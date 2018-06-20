Новая «внутренняя» 2 Мп купольная IP-камера от AXIS с фреймрейтом 25-50 к/с и IR

Новости участников портала \\ 06.12.2018 13:44 \\ АРМО-Системы \\ Москва

P3235-LV поддерживает кодеки MJPEG и H.264 и может транслировать несколько видеопотоков, а 2 Мп детализация оптимальна для решения большинства задач охранного видеонаблюдения.

«АРМО-Системы» представила купольную 2 Мп камеру P3235-LV производства AXIS Communications, которая снабжена 1/3-дюймовым КМОП-сенсором и вариофокальным 3-10 мм объективом с P-Iris. Новинка будет особенно полезна для круглосуточного видеоконтроля на небольших объектах торговли и сферы услуг, поскольку имеет встроенную ИК-подсветку дальностью до 30 м, аудиоканал, функции для улучшения качества изображения при недостатке света и поддерживает приложения охранной и маркетинговой видеоаналитики. Следует отметить, что данная 2 Мп купольная IP-камера может работать в запыленных помещениях, а также в помещениях с риском вандализма, поскольку защищена от ударов по классу IK08.

P3235-LV поддерживает кодеки MJPEG и H.264 и может транслировать несколько видеопотоков, а 2 Мп детализация оптимальна для решения большинства задач охранного видеонаблюдения. При этом каждый из потоков конфигурируется индивидуально. Картинку с разрешением 2 Мп купольная IP-камера способна передавать с частотой обновления, в два раза превышающей частоту аналогов, – до 50 к/с, а при активном WDR – до 25 кадров в секунду. Следует отметить, что функция Multi-view позволяет камере транслировать различные участки одной сцены, а фирменная технология AXIS Zipstream – сжимать видео без потери качества и экономить пространство видеоархива.

Высокая четкость картинки сохраняется и при оптическом зуммировании, которое обеспечивает 3,3x вариообъектив с диапазоном фокусных расстояний 3-10 мм и высокоточной системой регулировки P-Iris. При этом возможна настройка зума и фокуса по сети. Следует отметить, что 2 Мп купольная IP-камера поддерживает множество вариантов установки, для чего имеются различные аксессуары, в числе которых комплекты для врезного потолочного, подвесного и углового монтажа, а также оригинальное крепление для установки камер «спина к спине». Немаловажно, что купольный корпус P3235-LV может быть перекрашен в цвет интерьера, а запитывается камера по технологии PoE.

Передача аудио совместно с видеоданными заложена в конструкции IP-камеры P3235-LV: она имеет аудиоканал и позволяет подключить внешний микрофон и громкоговоритель. Так пользователь (оператор) сможет получить максимально полную информацию о событиях на объекте, а также передавать звуковые оповещения/предупреждения персоналу или посетителям. Для анализа происшествий эта 2 Мп купольная IP-камера снабжена аудиодетектором, который обнаруживает звуки в автоматическом режиме, а также поддерживает сторонние приложения аудиоаналитики. Более полный контроль ситуации реализуется путем подключения к 2-мегапиксельной модели внешнего оборудования: к камере можно присоединить охранный датчик, отслеживающий движение за пределами поля камеры и сигнализирующий о них, а также активирующееся в результате этих событий исполнительное оборудование.

Интеллектуальный потенциал IP-камеры включает не только охранные функции, но и возможности для сбора статистики и анализа бизнес-процессов. Наряду с базовыми пакетами для детекции движения (AXIS Video Motion), звуков и обнаружения воздействий на корпус устройства, данная 2 Мп купольная IP-камера поддерживает аналитические функции из широкого перечня «охранного» ПО (Loitering Guard, Perimeter Defender, Digital Autotracking и др.). Кроме того, новинка может работать с большим числом специализированных приложений, включая программу для учета количества посетителей (People Counter), ПО для их выборочной проверки с целью снижения числа краж (Random Inspection), для мониторинга очереди (Queue Monitor), для фиксации прохода двух лиц вплотную друг к другу (Tailgating Detector), а также для контроля заполненности помещения (Occupancy Estimator).

Организовать видеосистему на базе IP-камер марки AXIS, включая купольную модель P3235-LV, позволяет бесплатное фирменное ПО Camera Companion, рассчитанное на управление 1-16 устройствами. Для администрирования большей системы видеонаблюдения, объединяющей до 100 устройств, в портфеле AXIS предусмотрено лицензионное ПО Camera Station. В случае, если на объекте уже используется стороннее ПО (отвечающее требованиям ONVIF), данная 2 Мп купольная IP-камера может работать под его управлением. Так, для организации централизованного видеоконтроля с любыми IP-камерами в системах различного уровня и масштаба оптимально подходят платформы Milestone линейки XProtect+.

Новая 2 Мп купольная IP-камера видеонаблюдения AXIS P3235-LV уже появилась на российском рынке и доступна для заказа в компании «АРМО-Системы» по розничной цене 53 885 руб. Чтобы получить дополнительную информации об этих и других камерах торговой марки AXIS, обращайтесь по электронному адресу armosystems@armo.ru или по телефону +7 (800) 700-33-43 в отдел продаж компании «АРМО-Системы» – официального дистрибьютора продукции AXIS в России.