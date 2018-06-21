Новая цилиндрическая IP видеокамера Honeywell с Full HD/H.265+ для уличного видеоконтроля
Новая цилиндрическая IP видеокамера Honeywell с Full HD/H.265+ для уличного видеоконтроля
Новости участников портала \\ 10.12.2018 12:06 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Концепция многопоточности — одновременная трансляция до 3-х потоков видео — реализована в HBD2PER1 для решения нескольких задач охранного мониторинга.
«АРМО-Системы» представила бюджетное решение для эффективного круглосуточного видеоконтроля уличных объектов — 2-мегапиксельные цилиндрические видеокамеры HBD2PER1 линейки Performance от компании Honeywell. Эти модели снабжены Full HD сенсором формата 1/2,9", 3,6 мм объективом и прожектором ИК подсветки с технологией Smart IR, поэтому эффективны и днем, и ночью. За счет программных модулей обработки видеосигнала новая цилиндрическая IP видеокамера способна транслировать качественное Full HD изображение при 25/30 к/с, используя для сжатия видеокодеки H.265(+)/H.264(+). При этом HBD2PER1 совместимы с IP видеорегистраторами и VMS Honeywell и соответствуют ONVIF (S) для настройки и управления с помощью программных средств сторонних компаний.
Более высокая степень сжатия видео в форматах H.265+ и H.264+ реализована во всех видеокамерах бюджетной линейки Performance, будь то купольные или цилиндрические. Это позволяет уменьшать размер видеофайла до 80% без снижения качества изображения, благодаря эффективному кодированию по сравнению с форматами без знака «плюс». При этом цилиндрическая IP видеокамера поддерживает и традиционные кодеки H.265/H.264. Наряду с многоформатностью видео, видеокамера HBD2PER1 способна повышать качество видеосигнала в условиях недостатка света с помощью программной функции 3D DNR, которая снижает количество шумов и устраняет артефакты на изображении.
Концепция многопоточности — одновременная трансляция до 3-х потоков видео — реализована в HBD2PER1 для решения нескольких задач охранного мониторинга. Для каждого видеопотока цилиндрическая IP видеокамера предоставляет возможность выбрать оптимальное сочетание разрешения и фреймрейта, а также задать битрейт CBR или VBR. Производительности видеокамеры достаточно, чтобы получать потоки в максимально доступном разрешении (1920х1080 пикс.) при максимальной частоте обновления кадров, которая для этой модели составляет 25/30 к/с. Кроме того, эта цилиндрическая модель позволяет оператору IP-видеосистемы выделять на изображении области интереса (функция ROI) и передавать их в виде отдельных потоков.
Работа цилиндрической видеокамеры Honeywell в режиме 24/7 обеспечивается светосильным 3,6 мм объективом и 1/2,9-дюймовым чувствительным элементом, а также встроенным прожектором инфракрасной подсветки, который «бьет» на 30 метров от места установки видеокамеры. Для повышения качества черно-белого видео и исключения засветки попадающих в кадр объектов цилиндрическая IP видеокамера использует адаптивную технологию подсветки Smart IR, которая автоматически регулирует мощность светодиодов с учетом дальности до цели. При этом даже в отсутствие ИК подсветки чувствительность этой видеокамеры при передаче цветного изображения достигает 0,08 лк.
Исключение несанкционированного доступа к HBD2PER1 и ее видео обеспечивают методы аутентификации пользователей, механизмы парольной защиты, шифрование трафика AES-256 и криптографический протокол TLS. В дополнение к этому, цилиндрическая IP видеокамера позволяет управлять сетевым доступом по стандарту IEEE 802.1X и вести журнал доступа подключаемых пользователей. Такие способы криптозащиты предотвращают различные угрозы сетевой безопасности, в том числе фальсификацию изображения от видеокамер Honeywell или незаконное использование видеоинформации с объекта.
Компактные размеры видеокамеры HBD2PER1 (164,8х71 мм) позволяют применять ее для видеоконтроля не только на улице в диапазоне внешних температур от -30 до +55 °C, но и в неотапливаемых помещениях, где необходим круглосуточный мониторинг ситуации, например, на складах, подземных паркингах и др. Для защиты от воздействий осадков и пыли цилиндрическая IP видеокамера снабжена кожухом из литого алюминия с порошковым покрытием и защищена по классу IP66. Питание этой IP видеокамеры осуществляется по технологии PoE или от источника 12 В постоянного тока, а потребляет она не более 5,03 Вт с включенной ИК подсветкой.
Новые цилиндрические IP видеокамеры HBD2PER1 марки Honeywell уже поступили на российский рынок. Для получения дополнительной информации на эти и другие IP видеокамеры этого производителя обращайтесь по электронной почте armosystems@armo.ru или по телефону 8 800 700-33-43 в отдел продаж компании «АРМО-Системы», являющейся официальным российским дистрибьютором продуктов и решений Honeywell.
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