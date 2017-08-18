Новая уличная IP-камера STC-IPM3509A Estima
Новая уличная IP-камера STC-IPM3509A Estima
Новости участников портала \\ 24.08.2017 01:53 \\ «Globalconect.ru» \\ Москва
Новинка от компании «Смартек Секьюрити» представила новую 2.0-мегапиксельную IP-камеру серии OPTi STC-IPM3509A Estima.
Новинка STC-IPM3509A Estima выполнена в металлическом антивандальном корпусе с классом защиты IP66 и бесперебойно функционирует при температурном режиме от -30 до +60°С. ИК-подсветка дальностью до 30 м обеспечивает качественную видеосъемку в ночное время. Камера Smartec оснащена моторизованным объективом 2.8-12 мм с АРД P-iris, широким динамическим диапазоном WDR 140дБ, функцией шумоподавления 2D/3D DNR, встроенным микрофоном,аудиовыходом, тревожным входом/выходом, детектором движения. Камера может транслировать три независимых потока видео в форматах H.265, H.264 и M-JPEG. Максимальное разрешение видео Full HD (1920×1080) со скоростью 30 к/с.
Новости участников портала
Амиком приглашает на бесплатный семинар совместно с Macroscop и Western Digital
Новости участников портала \\ 23.08.2017 14:49 \\ ООО «АМИКОМ ТРЕЙД» \\ Москва
Приглашаем принять участие в бесплатном семинаре Macroscop совместно с компаниями АМИКОМ и Western Digital. Мероприятие пройдет 29 августа с 11:00 до 15:00, по адресу г. Москва, пл. Журавлёва, д. 2, строение 2, офис компании Амиком.
Новый врезной электромеханический замок для калитки марки Smartec с таймером задержки запирания на 0, 3, 6 или 9 с
Новости участников портала \\ 23.08.2017 12:12 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Использовать ST-DB520WMLT на уличных дверях и калитках позволяет всесезонное исполнение элементов его конструкции.
Новые гибридные видеорегистраторы PROvision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 23.08.2017 11:13 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых гибридных видеорегистраторов PROvision HVR-8500 и HVR-4204.
Качественное видео без оглядки на температуру - камера STC-IPM3611 Estima серии OPTi
Новости участников портала \\ 22.08.2017 17:01 \\ "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" \\ Москва
"СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" пополнил линейку уличных IP-камер серии OPTi. STC-IPM3611 Estima способна работать при температурах от -30 до +60°С. Моторизованный объектив 2.8~12 мм с автодиафрагмой позволяет удаленно и точно настроить фокусное расстояние и фокусировку.
Новый сетевой коммутатор Roxton в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 22.08.2017 11:18 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового неуправляемого сетевого коммутатора Roxton UNS-1024F2S на 24 порта.
«АРМО-Системы» анонсировала NVR 8-канальный от Honeywell с 12 Мп, поддержкой Н.265 и РоЕ-коммутатором на 8 портов
Новости участников портала \\ 21.08.2017 15:40 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Выводить видео на монитор одновременно по 8 каналам новинка может через интерфейс HDMI, при этом поддерживается вывод изображений и в полноэкранном, и в мультиэкранном режиме.
Новые IP-видеокамеры Polyvision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 21.08.2017 11:16 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Polyvision PDL-IP2-B2.8 MPA v.5.5.3 и PDL-IP4-V12MPA v.5.1.8.
IDIS представляет компактные видеорегистраторы нового поколения
Новости участников портала \\ 18.08.2017 17:50 \\ IDIS \\ г.Москва,
Ассортимент компактных сетевых видеорегистраторов IDIS пополнился модельным рядом третьего поколения.
Нормативные парадоксы и пути решения. Задайте вопрос МЧС
Новости участников портала \\ 18.08.2017 15:20 \\ Avtoritet.Net \\ Санкт-Петербург
Задайте вопросы по практике применения нормативной базы и Вы услышите ответы от представителей МЧС России и экспертов рынка в рамках "Круглого стола" на выставке Securika в Санкт-Петербурге
Противопожарная автоматика в отелях
Новости участников портала \\ 18.08.2017 12:08 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург
Продолжаем публикацию электронных версий статей из №3-2017, посвященных безопасности гостиниц. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию материалы посвященные проектированию систем ППА. Как обстоят дела с пожарной безопасностью гостиниц в России?
Другие новости
Sigur интегрирован со считывателями рисунка вен ладоней BioSmart
Sigur - Управление доступом \\ 31.08.2017 12:17
Новая IP-видеокамера Alert в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 31.08.2017 11:10
Новости
На форуме «Армия-2017» показали новейший комплекс обнаружения взрывных устройств «Возница»
Технические новинки \\ 24.08.2017
Впервые на одном носители конструкторы разместили как локатор, обнаруживающий заряды, так и систему подавления дистанционного сигнала.
Требуются монтажники!!
Новое на портале \\ 21.08.2017
ООО «ГК «УРАЛ» требуются монтажники ОПС
WANTED! Госзаказчики и крупнейшие корпорации приглашают на ТБ Форум 2018 надежных поставщиков, понимающих отраслевую специфику. Кто они и что ищут?
Выставки \\ 31.08.2017
Гости ТБ Форума из числа госзаказчиков и крупнейших корпораций заинтересованы в обмене опытом и в экспертизе своих коллег, работающих в других секторах экономики, а главное в опытных поставщиках, понимающих отраслевую специфику, успешно завершивших пилотные проекты и подтвердивших те или иные показатели систем безопасности: как эти системы себя проявляют в различных условиях и при различных нагрузках.
Статьи
3D-подсчет посетителей: чем обусловлена высокая точность?
Видеонаблюдение \\ Для того, чтобы минимизировать настройку и сделать работу для пользователя максимально простой и удобной, в 3D-подсчете реализован ряд сложных технологий обработки и анализа данных с видеокамеры.
Хакеры похищают телефонные номера и «угоняют» Bitcoin-адреса
Защита информации \\ Среди жертв хакеров числятся многие эксперты Bitcoin-сообщества.
Активные продажи услуг пультовой охраны. Три аргумента «За» и два – «Против».
Охранная деятельность \\ Слишком оптимистично предполагать, что в природе остались «незамужние» объекты. Скорее всего услуги пультовой охраны они уже покупают у кого-то из конкурентов. И для того, чтобы переключить их на себя – даже агрессивной ценовой политики или какой-то уникальности предложения – не всегда достаточно.
Кибербезопасность в промышленной автоматизации
Защита информации \\ Автор: Чертков Андрей Анатольевич, руководитель группы технической поддержки, отдел маркетинга и технической поддержки, подразделение "Промышленная Автоматизация", email^ andrei.chertkov@schneider-electric.com Новый виток развития средств промышленной автоматизации существенно обострил проблему обеспечения кибербезопасности предприятий. Собственники производств в ряде отраслей пока только начинают осознавать значимость проблемы и масштаб возможных потерь. Однако эксперты убеждены, что в ближайшем будущем рост числа кибератак заставит пользователей систем автоматизации более взвешенно и комплексно подходить к вопросам защиты своих активов от этой категории рисков.