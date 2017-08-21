Новости участников портала \\ 28.08.2017 12:34 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Поддержка стандарта 4K Ultra HD позволяет получать от IP-камер P3228-LV и P3228-LVE высококачественное детализированное изображение с разрешением 3840х2160 пикс., трансляция которого осуществляется с фреймрейтом 25 к/с

«АРМО-Системы» анонсировала купольные IP-камеры P3228-LV/P3228-LVE торговой марки AXIS, которые транслируют видео в реальном времени с разрешением до 4K Ultra HD (8 Мп). Обе новинки могут работать при любом освещении, т.к. оснащены WDR 120 дБ и адаптивным ИК-прожектором с дальностью подсветки до 30 м, при этом IP-камера 4K P3228-LV предназначена для работы в помещениях и имеет защиту от ударов/пыли и влаги по классам IK08/IP52, а уличная модель P3228-LVE защищена от внешних воздействий в соответствии с IK10 и IP66, снабжена солнцезащитным козырьком и работает при температурах до -40 °C. Немаловажно, что обе камеры формата 4K имеют варифокальный объектив с 2,8-кратным увеличением и используют фирменные технологии Zipstream, Lightfinder и Forensic WDR для повышения качества изображения при различных условиях освещения.

Поддержка стандарта 4K Ultra HD позволяет получать от IP-камер P3228-LV и P3228-LVE высококачественное детализированное изображение с разрешением 3840х2160 пикс., трансляция которого осуществляется с фреймрейтом 25 к/с. При этом для сокращения сетевого трафика и экономии дискового пространства видеозаписывающих устройств на 50% и более без снижения качества видео каждая IP-камера 4K поддерживает специальную технологию обработки изображения — AXIS Zipstream. Благодаря использованию в новинках варифокальной оптики с диапазоном фокусных расстояний 3,5-10 мм, IP-камеры предусматривают регулировку угла обзора от 100° до 38°, которая может выполняться удаленно.

Добиться от IP-камеры высоких показателей качества изображения при любых условиях освещенности на объекте видеонаблюдения позволяет ряд аппаратных и программных средств. И уличная IP-камера 4К P3228-LVE и модель для помещений P3228-LV использует функцию Forensic WDR (120 дБ), которая эффективно «выравнивает» контрастность изображения по всему кадру, а также технологию Axis Lightfinder, снижающую зашумленность и позволяющую передавать корректное цветное изображение при освещенностях вплоть до 0,19 люкс.

Встроенный в эти камеры ИК-осветитель обеспечивает возможность видеомониторинга в темное время суток. Он осуществляет подсветку зоны видеонаблюдения на расстояниях до 30 м, используя для этого энергосберегающие ИК-светодиоды с длительным сроком службы. Благодаря поддержке технологии OptimizedIR, IP-камера 4К с активной ИК-подсветкой исключает засветку близко расположенных объектов, поскольку мощность подсветки регулируется автоматически. Немаловажно, что применение технологии OptimizedIR снижает энергопотребление этих 4K моделей, которое при полной нагрузке не превышает 11,5 Вт.

Обе IP-камеры снабжены детектором движения AXIS Video Motion Detection и системой реагирования на несанкционированные действия и попытки вскрытия их корпусов. Этот функционал легко расширить через AXIS Camera Application Platform такими приложениями, как, Cross Line Detection, с помощью которого IP-камера 4К сможет отслеживать пересечения виртуальной линии, Digital Autotracking — для слежения за перемещениями людей и транспортных средств, и другими видеоаналитическими модулями. При наступлении тревожного события IP-камеры могут начать запись 4K видео для последующего анализа происшествий.

Компактные размеры этих купольных IP-камер предоставляют широкие возможности для их установки на объекте: помимо крепления накладным способом, P3228-LV и P3228-LVE предусматривают подвесной, врезной или мачтовый монтаж с помощью опциональных кронштейнов марки AXIS. Для первоначальной настройки и управления небольшой видеосистемой, каждая IP-камера 4К комплектуется фирменным ПО AXIS Camera Companion, рассчитанное на обслуживание до 16 каналов. Кроме того, P3228-LV и P3228-LVE интегрированы в ПО AXIS Camera Station и могут работать под управлением сторонних ONVIF-совместимых программ видеонаблюдения с поддержкой 4К потоков.

Новые IP-камеры с 4K разрешением AXIS P3228-LV и P3228-LVE уже поступили на рынок и доступны для заказа в компании «АРМО-Системы» по цене 83 870 и 94 150 руб., соответственно, включая НДС. Получить дополнительную информацию на эти и другие камеры видеонаблюдения AXIS можно по электронному адресу armosystems@armo.ru или по телефону +7 (495) 787-33-42 отдела продаж компании «АРМО-Системы» – официального дистрибьютора IP-устройств и ПО компании AXIS Communications в России.