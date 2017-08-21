Новинка AXIS – вандалозащищенная IP-камера с 4K разрешением, 2,8x вариообъективом и ...
Новинка AXIS – вандалозащищенная IP-камера с 4K разрешением, 2,8x вариообъективом и ИК-прожектором
Новости участников портала \\ 28.08.2017 12:34 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Поддержка стандарта 4K Ultra HD позволяет получать от IP-камер P3228-LV и P3228-LVE высококачественное детализированное изображение с разрешением 3840х2160 пикс., трансляция которого осуществляется с фреймрейтом 25 к/с
«АРМО-Системы» анонсировала купольные IP-камеры P3228-LV/P3228-LVE торговой марки AXIS, которые транслируют видео в реальном времени с разрешением до 4K Ultra HD (8 Мп). Обе новинки могут работать при любом освещении, т.к. оснащены WDR 120 дБ и адаптивным ИК-прожектором с дальностью подсветки до 30 м, при этом IP-камера 4K P3228-LV предназначена для работы в помещениях и имеет защиту от ударов/пыли и влаги по классам IK08/IP52, а уличная модель P3228-LVE защищена от внешних воздействий в соответствии с IK10 и IP66, снабжена солнцезащитным козырьком и работает при температурах до -40 °C. Немаловажно, что обе камеры формата 4K имеют варифокальный объектив с 2,8-кратным увеличением и используют фирменные технологии Zipstream, Lightfinder и Forensic WDR для повышения качества изображения при различных условиях освещения.
Поддержка стандарта 4K Ultra HD позволяет получать от IP-камер P3228-LV и P3228-LVE высококачественное детализированное изображение с разрешением 3840х2160 пикс., трансляция которого осуществляется с фреймрейтом 25 к/с. При этом для сокращения сетевого трафика и экономии дискового пространства видеозаписывающих устройств на 50% и более без снижения качества видео каждая IP-камера 4K поддерживает специальную технологию обработки изображения — AXIS Zipstream. Благодаря использованию в новинках варифокальной оптики с диапазоном фокусных расстояний 3,5-10 мм, IP-камеры предусматривают регулировку угла обзора от 100° до 38°, которая может выполняться удаленно.
Добиться от IP-камеры высоких показателей качества изображения при любых условиях освещенности на объекте видеонаблюдения позволяет ряд аппаратных и программных средств. И уличная IP-камера 4К P3228-LVE и модель для помещений P3228-LV использует функцию Forensic WDR (120 дБ), которая эффективно «выравнивает» контрастность изображения по всему кадру, а также технологию Axis Lightfinder, снижающую зашумленность и позволяющую передавать корректное цветное изображение при освещенностях вплоть до 0,19 люкс.
Встроенный в эти камеры ИК-осветитель обеспечивает возможность видеомониторинга в темное время суток. Он осуществляет подсветку зоны видеонаблюдения на расстояниях до 30 м, используя для этого энергосберегающие ИК-светодиоды с длительным сроком службы. Благодаря поддержке технологии OptimizedIR, IP-камера 4К с активной ИК-подсветкой исключает засветку близко расположенных объектов, поскольку мощность подсветки регулируется автоматически. Немаловажно, что применение технологии OptimizedIR снижает энергопотребление этих 4K моделей, которое при полной нагрузке не превышает 11,5 Вт.
Обе IP-камеры снабжены детектором движения AXIS Video Motion Detection и системой реагирования на несанкционированные действия и попытки вскрытия их корпусов. Этот функционал легко расширить через AXIS Camera Application Platform такими приложениями, как, Cross Line Detection, с помощью которого IP-камера 4К сможет отслеживать пересечения виртуальной линии, Digital Autotracking — для слежения за перемещениями людей и транспортных средств, и другими видеоаналитическими модулями. При наступлении тревожного события IP-камеры могут начать запись 4K видео для последующего анализа происшествий.
Компактные размеры этих купольных IP-камер предоставляют широкие возможности для их установки на объекте: помимо крепления накладным способом, P3228-LV и P3228-LVE предусматривают подвесной, врезной или мачтовый монтаж с помощью опциональных кронштейнов марки AXIS. Для первоначальной настройки и управления небольшой видеосистемой, каждая IP-камера 4К комплектуется фирменным ПО AXIS Camera Companion, рассчитанное на обслуживание до 16 каналов. Кроме того, P3228-LV и P3228-LVE интегрированы в ПО AXIS Camera Station и могут работать под управлением сторонних ONVIF-совместимых программ видеонаблюдения с поддержкой 4К потоков.
Новые IP-камеры с 4K разрешением AXIS P3228-LV и P3228-LVE уже поступили на рынок и доступны для заказа в компании «АРМО-Системы» по цене 83 870 и 94 150 руб., соответственно, включая НДС. Получить дополнительную информацию на эти и другие камеры видеонаблюдения AXIS можно по электронному адресу armosystems@armo.ru или по телефону +7 (495) 787-33-42 отдела продаж компании «АРМО-Системы» – официального дистрибьютора IP-устройств и ПО компании AXIS Communications в России.
Новости участников портала
Новые HD-AHD видеокамеры Spymax в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 28.08.2017 11:29 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-AHD видеокамер Spymax SBML-281FR AHD Light и SDH-125VR AHD.
Новые IP-видеорегистраторы Polyvision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 25.08.2017 11:13 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеорегистраторов Polyvision PVDR-IP4-32M4 v.5.9.1 и PVDR-IP2-08M1 v.5.4.1.
