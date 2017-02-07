Новая версия ITV ACFA-Интеллект 6.2 от компании «Видеоглаз» – с новыми функциями и ...
Новая версия ITV ACFA-Интеллект 6.2 от компании «Видеоглаз» – с новыми функциями и интеграциями
Новости участников портала \\ 17.02.2017 13:00 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Программное обеспечение для СКУД, СПО и ОПС ITV ACFA-Интеллект 6.2 совместимо с универсальными контроллерами серии А, со считывателем пальцев BioSmart FS80 и со СКУД Стрелец-Интеграл. В новую версию ПО, которую уже можно купить по низкой цене в компании «Видеоглаз», добавлены новые отчеты, в ней доработано несколько интеграционных модулей и реализован импорт дерева отделов (с привязкой сотрудников).
Компания ITV представила новую версию программного обеспечения для СКУД, ОПС и СПО ACFA-Интеллект 6.2, которая полностью совместима с версией Интеллект 4.10.2. В обновленной модификации произведены довольно серьезные изменения – добавлены и переработаны модули интеграции, появилась возможность формирования новых отчетов, расширены функции модуля импорта пользователей.
Самые большие изменения в ACFA-Интеллект 6.2 коснулись интеграции, благодаря чему новая версия ПО предоставляет гораздо более широкие возможности по созданию комплексных систем безопасности. Так, через интеграцию с ПО производителя СКУД Octagram A1 обеспечена поддержка всех универсальных контроллеров серии А. Совместимость со СКУД Стрелец-Интеграл позволила реализовать поддержку браслетов и маяков спасателя с отслеживанием их координат и с генерацией тревоги при выходе за пределы разрешенной зоны.
Интеграция ACFA-Интеллект 6.2 с биометрическим считывателем отпечатков пальцев BioSmart FS80 позволила максимально просто решить задачу по заполнению базы отпечатков. Теперь отпечатки можно вносить в базу ПК Интеллект с любого операторского места через модуль «Бюро пропусков». Также в новую версию ACFA-Интеллект 6.2 были добавлены новые устройства охраны периметра, СКУД и охранно-пожарной сигнализации. Появилась возможность настройки тайм-аута электро-замков, а оператор теперь имеет возможность разрешить повторный проход при его активированном контроле.
В новой версии ACFA-Интеллект 6.2 произведено несколько программных доработок. Появилась возможность формировать новые отчеты: отчет «последний проход по давно не использовавшемуся идентификатору» и отчет «по статусу пользователей» (он показывает тех, у кого истек срок действия карты, а также отключенные и заблокированные идентификаторы). Еще одно важное новшество в ACFA-Интеллект 6.2 – возможность импортировать дерево отделов с привязкой к нему сотрудников, а с полным перечнем новшеств вы можете ознакомиться в компании «Видеоглаз».
Источник: www.videoglaz.ru
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