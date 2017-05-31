Новая универсальная дверная защелка с настраиваемым язычком для ...

Новости участников портала \\ 14.06.2017 12:40 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Для быстрого и малозатратного оснащения системами контроля доступа объектов, находящихся в эксплуатации и оборудованных дверьми с механическими замками с косым ригелем, используются, как правило, дверные защелки.

Компания «АРМО-Системы» представила электромеханическую НЗ защелку Smartec ST-SL151NC Smartec, предназначенную для блокировки дверей, оборудованных механическими замками с косым ригелем, и ее разблокировки при подаче питания, а в случае установки на дверях эвакуационных выходов – и при нажатии внутренней фалевой ручки. Данная дверная защелка имеет симметричный корпус, поэтому подходит для дверей с право-, левосторонним открыванием, а благодаря возможности перемещения язычка возможна быстрая настройка зазора между косым ригелем замка и блокирующим элементом ST-SL151NC без демонтажа устройства. Наряду с этим, защелка потребляет мало энергии и не перегревается при длительной электрической разблокировке, а также способна работать при противонагрузке до 90 Н.

Для быстрого и малозатратного оснащения системами контроля доступа объектов, находящихся в эксплуатации и оборудованных дверьми с механическими замками с косым ригелем, используются, как правило, дверные защелки. Такое решение дает значительный выигрыш по времени и финансам по сравнению с установкой электрических замков или других устройств СКУД. При этом ST-SL151NC врезается в дверной косяк на место ответной части механического замка и подключается к системе. Следует отметить, что по принципу работы новая дверная защелка является нормально-закрытой, поэтому обеспечивает надежную блокировку двери или калитки при отсутствии электропитания, а также при его аварийном отключении. Данная защелка подходит для установки как на входные, так и на межкомнатные двери, и удерживает их в запертом состоянии при усилиях открытия до 3000 Н.

Возможность работы ST-SL151NC на право- и левосторонних дверях обеспечивается ее симметричной конструкцией. Чтобы определить направление открывания двери, необходимо встать со стороны, где находятся ее дверные петли, и проследить за направлением движения полотна. Если полотно открывается влево, то дверь левосторонняя, и наоборот. При этом переустанавливается дверная защелка достаточно просто: ее необходимо перевернуть на 180°. Немаловажно, что данная защелка не будет нарушать дизайн двери и интерьера за счет врезного монтажа и компактной конструкции.

Высокая надежность соединения ST-SL151NC с управляющим устройством СКУД (кнопкой запроса на выход и/или контроллер) обеспечивается прокладкой кабеля внутри дверной коробки. В отличие от электромеханических замков, кабель которых проходит между дверным полотном и рамой и подвергается постоянным нагрузкам, дверная защелка и ее проводка расположены в неподвижной части двери. Благодаря этому, для управления защелкой можно использовать недорогие одножильные провода.

Работоспособность при противонагрузках – еще одно важное достоинство новой дверной защелки Smartec. Противонагрузка оказывает давление на блокирующий элемент защелки и затрудняет движение коромысла назад при подаче питания на катушку. К ее возникновению может привести деформация двери или дверного косяка, их взаимный перекос с течением времени, а также чрезмерное уплотнение двери. Новая дверная защелка будет стабильно работать при значениях противонагрузки до 90 Н.

Переставляемый язычок защелки позволяет отрегулировать зазор между косым ригелем и блокирующим элементом ST-SL151NC, который нарушается при длительной эксплуатации или при ошибках монтажа. Меняя положение язычка блокирующего устройства в корпусе, можно быстро подобрать требуемый зазор в любой момент времени без демонтажа замка или дверной защелки. Следует отметить, что эта защелка использует катушки с малым энергопотреблением, поэтому может длительно находиться в открытом состоянии без перегрева и подходит для входных дверных групп объектов с высокой проходимостью.

Новая врезная электромеханическая защелка марки Smartec ST-SL151NC уже появилась на российском рынке и доступна к заказу по цене 15 USD. Получить дополнительную информацию об этой и других защелках и устройствах марки Smartec для систем контроля и управления доступом можно по электронной почте armosystems@armo.ru или по телефону +7 (495) 787-33-42 в отделе продаж компании «АРМО-Системы», а также в региональных офисах «АРМО».