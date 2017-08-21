Новинка AXIS — 4K уличная сетевая камера с облегченным вандалозащищенным корпусом
Новинка AXIS — 4K уличная сетевая камера с облегченным вандалозащищенным корпусом
Новости участников портала \\ 08.11.2017 12:15 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Высокие показатели качества 4K Ultra HD (3840х2160 пикс.) изображения, формируемого камерой, позволяют использовать новинки для детализированного уличного видеоконтроля, который необходим на открытых уличных территориях промышленных объектов, аэропортов, стадионов и др.
В линейке флагманских продуктов Axis Communications появились высококачественные IP камеры P1368-E, которые защищены от климатических и механических воздействий прочным и легким кожухом из поликарбоната, и работоспособны при температурах от -40 до +55°C. Используя 1/2,5” КМОП-сенсор, вариофокальный i-CS вариообъектив с фокусными расстояниями 2,8-8,5 мм, а также технологии Lightfinder и Forensic WDR, уличная сетевая камера формирует изображение с разрешением до 4K Ultra HD круглосуточно. При этом трансляция видео от камеры может быть мультипотоковой с фреймрейтом до 25/30 к/с и активным Zipstream. Для удобства установки и обслуживания питание уличной камеры организовано по технологии PoE.
Высокие показатели качества 4K Ultra HD (3840х2160 пикс.) изображения, формируемого камерой, позволяют использовать новинки для детализированного уличного видеоконтроля, который необходим на открытых уличных территориях промышленных объектов, аэропортов, стадионов и др. Важно, что видео любого разрешения вплоть до максимального уличная сетевая камера может передавать с фреймрейтом 30 к/с. Для снижения сетевой нагрузки и экономии дискового пространства на устройствах видеозаписи эта камера использует оригинальную технологию зонального сжатия Zipstream, работающую с кодеком H.264. Для сравнения, при трансляции 8 МР видео при 30 к/с без Zipstream битрейт составляет около 7 Мбит/с, тогда как с Zipstream этот показатель можно снизить до единицы.
Эффективная работа камеры в круглосуточном режиме обеспечивается высокой чувствительностью ее сенсора, использования светосильной оптики и мощного процессора. В результате, уличная сетевая камера показывает детали в цветном режиме видеосъемки при освещенностях до 0,16 лк, а в черно-белом — при 0,03 лк. Сочетание фирменных технологий Lightfinder и Forensic WDR (120 дБ) позволяет добиться от уличной камеры информативности в любых световых условиях: программно компенсируются любые виды засветок и «вытягиваются» теневые зоны для получения равномерной освещенности по всему кадру. При необходимости дополнительной подсветки в ночное время, можно задействовать ИК-прожектор серии AXIS T90Вхх IR-LED либо осветитель W-LED, работающий в видимой части спектра, с которыми сетевая камера полностью совместима.
Интеллектуальная технология управления оптикой i-CS, реализованная в P1368-E, разработана специалистами компании Axis Communications совместно с CBC Group, и обеспечивает получение наилучшего по качеству видео, за счет обмена данными о текущих настройках между сетевой камерой и объективом в режиме реального времени. Более того, i-CS оптика обеспечивает эффективное устранение бочкообразных искажений (BDC) и электронную стабилизацию изображения (EIS). Немаловажно, что штатный вариофокальный объектив х3, с которым поставляется уличная сетевая камера P1368-E, является сменным, и его при необходимости можно заменить практически любой оптикой в соответствии со спецификой конкретного объекта уличного видеонаблюдения.
4-я версия видеодетектора AXIS Video Motion Detection, предустановленная на новые сетевые камеры, позволяет обнаруживать подвижные объекты в пределах заданных областей видеоконтроля и поддерживает несколько конфигурируемых профилей, соответствующих разным зонам и/или условиям видеосъемки. К примеру, уличная сетевая камера может активировать один из профилей при работе в дневной режиме, а другой — в ночном. Для снижения количества ложных срабатываний видеодетектор анализирует и отфильтровывает фоновое движение, включая свет фар автомобилей, раскачивающиеся на ветру деревья, движущихся птиц, мелких животных и др. При этом повысить охранную эффективность P1368-E позволяет детекция звука и система оповещения о внешних воздействиях на корпус уличной камеры.
Полимерные материалы, использованные при производстве термокожуха AXIS P1368-E, позволили создать сетевую камеру с высокой механической прочность (NEMA 4X и IK10) и герметичностью в соответствие с классами IP67 и IP66, но достаточно легкую по сравнению с аналогичными по сфере применения устройствами. К тому же уличная сетевая камера не допускает образование наледи на корпусе в условиях высокой влажности воздуха и низких температур. Увеличенный полезный объем внутреннего пространства термокожуха и наличие направляющих упрощают техническое обслуживание камер и замену их штатной оптики, а широкий ассортимент уличных крепежных элементов (T94Q01F, T94R01B и T91A47) позволяет смонтировать новинки на горизонтальной плоскости, мачте или углу здания.
Новые 8-мегапиксельные уличные сетевые камеры видеонаблюдения AXIS P1368-E уже поступили на российский рынок, и доступны по розничной цене 94 149 руб. Для получения дополнительной информации на эти камеры и другие устройства и ПО марки AXIS для систем сетевого видеонаблюдения обращайтесь по электронной почте armosystems@armo.ru или по телефону +7 (495) 787-3342 в отдел продаж компании «АРМО-Системы», являющейся официальным российским дистрибьютором IP-оборудования и ПО компании Axis Communications.
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