Пожарная безопасность медицинских учреждений
Новости участников портала \\ 24.08.2017 14:07 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург
В целях реформирования медицинской отрасли утверждена программа РФ “Развитие здравоохранения”. Следуя этой программе, в нашей стране начали реконструироваться старые больницы и заново возводиться крупные специализированные медицинские комплексы.
Новые IP-видеокамеры Satvision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 24.08.2017 11:21 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Satvision SVI-D323V и SVI-S323V.
Корпорация «Грумант и НВП Болид приглашает Вас принять участие в семинаре АСКУЭ Ресурс в Новосибирске!
Новости участников портала \\ 24.08.2017 09:40 \\ ООО Корпорация "Грумант" \\ Новосибирск
Корпорация «Грумант и НВП Болид приглашает Вас принять участие в семинаре АСКУЭ Ресурс в Новосибирске!
Новая уличная IP-камера STC-IPM3509A Estima
Новости участников портала \\ 24.08.2017 01:53 \\ «Globalconect.ru» \\ Москва
Новинка от компании «Смартек Секьюрити» представила новую 2.0-мегапиксельную IP-камеру серии OPTi STC-IPM3509A Estima.
Амиком приглашает на бесплатный семинар совместно с Macroscop и Western Digital
Новости участников портала \\ 23.08.2017 14:49 \\ ООО «АМИКОМ ТРЕЙД» \\ Москва
Приглашаем принять участие в бесплатном семинаре Macroscop совместно с компаниями АМИКОМ и Western Digital. Мероприятие пройдет 29 августа с 11:00 до 15:00, по адресу г. Москва, пл. Журавлёва, д. 2, строение 2, офис компании Амиком.
Новый врезной электромеханический замок для калитки марки Smartec с таймером задержки запирания на 0, 3, 6 или 9 с
Новости участников портала \\ 23.08.2017 12:12 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Использовать ST-DB520WMLT на уличных дверях и калитках позволяет всесезонное исполнение элементов его конструкции.
Новые гибридные видеорегистраторы PROvision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 23.08.2017 11:13 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых гибридных видеорегистраторов PROvision HVR-8500 и HVR-4204.
Качественное видео без оглядки на температуру - камера STC-IPM3611 Estima серии OPTi
Новости участников портала \\ 22.08.2017 17:01 \\ "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" \\ Москва
"СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" пополнил линейку уличных IP-камер серии OPTi. STC-IPM3611 Estima способна работать при температурах от -30 до +60°С. Моторизованный объектив 2.8~12 мм с автодиафрагмой позволяет удаленно и точно настроить фокусное расстояние и фокусировку.
Другие новости
Sigur интегрирован со считывателями рисунка вен ладоней BioSmart
Sigur - Управление доступом \\ 31.08.2017 12:17
Новая IP-видеокамера Alert в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 31.08.2017 11:10
Новости
На форуме «Армия-2017» показали новейший комплекс обнаружения взрывных устройств «Возница»
Технические новинки \\ 24.08.2017
Впервые на одном носители конструкторы разместили как локатор, обнаруживающий заряды, так и систему подавления дистанционного сигнала.
Требуются монтажники!!
Новое на портале \\ 21.08.2017
ООО «ГК «УРАЛ» требуются монтажники ОПС
WANTED! Госзаказчики и крупнейшие корпорации приглашают на ТБ Форум 2018 надежных поставщиков, понимающих отраслевую специфику. Кто они и что ищут?
Выставки \\ 31.08.2017
Гости ТБ Форума из числа госзаказчиков и крупнейших корпораций заинтересованы в обмене опытом и в экспертизе своих коллег, работающих в других секторах экономики, а главное в опытных поставщиках, понимающих отраслевую специфику, успешно завершивших пилотные проекты и подтвердивших те или иные показатели систем безопасности: как эти системы себя проявляют в различных условиях и при различных нагрузках.
Статьи
3D-подсчет посетителей: чем обусловлена высокая точность?
Видеонаблюдение \\ Для того, чтобы минимизировать настройку и сделать работу для пользователя максимально простой и удобной, в 3D-подсчете реализован ряд сложных технологий обработки и анализа данных с видеокамеры.
Хакеры похищают телефонные номера и «угоняют» Bitcoin-адреса
Защита информации \\ Среди жертв хакеров числятся многие эксперты Bitcoin-сообщества.
Активные продажи услуг пультовой охраны. Три аргумента «За» и два – «Против».
Охранная деятельность \\ Слишком оптимистично предполагать, что в природе остались «незамужние» объекты. Скорее всего услуги пультовой охраны они уже покупают у кого-то из конкурентов. И для того, чтобы переключить их на себя – даже агрессивной ценовой политики или какой-то уникальности предложения – не всегда достаточно.
Кибербезопасность в промышленной автоматизации
Защита информации \\ Автор: Чертков Андрей Анатольевич, руководитель группы технической поддержки, отдел маркетинга и технической поддержки, подразделение "Промышленная Автоматизация", email^ andrei.chertkov@schneider-electric.com Новый виток развития средств промышленной автоматизации существенно обострил проблему обеспечения кибербезопасности предприятий. Собственники производств в ряде отраслей пока только начинают осознавать значимость проблемы и масштаб возможных потерь. Однако эксперты убеждены, что в ближайшем будущем рост числа кибератак заставит пользователей систем автоматизации более взвешенно и комплексно подходить к вопросам защиты своих активов от этой категории рисков.