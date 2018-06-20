Новости участников портала \\ 06.11.2018 12:40 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Целостное панорамное 180° изображение камера P3807-PVE формирует с помощью четырех 2-мегапиксельных сенсоров формата 1/2,9", чувствительность которых позволяет создавать видео в режимах «день/ночь» при освещенностях до 0,17/0,05 лк.

«АРМО-Системы» анонсировала 4-матричные камеры видеонаблюдения AXIS P3807-PVE, которые формируют «бесшовное» панорамное изображение от 4-х сенсоров. Благодаря оригинальной конструкции новинки обеспечивают всесторонний обзор объекта на 180° без «слепых» зон и передают изображение с разрешением 8,3 МР (4320x1920 пикс.) при 30 к/с. При этом панорамные камеры видеонаблюдения используют технологии Lightfinder и Forensic WDR для улучшения качества видео, а также Zipstream для экономии ресурсов системы. Рассчитанные на уличные условия эксплуатации, AXIS P3807-PVE защищены от внешних воздействий по классам IP66/IP67 и IK10, и предусматривают различные варианты монтажа.

Универсальная конструкция P3807-PVE предусматривает более 7 вариантов установки панорамной камеры на объекте видеонаблюдения с использованием штатных и опциональных кронштейнов: настенный, потолочный, подвесной, утопленный (под свисающими крышами/балками), на углы зданий, опоры круглого сечения и др. Кроме того, для получения кругового изображения на 360° две панорамные камеры видеонаблюдения P3807-PVE можно смонтировать «спиной к спине» друг к другу с помощью специального крепления AXIS T94V01C Dual Camera Mount. Также эти модели совместимы с монтажными шкафами AXIS T98A17-VE, предназначенными для защиты их блоков питания и другой низковольтной аппаратуры от погодных и механических воздействий.

Целостное панорамное 180° изображение камера P3807-PVE формирует с помощью четырех 2-мегапиксельных сенсоров формата 1/2,9", чувствительность которых позволяет создавать видео в режимах «день/ночь» при освещенностях до 0,17/0,05 лк. Эти панорамные камеры видеонаблюдения предусматривают двухпотоковую видеотрансляцию с максимальным разрешением до 4320x1920 пикс. в форматах H.264 и/или M-JPEG. При этом максимальное разрешение и фреймрейт потока напрямую зависят от «места» обработки видеосигнала — на «борту» панорамной камеры или на клиентской стороне используемого программного обеспечения. В первом случае можно получать 7,5 MP при 12,5/15 к/с, а во втором — 8,3 МР при 25/30 к/с.

В отличие от односенсорных панорамных камер, возможность «захвата» больших по площади территорий при высокой плотности пикселей позволяет AXIS P3807-PVE формировать высококачественное изображение с минимальными искажениями. Благодаря этому новые панорамные камеры видеонаблюдения будут эффективны для видеоконтроля на городских площадях и вокзалах и на уличных территориях коммерческих объектов и периметрах. Кроме того, панорамное изображение, формируемое 4-сенсорными моделями, более информативно для пост-анализа событий или инцидентов.

Высокая информативность 180° изображения мультисенсорной камеры обеспечивается и с помощью целого набора функций. Когда для формирования цветного изображения уже недостаточно внешнего освещения, панорамные камеры видеонаблюдения активируют технологию Lightfinder и продолжают работу в дневном режиме, передавая видео с естественной цветопередачей без шумовых составляющих. Благодаря реализации фирменной функции Forensic WDR, яркость и контрастность всех областей кадра панорамного изображения автоматически выравнивается. При этом для уменьшения веса видео от камеры применяется фирменная технология компрессии сигнала — Axis Zipstream.

Всего одна камера панорамного обзора P3807-PVE позволяет отслеживать перемещения людей и/или автомобилей на большом участке с помощью предустановленного видеоаналитического модуля AXIS Video Motion Detection. Кроме того, эти панорамные камеры видеонаблюдения поддерживают опциональную видеоаналитику компании AXIS, включая Perimeter Defender, Motion Guard, Loitering Guard для обнаружения праздношатающихся, а также Fence Guard для отслеживания вторжений на охраняемую территорию. При обнаружении тревожной ситуации P3807-PVE отправят уведомления на заданные адреса электронной почты, инициируют локальную запись на встраиваемую карту памяти и др.

Новые 4-сенсорные панорамные камеры видеонаблюдения AXIS P3807-PVE уже доступны для заказа в компании «АРМО-Системы». Дополнительную информацию о P3807-PVE, а также других камерах и устройствах марки AXIS можно получить по электронному адресу armosystems@armo.ru или по телефону 8 800 700-33-43 в отделе продаж компании «АРМО-Системы» – официального дистрибьютора продукции AXIS в России.