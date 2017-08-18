Новая уличная IP-камера STC-IPM3509A Estima

Новинка STC-IPM3509A Estima выполнена в металлическом антивандальном корпусе с классом защиты IP66 и бесперебойно функционирует при температурном режиме от -30 до +60°С. ИК-подсветка дальностью до 30 м обеспечивает качественную видеосъемку в ночное время. Камера Smartec оснащена моторизованным объективом 2.8-12 мм с АРД P-iris, широким динамическим диапазоном WDR 140дБ, функцией шумоподавления 2D/3D DNR, встроенным микрофоном,аудиовыходом, тревожным входом/выходом, детектором движения. Камера может транслировать три независимых потока видео в форматах H.265, H.264 и M-JPEG. Максимальное разрешение видео Full HD (1920×1080) со скоростью 30 к/с.

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