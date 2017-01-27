Новая усовершенствованная 3G/4G камера Точка Зрения Вьюга HD в «Globalconect.ru»

Новости участников портала \\ 06.02.2017 17:58 \\ «Globalconect.ru» \\ Москва

Российский производитель «Точка Зрения» представил обновленнуюуличную 3G/4G IP-видеокамеру "Вьюга HD".

Камера Вьюга HD идеальна для обеспечения беспроводного видеонаблюдения, особенно в удаленных местах, где проводная связь отсутствует, т.к. для работы необходим только источник питания 220 В (модем поставляется в комплекте). Новинка компании Точка Зрения полностью адаптирована под отечественные сети мобильной связи, поддерживает сим-карты основных операторов (Билайн, МТС, Мегафон) через интернет 3G, также поддерживает сети 4G и 2G.

Камера исполнена в антивандальном корпусе с классом защиты IP 66 с защитой от влаги и пыли работает при температурном диапазоне от — 40 до +50 градусов. Максимальное разрешение 1280х720 (HD), скорость приема 150 Мбит/с и передачи 50 Мбит/c, поддерживает ONVIF, RTSP, P2P. В ее основе лежит матрица color Omni Vision 9712 CMOS, вариофокальный объектив с фокусным расстоянием 2.8-12 мм.