Новая уличная камера высокого разрешения WISENET с 5 видеомодулями по 2/5 Мп и ...
Новая уличная камера высокого разрешения WISENET с 5 видеомодулями по 2/5 Мп и поддержкой H.265
Новости участников портала \\ 25.02.2019 14:36 \\ АРМО-Системы \\ Москва
В оригинальном корпусе WISENET PNM-9320VQP объединена мультисенсорная панорамная камера наблюдения с четырьмя сменными видеомодулями и скоростная PTZ-камера, суммарное разрешение которых достигает 22 Мп.
В ассортименте компании Hanwha Techwin появилась мощная камера PNM-9320VQP с 4 видеомодулями с разрешением 2 или 5 Мп, которые обеспечивают круговой обзор до 360°, и одним поворотным Full HD-модулем с 32-кратным трансфокатором для детализированной съемки в выбранном секторе. Новинка рассчитана для работы в уличных условиях, в том числе при низких температурах до -35 °C, высокой влажности и осадках (класс IP66), а также на объектах с риском вандализма (класс IK10). Для автоматического выявления тревог эта уличная камера высокого разрешения использует многофункциональную видеоаналитику, а для снижения веса видео и нагрузки на канал связи – формат H.265 и технологию WiseStream II. Следует отметить, что PNM-9320VQP запитывается по High PoE, а для соединения с системой имеет не только разъем RJ-45, но и SFP-слот для подключения оптоволоконного модуля. Немаловажно, что хранить видео высокого разрешения можно «на стороне» камеры, установив в нее до 5 карт памяти формата SD/SDHC/SDXC.
В оригинальном корпусе WISENET PNM-9320VQP объединена мультисенсорная панорамная камера наблюдения с четырьмя сменными видеомодулями и скоростная PTZ-камера, суммарное разрешение которых достигает 22 Мп. Четыре фиксированных модуля устанавливаются в «гнезда», равномерно расположенные по периметру под куполом, а встроенный поворотный модуль со скоростным 4,44-142,6 мм трансфокатором в отдельном куполе размещается внизу по центру. Важно, что он может поворачиваться/наклоняться со скоростью до 700 °/с при работе по предустановкам и отличается высокой точностью перепозиционирования. Благодаря такой конструкции уличная камера высокого разрешения обеспечивает эффективный контроль и патрулирование территории, т.к. способна сопровождать подвижные объекты как при ручном управлении, так и в автоматическом режиме. Более того, все модули камеры работают «в связке»: при обнаружении подозрительных объектов камера быстро переключается на режим слежения за ними, для чего достаточно одного клика на изображении.
Конфигурирование PNM-9320VQP под специфику объекта осуществляется путем выбора сменных модулей для каждого из «гнезд». Производитель выпускает 8 модулей с сенсором 2 или 5 Мп и фиксированным объективом от 2,4 до 12 мм, а поворотный модуль камеры имеет разрешение 2 Мп и 32-кратный трансфокатор. Немаловажно, что данная уличная камера высокого разрешения многовариантна в установке. Для ее монтажа на стену в числе опциональных аксессуаров имеется специальный кронштейн SBP-300WM, а для подвеса под потолком можно приобрести крепление SBP-300CM. Удобство инсталляции уличной камеры обеспечивается ее питанием High PoE, а для связи с удаленной системой видеонаблюдения к ней можно подключить оптоволоконный кабель через SFP-разъем.
Панорамную видеосъемку обеспечивают фиксированные модули с разрешением 2 и 5 Мп, а «прицельный» видеоконтроль интересующих зон – мощный 2-мегапиксельный PTZ-модуль. При этом адаптироваться к перемене условий освещения PTZ-модулю позволяет автодиафрама DC-Iris и отключаемый ИК-фильтр. При съемке контрастно освещенных сцен фиксированные видеомодули используют программный WDR, а поворотный модуль – аппаратную функцию WDR 150 дБ. Наряду с этим, уличная камера высокого разрешения использует функции «Антитуман», шумоподавления и улучшения контрастности для повышения информативности видео при съемке в уличных условиях. Немаловажно, что в PTZ-видеомодуль камеры встроен гиросенсор, в то время как фиксированные модули используют цифровую стабилизацию изображения. Благодаря этому PNM-9320VQP формирует четкие изображения уличных сцен без «дрожания» и смазанности.
