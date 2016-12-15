Новинка AXIS — малогабаритная уличная камера с ИК подсветкой, Full HD и WDR 115 дБ
Новинка AXIS — малогабаритная уличная камера с ИК подсветкой, Full HD и WDR 115 дБ
Новости участников портала \\ 10.01.2017 16:27 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Трансляция видео стандарта Full HD в форматах H.264 и M-JPEG возможна при 25 к/с благодаря использованию в уличных камерах 1/2,8-дюймового 2-мегапиксельного КМОП-сенсора с образцовой чувствительностью и высокопроизводительного процессора.
Axis Communications выпустила компактные уличные камеры M2025-LE, которые снабжены 1/2,8-дюймовым КМОП-сенсором, 2,8 мм объективом с углом обзора 115°, используют 15-метровую ИК-подсветку и рассчитаны на работу при внешних температурах до -30 °C. Новая уличная камера с ИК-подсветкой способна транслировать по сети несколько видеопотоков в H.264/M-JPEG с разрешением до 1920х1080 пикс., фреймрейтом до 25 к/с, использует интеллектуальную технологию сжатия видео Zipstream и технологию повышения его качества WDR-Forensic Capture. Кроме того, M2025-LE отличается от многих уличных моделей компактными размерами, возможностью выбора черного или белого корпуса и может монтироваться не только накладным, но и врезным способом в потолок или стену с помощью крепления AXIS T94B03L.
Трансляция видео стандарта Full HD в форматах H.264 и M-JPEG возможна при 25 к/с благодаря использованию в уличных камерах 1/2,8-дюймового 2-мегапиксельного КМОП-сенсора с образцовой чувствительностью и высокопроизводительного процессора. В режимах «день/ночь» уличная камера с ИК-подсветкой позволяет передавать информативное цветное изображение при минимальных освещенностях до 0,2 лк (F2.0, 50 IRE) и черно-белое — до 0,04 лк (F2.0, 50 IRE), а при работе встроенной ИК-подсветки может вести круглосуточную видеосъемку территорий, необорудованных дополнительными источниками света. За счет этого M2025-LE является оптимальным выбором для уличного видеоконтроля небольших и среднемасштабных объектов (магазинов, отелей и т.д.).
Простой монтаж без дополнительных расходов и стабильная работа камеры в уличных условиях обеспечиваются ее конструктивом: компактными габаритами, малым весом, оптикой с заводской фокусировкой и наличием необходимых крепежных элементов. Для защиты сетевого кабеля от механических повреждений уличная камера с ИК-подсветкой снабжена герметичной кабельной коробкой, а для быстрого выбора ракурса видеосъемки — удобным кронштейном на шарнире. Используемый в AXIS M2025-LE объектив с фиксированным фокусным расстоянием 2,8 мм (F2.0) имеет байонет типа M12 и горизонтальный обзор на 115°, что позволяет использовать новинку для видеоконтроля за большими по площади пространствами даже при включенной ИК-подсветке.
Благодаря высокому классу защиты цилиндрического корпуса от пыли и влаги IP66 (NEMA4X) и наличию обогревателя новые камеры будут надежно функционировать даже в неблагоприятных уличных условиях при внешней влажности воздуха до 100%, морозах до -30 °C и жаре до 50 °C. При этом, как и полноразмерные аналоги, эта уличная камера с ИК-подсветкой имеет защитный козырек, который закрывает смотровое окно от попадания солнечных лучей и капель воды. Встроенный в камеры энергосберегающий ИК-светодиод обеспечивает 15-метровую ИК-подсветку зоны видеоконтроля в ночное время, отличается длительным сроком службы и малым энергопотреблением.
Поддержка множества фирменных технологий улучшает качественные показатели видеосигнала от камеры при уличной видеосъемке. В частности, для «выравнивания» разноосвещенных участков сцены обзора AXIS M2025-LE реализует технологию широкого динамического диапазона WDR с функцией Forensic Capture. Чтобы сократить трафик и объем памяти для хранения архивных данных в формате H.264, уличная камера с ИК подсветкой поддерживает технологию Axis Zipstream, которая повышает степень сжатия неинформативных участков сцены, сохраняя важные с высоким разрешением. Стоит отметить, что наряду с широкоугольной горизонтальной съемкой, новая камера с ИК-подсветкой позволяет осуществлять мониторинг длинных и узких коридоров и тоннелей в режиме Corridor Format.
