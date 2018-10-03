Новая уличная камера высокого разрешения WISENET с 5 видеомодулями по 2/5 Мп и ...

Новости участников портала \\ 25.02.2019 14:36 \\ АРМО-Системы \\ Москва

В оригинальном корпусе WISENET PNM-9320VQP объединена мультисенсорная панорамная камера наблюдения с четырьмя сменными видеомодулями и скоростная PTZ-камера, суммарное разрешение которых достигает 22 Мп.

В ассортименте компании Hanwha Techwin появилась мощная камера PNM-9320VQP с 4 видеомодулями с разрешением 2 или 5 Мп, которые обеспечивают круговой обзор до 360°, и одним поворотным Full HD-модулем с 32-кратным трансфокатором для детализированной съемки в выбранном секторе. Новинка рассчитана для работы в уличных условиях, в том числе при низких температурах до -35 °C, высокой влажности и осадках (класс IP66), а также на объектах с риском вандализма (класс IK10). Для автоматического выявления тревог эта уличная камера высокого разрешения использует многофункциональную видеоаналитику, а для снижения веса видео и нагрузки на канал связи – формат H.265 и технологию WiseStream II. Следует отметить, что PNM-9320VQP запитывается по High PoE, а для соединения с системой имеет не только разъем RJ-45, но и SFP-слот для подключения оптоволоконного модуля. Немаловажно, что хранить видео высокого разрешения можно «на стороне» камеры, установив в нее до 5 карт памяти формата SD/SDHC/SDXC.

В оригинальном корпусе WISENET PNM-9320VQP объединена мультисенсорная панорамная камера наблюдения с четырьмя сменными видеомодулями и скоростная PTZ-камера, суммарное разрешение которых достигает 22 Мп. Четыре фиксированных модуля устанавливаются в «гнезда», равномерно расположенные по периметру под куполом, а встроенный поворотный модуль со скоростным 4,44-142,6 мм трансфокатором в отдельном куполе размещается внизу по центру. Важно, что он может поворачиваться/наклоняться со скоростью до 700 °/с при работе по предустановкам и отличается высокой точностью перепозиционирования. Благодаря такой конструкции уличная камера высокого разрешения обеспечивает эффективный контроль и патрулирование территории, т.к. способна сопровождать подвижные объекты как при ручном управлении, так и в автоматическом режиме. Более того, все модули камеры работают «в связке»: при обнаружении подозрительных объектов камера быстро переключается на режим слежения за ними, для чего достаточно одного клика на изображении.

Конфигурирование PNM-9320VQP под специфику объекта осуществляется путем выбора сменных модулей для каждого из «гнезд». Производитель выпускает 8 модулей с сенсором 2 или 5 Мп и фиксированным объективом от 2,4 до 12 мм, а поворотный модуль камеры имеет разрешение 2 Мп и 32-кратный трансфокатор. Немаловажно, что данная уличная камера высокого разрешения многовариантна в установке. Для ее монтажа на стену в числе опциональных аксессуаров имеется специальный кронштейн SBP-300WM, а для подвеса под потолком можно приобрести крепление SBP-300CM. Удобство инсталляции уличной камеры обеспечивается ее питанием High PoE, а для связи с удаленной системой видеонаблюдения к ней можно подключить оптоволоконный кабель через SFP-разъем.

Панорамную видеосъемку обеспечивают фиксированные модули с разрешением 2 и 5 Мп, а «прицельный» видеоконтроль интересующих зон – мощный 2-мегапиксельный PTZ-модуль. При этом адаптироваться к перемене условий освещения PTZ-модулю позволяет автодиафрама DC-Iris и отключаемый ИК-фильтр. При съемке контрастно освещенных сцен фиксированные видеомодули используют программный WDR, а поворотный модуль – аппаратную функцию WDR 150 дБ. Наряду с этим, уличная камера высокого разрешения использует функции «Антитуман», шумоподавления и улучшения контрастности для повышения информативности видео при съемке в уличных условиях. Немаловажно, что в PTZ-видеомодуль камеры встроен гиросенсор, в то время как фиксированные модули используют цифровую стабилизацию изображения. Благодаря этому PNM-9320VQP формирует четкие изображения уличных сцен без «дрожания» и смазанности.

Большие объемы видеоданных PNM-9320VQP передает с минимальной нагрузкой на каналы связи за счет поддержки мультипотоковой трансляции не только в H.264 и MJPEG, но и в прогрессивном формате H.265. Причем изображение с разрешением 2 Мп камера может транслировать с фреймрейтом до 60 к/с, а 5-мегапиксельное – в режиме реального времени. Экономное расходование ресурсов обеспечивается рациональным «распределением» параметров потоков и фирменной технологией WiseStream II. С ее помощью уличная камера высокого разрешения производит анализ видео, выделяет статичные участки в зоне обзора и подвергает их наибольшему сжатию, в то время как более значимые области (с подвижными объектами) сохраняют высокое разрешение. Следует отметить, что такая «умная» компрессия позволяет сократить вес видео до 2 раз.

Предустановленное интеллектуальное ПО камеры обеспечивает полный автоконтроль ситуации на объекте. Новинка способна не только обнаруживать движущиеся объекты, но и выделять среди них праздношатающихся, а также фиксировать их появление в «неположенном» месте и пересечения виртуальных линий. Кроме того, эта уличная камера высокого разрешения оснащена детектором воздействий и системой обнаружения тумана и задымления. Настраивать алгоритмы реагирования PNM-9320VQP на тревоги, просматривать видео и управлять видеозаписью удобно с помощью ПО Wisenet SSM. Данное ПО может работать с неограниченным числом камер Wisenet, поэтому удобно для централизованного управления всеми IP-камерами видеосистемы. Важно отметить, что за счет ONVIF-совместимости уличная модель PNM-9320VQP может работать в составе мультибрендовых систем с программным обеспечением других производителей.

Новая 5-модульная уличная камера высокого разрешения WISENET PNM-9320VQP уже доступна для заказа в компании «АРМО-Системы» по цене 6698 USD. Чтобы получить дополнительную информацию об этих новинках, а также другой продукции Hanwha Techwin для систем охранного видеонаблюдения обращайтесь по электронному адресу armosystems@armo.ru или по телефону 8 (800) 700-33-43 в отдел продаж компании «АРМО-Системы» – официального дистрибьютора IP-оборудования и ПО компании Hanwha Techwin в России.