Большие объемы видеоданных PNM-9320VQP передает с минимальной нагрузкой на каналы связи за счет поддержки мультипотоковой трансляции не только в H.264 и MJPEG, но и в прогрессивном формате H.265. Причем изображение с разрешением 2 Мп камера может транслировать с фреймрейтом до 60 к/с, а 5-мегапиксельное – в режиме реального времени. Экономное расходование ресурсов обеспечивается рациональным «распределением» параметров потоков и фирменной технологией WiseStream II. С ее помощью уличная камера высокого разрешения производит анализ видео, выделяет статичные участки в зоне обзора и подвергает их наибольшему сжатию, в то время как более значимые области (с подвижными объектами) сохраняют высокое разрешение. Следует отметить, что такая «умная» компрессия позволяет сократить вес видео до 2 раз.
Предустановленное интеллектуальное ПО камеры обеспечивает полный автоконтроль ситуации на объекте. Новинка способна не только обнаруживать движущиеся объекты, но и выделять среди них праздношатающихся, а также фиксировать их появление в «неположенном» месте и пересечения виртуальных линий. Кроме того, эта уличная камера высокого разрешения оснащена детектором воздействий и системой обнаружения тумана и задымления. Настраивать алгоритмы реагирования PNM-9320VQP на тревоги, просматривать видео и управлять видеозаписью удобно с помощью ПО Wisenet SSM. Данное ПО может работать с неограниченным числом камер Wisenet, поэтому удобно для централизованного управления всеми IP-камерами видеосистемы. Важно отметить, что за счет ONVIF-совместимости уличная модель PNM-9320VQP может работать в составе мультибрендовых систем с программным обеспечением других производителей.
Новая 5-модульная уличная камера высокого разрешения WISENET PNM-9320VQP уже доступна для заказа в компании «АРМО-Системы» по цене 6698 USD. Чтобы получить дополнительную информацию об этих новинках, а также другой продукции Hanwha Techwin для систем охранного видеонаблюдения обращайтесь по электронному адресу armosystems@armo.ru или по телефону 8 (800) 700-33-43 в отдел продаж компании «АРМО-Системы» – официального дистрибьютора IP-оборудования и ПО компании Hanwha Techwin в России.
Новости участников портала
Новинка Bosch – 55” видеомонитор для вывода видео с разрешением 4K и голосовым сопровождением
Новости участников портала \\ 20.02.2019 16:10 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Сверхточная передача геометрических размеров и цветов с объекта видеонаблюдения не только обеспечивает комфорт для оператора при просмотре видео, но и, что более важно, позволяет однозначно интерпретировать детали сцены.
«Четырехглазая» новинка AXIS – наружная 4-сенсорная камера с 2x оптическим зумом и ИК-прожектором
Новости участников портала \\ 18.02.2019 14:25 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Четырехсенсорное устройство P3717-PLE является экономически выгодным решением и представляет собой 4 сетевые камеры с единым IP-адресом, объединенные в одном купольном корпусе диаметром 25 см.
Новинка рынка ОПС: пожарная сигнализация Smartec VESTA с децентрализованной структурой
Новости участников портала \\ 13.02.2019 15:36 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Быстродействующая неограниченно масштабируемая система пожарной сигнализации VESTA имеет децентрализованную архитектуру, когда каждый ее сегмент, по сути, автономен. За счет этого при выходе из строя отдельных участков система продолжит свою работу.
Новое предложение Bosch — интегрированная система безопасности на базе обновленного ПО BIS 4.6
Новости участников портала \\ 06.02.2019 14:36 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Функции контроля и управления доступом в рамках системы безопасности BIS реализуются через программный модуль Access Engine, который может обслуживать до 9 600 считывателей и до 400 000 идентификационных карт или меток.
Премьера Pelco – вандалозащищенная 4K камера с ИК-подсветкой до 30 м и пуском при -40 °C
Новости участников портала \\ 04.02.2019 13:59 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Камера GFC IMP831-1RS будет востребована для видеоконтроля на многих ответственных объектах.
Новая 2-мегапиксельная IP-камера с IP67 и технологией WDR 140 дБ производства Smartec
Новости участников портала \\ 30.01.2019 13:58 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Камера способна работать при повышенной влажности, в жару до +60 °С и холод до -40 °С, поэтому оптимально подходит для видеоконтроля территорий средней полосы России.
В ассортименте GANZ появилась панорамная IP-камера с 360°/1,2 мм объективом и сенсором 5 Мп
Новости участников портала \\ 28.01.2019 12:26 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Видеомониторинг всего помещения без «слепых» зон обеспечивается сверхширокоугольной 1,2 мм оптикой типа «рыбий глаз».
