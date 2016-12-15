Новости участников портала \\ 10.01.2017 16:27 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Трансляция видео стандарта Full HD в форматах H.264 и M-JPEG возможна при 25 к/с благодаря использованию в уличных камерах 1/2,8-дюймового 2-мегапиксельного КМОП-сенсора с образцовой чувствительностью и высокопроизводительного процессора.

Axis Communications выпустила компактные уличные камеры M2025-LE, которые снабжены 1/2,8-дюймовым КМОП-сенсором, 2,8 мм объективом с углом обзора 115°, используют 15-метровую ИК-подсветку и рассчитаны на работу при внешних температурах до -30 °C. Новая уличная камера с ИК-подсветкой способна транслировать по сети несколько видеопотоков в H.264/M-JPEG с разрешением до 1920х1080 пикс., фреймрейтом до 25 к/с, использует интеллектуальную технологию сжатия видео Zipstream и технологию повышения его качества WDR-Forensic Capture. Кроме того, M2025-LE отличается от многих уличных моделей компактными размерами, возможностью выбора черного или белого корпуса и может монтироваться не только накладным, но и врезным способом в потолок или стену с помощью крепления AXIS T94B03L.

Трансляция видео стандарта Full HD в форматах H.264 и M-JPEG возможна при 25 к/с благодаря использованию в уличных камерах 1/2,8-дюймового 2-мегапиксельного КМОП-сенсора с образцовой чувствительностью и высокопроизводительного процессора. В режимах «день/ночь» уличная камера с ИК-подсветкой позволяет передавать информативное цветное изображение при минимальных освещенностях до 0,2 лк (F2.0, 50 IRE) и черно-белое — до 0,04 лк (F2.0, 50 IRE), а при работе встроенной ИК-подсветки может вести круглосуточную видеосъемку территорий, необорудованных дополнительными источниками света. За счет этого M2025-LE является оптимальным выбором для уличного видеоконтроля небольших и среднемасштабных объектов (магазинов, отелей и т.д.).

Простой монтаж без дополнительных расходов и стабильная работа камеры в уличных условиях обеспечиваются ее конструктивом: компактными габаритами, малым весом, оптикой с заводской фокусировкой и наличием необходимых крепежных элементов. Для защиты сетевого кабеля от механических повреждений уличная камера с ИК-подсветкой снабжена герметичной кабельной коробкой, а для быстрого выбора ракурса видеосъемки — удобным кронштейном на шарнире. Используемый в AXIS M2025-LE объектив с фиксированным фокусным расстоянием 2,8 мм (F2.0) имеет байонет типа M12 и горизонтальный обзор на 115°, что позволяет использовать новинку для видеоконтроля за большими по площади пространствами даже при включенной ИК-подсветке.

Благодаря высокому классу защиты цилиндрического корпуса от пыли и влаги IP66 (NEMA4X) и наличию обогревателя новые камеры будут надежно функционировать даже в неблагоприятных уличных условиях при внешней влажности воздуха до 100%, морозах до -30 °C и жаре до 50 °C. При этом, как и полноразмерные аналоги, эта уличная камера с ИК-подсветкой имеет защитный козырек, который закрывает смотровое окно от попадания солнечных лучей и капель воды. Встроенный в камеры энергосберегающий ИК-светодиод обеспечивает 15-метровую ИК-подсветку зоны видеоконтроля в ночное время, отличается длительным сроком службы и малым энергопотреблением.

Поддержка множества фирменных технологий улучшает качественные показатели видеосигнала от камеры при уличной видеосъемке. В частности, для «выравнивания» разноосвещенных участков сцены обзора AXIS M2025-LE реализует технологию широкого динамического диапазона WDR с функцией Forensic Capture. Чтобы сократить трафик и объем памяти для хранения архивных данных в формате H.264, уличная камера с ИК подсветкой поддерживает технологию Axis Zipstream, которая повышает степень сжатия неинформативных участков сцены, сохраняя важные с высоким разрешением. Стоит отметить, что наряду с широкоугольной горизонтальной съемкой, новая камера с ИК-подсветкой позволяет осуществлять мониторинг длинных и узких коридоров и тоннелей в режиме Corridor Format.

Фильтрацию ложных тревог и четкое обнаружение подвижных объектов в условиях переменного уличного освещения обеспечивает предустановленное на камеры приложение AXIS Video Motion Detection 3, функционал которого может быть дополнен различными средствами видеоаналитики через AXIS Camera Application Platform. При обнаружении попыток повреждения корпуса или несанкционированного изменения ракурса обзора уличная камера с ИК подсветкой использует систему активного оповещения. При этом настройку всех функций камеры и параметров видеосъемки с активной/неактивной ИК-подсветкой можно выполнять с помощью бесплатного ПО Camera Companion, а также лицензионного продукта AXIS Camera Station или программ сторонних производителей.

Новые 2-мегапиксельные уличные камеры с ИК-подсветкой AXIS M2025-LE уже поступили на российский рынок и доступны для заказа по розничной цене 28 184 руб. Для получения дополнительной информации на эти и другие камеры марки AXIS для уличных систем видеонаблюдения обращайтесь по электронной почте armosystems@armo.ru или по телефону (495) 787-3342 в отдел продаж компании «АРМО-Системы», официального российского дистрибьютора IP-оборудования и ПО компании AXIS Communications.