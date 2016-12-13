Новая цветная видеокамера Samsung Security в ТД «Лидер-СБ»
Новая цветная видеокамера Samsung Security в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 26.12.2016 11:07 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой цветной видеокамеры Samsung Security SCD-5081RP.
Видеокамера Samsung Security SCD-5081RP – это модель для наблюдения в помещениях с разрешением 1000 ТВЛ. Новинка построена на высокочувствительной CMOS матрице. Электромеханический фильтр отсечки ИК-спектра обеспечивает высокое качество цветного изображения при работе камеры днем. Ночью фильтр автоматически блокируется и матрица формирует четкое монохромное изображение, используя сигналы инфракрасного диапазона. В темноте для наблюдения используется ИК-подсветка дальностью до 30 метров.
Камера оснащается вариофокальным объективом, что дает возможность точно регулировать сектор обзора. Поддерживается ручное и автоматическое управление фокусировкой. При необходимости можно использовать 16-кратное цифровое увеличение. Цифровая стабилизация способствует получению более четкого видеоизображения. Функция SSDR анализирует видеосигнал и корректирует яркость, что повышает видимую детализацию затененных областей изображения при сохранении высокого качества светлых областей. Это достигается за счет съемки с различной экспозицией и последующего создания изображения с более равномерным распределением освещенности. Цифровое шумоподавление приходит на помощь при чрезвычайно слабой освещенности. Микропроцессор, анализируя видеоряд, находит искаженные пиксели и заменяет их другими, которые «заимствует» из соседних кадров.
Видеокамера Samsung Security SCD-5081RP имеет в своем составе детектор движения, что позволяет ей фиксировать подозрительные события автоматически, без участия оператора. Кроме того, она поддерживает некоторые функции видеоаналитики, например, обнаруживает оставленные и появляющиеся предметы в кадре, реагирует на пересечение виртуальной линии, внешние воздействия. Еще одна полезная функция — маскирование приватных зон. При обнаружении подозрительного события камера коммутирует выходное сигнализационное устройство. При этом есть возможность выводить из-под наблюдения часть пространства (кодовые клавиатуры, экраны мониторов, банкоматы и прочие «приватные зоны». Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новую IP-видеокамеру Samsung Security SCD-5081RP. Это модель известного производителя станет отличным выбором при организации системы наблюдения в помещении.
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