«АРМО-Системы» представила считыватель ST-VR041EM: биометрический доступ по венам пальца и RFID-картам
Новости участников портала \\ 23.01.2019 10:48 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Технология идентификации по рисунку вен пальцев не уступает по надежности сканированию радужной оболочки глаза и геометрии лица, но отличается более низкой стоимостью.
http://secandsafe.ru/novosti/tehnicheskie_novinki/kompaniya_itv_vypustila_press_reliz
Новости участников портала \\ 21.01.2019 12:43 \\ АРМО-Системы \\ Москва
NVX может работать на портовых и морских объектах, поскольку обладает исключительной устойчивостью к коррозии и имеет герметичный корпус, сертифицированный по IP66, IP67, IP68 и IP69.
Новинка Honeywell – антивандальная купольная IP-камера с 4 Мп, 5x оптикой и ИК-подсветкой
Новости участников портала \\ 16.01.2019 12:28 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Возможность удаленной настройки фокусного расстояния объектива (от 2,7 до 13,5 мм) и угла обзора (от 28° до 104° по горизонтали) обеспечивает встроенный сервопривод.
Другие новости
Линейку Smartec пополнили четырехлучевые ИК барьеры для работы в помещениях и на улице
АРМО-Системы \\ 27.02.2019 13:55
Новинка Bosch – 55” видеомонитор для вывода видео с разрешением 4K и голосовым сопровождением
АРМО-Системы \\ 20.02.2019 16:10
Новости
Octagram запустил серийное производство адресного модуля DMТ, который максимально упрощает монтаж СКУД двери.
События \\ 29.01.2019
Адресный модуль DMТ- принципиально новое изделие производителя, используется совместно с контроллерами Octagram серии A1DM, позволяющими управлять 32 дверями.
Группа компаний Ангарейон ввела в свой ассортимент оборудование бренда Qtech!
События \\ 14.12.2018
Группа компаний Ангарейон ввела в свой ассортимент оборудование бренда Qtech. Мы предлагаем со склада в Москве: IP-оборудование; Мультиформатное аналоговое оборудование; POE-оборудование; Wi-fi-оборудование; VoIP, аксессуары.
Компания Octagram выпустила обновление сетевых контроллеров СКУД серии A1DM.
События \\ 13.12.2018
Сетевые контроллеры СКУД Octagram серии A1DM позволяют подключать одновременно до 32-х дверей. При этом проход осуществляется по считывателю, а выход по кнопке.
Феодальный захват. В дачном поселке Свердловская области объявился сборщик дани
События \\ 03.10.2018
Сфера земельных отношений в загородной недвижимости по-прежнему сопряжена с различными правовыми злоупотреблениями и коррупционными схемами, остается местом притяжения различного рода нечистых на руку дельцов. Пользуясь дырами в законодательстве управляющие компании, связанные с девелоперами, развязывают ради наживы самые настоящие жилищно-коммунальные войны.
Статьи
Утилизация отходов в "Умном городе"
Наука и техника \\ Не каждый даже современный человек понимает, что представляет собой Умный город. Тем временем уже разработан комплекс мероприятий по организации программно-технических решений, которые создают стабильное социальное и экономическое развитие города. Такие программы затрагивают абсолютно все сферы жизни человека.
Адронный коллайдер
Наука и техника \\ Не каждый житель нашей планеты знает, для чего существует адронный коллайдер и что он из себя представляет. Для многих это просто исследования замудренных ученых, на которые были затрачены баснословные деньги, а у человечества они вызывают лишь высокое беспокойство. Ходят самые смелые предположения, что оборудование представляет собой некую машину времени, которая способна изменить не только прошлое, но и будущее человечества. Что бы ни говорили, достоверной информацией обладают лишь узкие специалисты, плотно занимающиеся этим изобретением.
Применение нейросетей на сегодняшний день
Наука и техника \\ В последнее время все чаще можно услышать о том, что всем известные нейронные сети в скором времени начнут применяться в машиностроении, строении роботов и прочих сферах. К примеру, алгоритмы многих популярных поисковых систем уже начали работать на нейросети. Чтобы лучше понимать о чем идет речь, стоит ознакомиться с тем, что представляют собой эти нейросети, где они используются и чем полезны для человечества.
Современные системы защиты конечных устройств
Программное обеспечение \\ Чтобы предохранить свои данные и инфраструктуру от все более сложных киберугроз, компании должны использовать многоуровневые эшелонированные решения. При разрешении этой задачи по-прежнему важную роль играют системы для защиты конечных точек.