандалозащищенная купольная камера передает все детали сцены с высокой четкостью, как в ее светлых, так и в темных областях. Эта функция особенно востребована при видеоконтроле посетителей в придверной зоне, где в сектор съемки попадают ярко освещенные наружные участки и более «темные» участки помещения, в котором установлена купольная камера AXIS.

AXIS P3374-V способна оптимизировать трафик и емкость хранилища, т.к. поддерживает передачу видео несколькими потоками для разных абонентов с индивидуально настраиваемыми разрешением/фреймретом/битрейтом. Для снижения расходования ресурсов видеосистемы до 50% данная вандалозащищенная IP-камера использует технологию Zipstream от AXIS и экономна в потреблении энергии: ее максимальное энергопотребление не превышает 3,9 Вт. Настройка параметров IP-камеры может осуществляться через ПК с любого браузера, а для максимально удобного и быстрого управления P3374-V предусмотрено бесплатное фирменное ПО AXIS Camera Companion, позволяющее работать с системой из 16 IP-устройств. В случае, когда вандалозащищенная новинка входит в более крупную систему видеонаблюдения, рекомендуется использовать лицензионную платформу AXIS Camera Station либо другое ONVIF-совместимое ПО.

Охранный функционал новинки обеспечивают также встроенный микрофон, видео- и аудиодетекторы, а также система обнаружения воздействий на купольный корпус камеры. Для передачи голосовых сообщений людям на объекте видеонаблюдения, к P3374-V можно подключить громкоговоритель. В этом случае вандалозащищенная купольная камера позволяет общаться с посетителями, а также оповещать их о нахождении на охраняемой территории или предупреждать о совершении несанкционированных действий. Наряду с этим, камера имеет вход и выход тревоги для подключения внешнего датчика и исполнительного устройства, а при необходимости расширения интеллектуальных функций, на P3374-V могут быть установлены фирменные и «сторонние» приложения видеоаналитики через службу АСАР.

AXIS P3374-V проста в установке и настройке, а ее монтаж не требует высокой квалификации рабочих и не занимает много времени. С использованием монтажного комплекта вандалозащищенная IP-камера может крепиться накладным способом на потолке или стене, а в списке опционального оборудования имеется крепеж для подвесного, врезного, мачтового, углового и других способов монтажа. При необходимости можно приобрести светодиодный прожектор AXIS для P3374-V, позволяющий осуществлять видеосъемку при отсутствии других источников света. Следует отметить, что данная вандалозащищенная IP-камера вписывается в любой интерьер благодаря ее небольшим габаритам и белому цвету корпуса, который можно перекрасить в любой другой или заменить опциональным черным, а также произвести замену ее прозрачного купола на тонированный.

Новая вандалозащищенная купольная IP-камера P3374-V от AXIS уже поступила в продажу и доступна для приобретения в компании «АРМО-Системы» по розничной цене 51 315 руб. Получить дополнительную информацию о модели P3374-V, а также других камерах и устройствах AXIS можно по электронному адресу armosystems@armo.ru или по телефону +7 (495) 787-33-42 в отделе продаж компании «АРМО-Системы» – официального дистрибьютора продукции AXIS в России.