Фильтрацию ложных тревог и четкое обнаружение подвижных объектов в условиях переменного уличного освещения обеспечивает предустановленное на камеры приложение AXIS Video Motion Detection 3, функционал которого может быть дополнен различными средствами видеоаналитики через AXIS Camera Application Platform. При обнаружении попыток повреждения корпуса или несанкционированного изменения ракурса обзора уличная камера с ИК подсветкой использует систему активного оповещения. При этом настройку всех функций камеры и параметров видеосъемки с активной/неактивной ИК-подсветкой можно выполнять с помощью бесплатного ПО Camera Companion, а также лицензионного продукта AXIS Camera Station или программ сторонних производителей.
Новые 2-мегапиксельные уличные камеры с ИК-подсветкой AXIS M2025-LE уже поступили на российский рынок и доступны для заказа по розничной цене 28 184 руб. Для получения дополнительной информации на эти и другие камеры марки AXIS для уличных систем видеонаблюдения обращайтесь по электронной почте armosystems@armo.ru или по телефону (495) 787-3342 в отдел продаж компании «АРМО-Системы», официального российского дистрибьютора IP-оборудования и ПО компании AXIS Communications.
Новости участников портала
ОБНОВЛЕННЫЕ РЕГИСТРАТОРЫ RVI-HDR16LB-C V.2 И RVI-R16LA-С V.2
Новости участников портала \\ 10.01.2017 12:35 \\ ООО "Сек-Групп" \\ Москва
Гибридные устройства в металлическом корпусе RVi-HDR16LB-C V.2 и RVi-R16LA-С V.2 представляют собой обновленные модели с улучшенной функциональностью.
ВИДЕОДОМ из Калининграда – широчайший ассортимент безопасности по франшизе с Видеоглазом
Новости участников портала \\ 10.01.2017 11:55 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Более четырехсот торговых марок и более 30 000 позиций предлагает своим клиентам калининградская компания ВИДЕОДОМ. На все эти товары в разделах видеонаблюдение, охрана периметра, пожарная безопасность и др. – действуют самые низкие в регионе цены по партнерскому соглашению «Эксклюзивный дилер ВИДЕОГЛАЗ».
Новый бренд BSP Security в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 10.01.2017 10:52 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу оборудования для видеонаблюдения нового бренда BSP Security.
На рынок поступили высокопроизводительные видеорегистраторы Smartec с поддержкой WARP
Новости участников портала \\ 09.01.2017 14:27 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Видеозапись с 5 МР разрешением видеорегистратор осуществляет по каждому задействованному каналу, поэтому может работать совместно с мегапиксельными IP-камерами различных производителей.
Компактные 4 Мп уличные камеры Beward BD4640RCVx – уже в продаже в компании «Видеоглаз»
Новости участников портала \\ 09.01.2017 11:43 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Две новинки от Beward – камеры в компактных металлических корпусах BD4640RCV и BD4640RCV2 обеспечивают эффективное видеонаблюдение с высокой детализацией (до 4 Мп) при любом освещении: от высококонтрастного до полной темноты. Компактные камеры BD4640RCV и BD4640RCV2, которые можно купить в компании «Видеоглаз» по довольно низкой цене, передают 4 потока видео и имеют 2х аппаратный WDR, а основное их различие – в фокусах и в углах обзора.
Новая HD-AHD видеокамера Falcon Eye в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 09.01.2017 11:05 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой HD-AHD видеокамеры Falcon Eye FE-ID720AHD/20M-2,8.
Smartec и компания «Видеоглаз» представляют кнопку выхода ST-EX033L с пьезоэлементом и защитой IP68
Новости участников портала \\ 30.12.2016 11:41 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Новая кнопка выхода Smartec ST-EX033L изготовлена в герметичном металлическом корпусе и адаптирована к уличной эксплуатации. В ее конструкции нет подвижных частей, а наработка на отказ – более 1 000 000 срабатываний. Кнопка выхода ST-EX033L, которую уже можно приобрести по низкой цене в компании «Видеоглаз», имеет светодиодную индикацию срабатывания и может использоваться как локально, так и в составе СКУД.
