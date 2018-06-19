Новая уличная IP-видеокамера с ИК-подсветкой от Smartec c 2 Мп, H.265 и 4 потоками

Новая уличная IP-видеокамера с ИК-подсветкой от Smartec c 2 Мп, H.265 и 4 потоками

Новая уличная IP-видеокамера с ИК-подсветкой от Smartec c 2 Мп, H.265 и 4 потоками

Новости участников портала \\ 07.08.2018 13:02 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Снизить «вес» видео при его высоком качестве STC-IPM3672A позволяет передовой формат сжатия H.265, обеспечивающий более чем двукратную «экономию» трафика и ресурсов видеосистемы.

В линейке видеокамер Smartec Xaro появилась уличная модель STC-IPM3672A с моторизованным 2,8-12 мм объективом 2,8-12 мм с P-Iris, встроенным ИК-прожектором с дальностью подсветки до 50 м и диапазоном рабочих температур -40 .. +45 °C. С помощью 1/2.8-дюймового КМОП-сенсора Sony Starvis™ IMX291 и аппаратной функции WDR 120 дБ эта уличная видеокамера с ИК-подсветкой создает высококачественное 2 Мп изображение при любом освещении, которое может передавать с полной частотой кадров 4 потоками в форматах H.265, Н.264 или M-JPEG. Как и другие модели серии Xaro, STC-IPM3672A поддерживает функцию Video Boost, имеет слот для установки карты памяти, «тревожный» вход/выход и вход/выход аудио.

Картинку с минимальным уровнем шумов и разрешением 2 Мп позволяет формировать высокочувствительный 1/2,8-дюймовый КМОП-сенсор видеокамеры модели Sony Starvis™ IMX291. Он создает цветное видео при освещении до 0,05 лк, а при недостатке света эта уличная видеокамера активирует ИК-прожектор, состоящий из 8 мощных ИК-светодиодов с дальностью подсветки зоны обзора до 50 м. Следует отметить, что для исключения засветки и получения информативного изображения контрастноосвещенных сцен эта уличная видеокамера Smartec использует аппаратную функцию WDR до 120 дБ.

 

Возможность 4-кратного оптического «приближения» объектов и удаленного управления масштабированием обеспечивается моторизированным 2,8-12 мм объективом с АРД. Благодаря наличию электропривода для авторегулировки ирисовой диафрагмы, уличная видеокамера с ИК контролирует количество света, попадающего на матрицу, а настройка оптики по сети позволяет не только «увеличивать» объекты, но и упростить работу оператора при регламентной коррекции фокусировки видеокамеры Xaro. Немаловажно, что уличная новинка имеет электронный затвор со сверхбыстрым срабатыванием в автоматическом режиме – до 1/135000 с.

 

Снизить «вес» видео при его высоком качестве STC-IPM3672A позволяет передовой формат сжатия H.265, обеспечивающий более чем двукратную «экономию» трафика и ресурсов видеосистемы. Наряду с H.265, уличная видеокамера поддерживает кодеки H.264 и M-JPEG и может передавать одновременно до 4 видеопотоков с индивидуально настраиваемыми параметрами (разрешением до 2 Мп, битрейтом до 12 Мбит/с, частотой кадров до 30 к/с, а также выбором алгоритма сжатия). Немаловажно, что данная уличная видеокамера с ИК даже при активном WDR создает видео с частотой обновления 30 к/с, используя каждые два кадра, формируемые сенсором при 60 к/с, для получения сбалансированного итогового видео в реальном времени.

 

Существенная экономия дискового пространства устройства видеозаписи при неизменно высоком качестве видеопотоков достигается за счет использования в видеокамере Smartec фирменной функции Video Boost. Она обеспечивает автоматическое изменение параметров потока по тревожному событию, позволяя задать фреймрейт и битрейт для штатного и «тревожного» режимов видеопередачи. Следует отметить, что для фиксации события тревоги эта видеокамера уличная с ИК-осветителем снабжена детектором движения (до 8 настраиваемых зон обнаружения), детектором воздействий на уличный корпус видеокамеры, а также входом и выходом тревоги, к которым можно присоединить внешний датчик и исполнительное устройство.

 

Бесперебойную работу видеокамеры в нестабильных погодных условиях при температурах от -40 до +45 °С, атмосферных осадках и порывах ветра обеспечивает уличный пыле- и влагозащищенный термокожух, сертифицированный по классу IP66. Следует отметить, что включение/отключение встроенного обогревателя и вентилятора контролируется специальным процессором. Как и другие bullet-модели Smartec, эта уличная видеокамера с ИК-прожектором комплектуется кронштейном со скрытой проводкой кабеля, позволяющим устанавливать ее не только на стены, но и на потолки, а благодаря компактным размерам видеокамеру можно разместить даже в ограниченном пространстве.

 

Новая уличная видеокамера с ИК-осветителем STC-IPM3672A торговой марки Smartec уже появилась на российском рынке и доступна к заказу по цене 488 USD, с учетом НДС. Для получения дополнительной информации об этой модели и других видеокамерах и устройствах Smartec направляйте запрос на armosystems@armo.ru или звоните по телефону +7 (495) 787-33-42 в отдел продаж компании «АРМО-Системы», официального российского поставщика продукции Smartec.

 

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