Новые HD-AHD видеорегистраторы Falcon Eye в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 30.12.2016 11:15 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-AHD видеорегистраторов Falcon Eye FE-4216AHD.1 и FE-3432AHD.1.
RVi и компания «Видеоглаз» анонсируют бета-версию ПО видеонаблюдения ОПЕРАТОР 2.0
Новости участников портала \\ 29.12.2016 11:38 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Новая версия программного обеспечения RVi ОПЕРАТОР 2.0 имеет клиент-серверную архитектуру (вместо прежней standalone), поэтому ее нельзя установить поверх предыдущей. Бета-версия ПО RVi ОПЕРАТОР 2.0 обеспечивает легкое масштабирование и мультисерверность видеонаблюдения (подробности уточняйте в компании «Видеоглаз»). В ОПЕРАТОР 2.0 реализовано двухуровневое администрирование с заданием списков доступных пользователям каналов, а скачать это ПО можно на сайте разработчика.
Новые видеорегистраторы EverFocus в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 29.12.2016 11:16 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых видеорегистраторов EverFocus ELUX-4 и ELUX-8.
Другие новости
Новый курс "Проектирование водяного пожаротушения. Гидравлический расчет."
НОЧУ ДПО "ТАКИР" \\ 12.01.2017 15:25
Новинка Smartec — высокочувствительная поворотная камера с 2 МР видеотрансляцией при 50 к/с
АРМО-Системы \\ 12.01.2017 14:24
Новости
Domofony: компания Домофонные системы открыла онлайн-представительство
События \\ 27.12.2016
В ноябре 2016 года компания «Домофонные системы», которая входит в число лидеров отечественного рынка, запустила специализированный интернет-магазин.
ТБ Форум 2017: Директора по безопасности и главные инженеры российских метрополитенов, аэропортов, морских портов, железных дорог открыты к диалогу
Выставки \\ 20.12.2016
Минтранс России, Комитет Государственной Думы по транспорту и строительству, Ространснадзор, Росавтодор, Росморречфлот, Росавиация, Росжелдор, Московский метрополитен, Ассоциация Метро в рамках ТБ Форцма 2017 проводят 16-ю конференцию "Терроризм и безопасность на транспорте" (7-8 февраля).
Конференция «SecuFinance: Защитные технологии банка будущего» соберет топ-менеджеров Сбербанка России, ВТБ, Газпромбанка, Внешэкономбанка
Выставки \\ 15.12.2016
В рамках Форума «Технологии безопасности 2017» вы можете встретиться и обсудить специфику обеспечения безопасности в банковской сфере с вице-президентами по безопасности
Статьи
Отследить перемещение человека по всем камерам системы. Межкамерный трекинг – новая перспективная технология мирового рынка
Видеонаблюдение \\ Межкамерный трекинг - сравнительно молодая функция видеоанализа, позволяющая построить траекторию перемещения человека по всем камерам видеосистемы с неперекрывающимися областями наблюдения. Сегодня она представлена в единственной реализации на российском рынке и в 2-3 решениях на мировом уровне.
Видеонаблюдение. Достижения и перспективы
Видеонаблюдение \\ Можно считать, что видеонаблюдение победно и стремительно развивается чуть более двадцати лет. По крайне мере в России. Нельзя сказать, что в СССР, а затем в России не было телекамер. Еще в 1971 году у меня на работе использовали установку промышленного телевидения ПТУ-27М, выпущенную заводом 323 НИИ промышленного телевидения "Растр" из Великого Новгорода.
AHD видеонаблюдение
Видеонаблюдение \\ AHD это технология передачи посредством обычного коаксиального кабеля отлично детализированной картинки.
Применение систем пожаротушения тонкорсапыленной водой для защиты гостиничных комплексов
Пожарная безопасность \\ В статье описаны основные особенности возникновения и развития пожаров в отелях, изложены преимущества применения установок ТРВ для защиты помещений такого рода, приведены некоторые типовые решения по защите системами пожаротушения тонкораспыленной водой высокого давления помещений гостиничного фонд