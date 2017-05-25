Новая сверхчувствительная уличная IP-видеокамера с ИК-подсветкой и Full HD при 60 к/с
Новая сверхчувствительная уличная IP-видеокамера с ИК-подсветкой и Full HD при 60 к/с
Новости участников портала \\ 29.05.2017 12:59 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Высокие показатели по светочувствительности (0,0006 лк при работе в режиме «день») новые уличные IP видеокамеры показывают за счет использования в их конструкции КМОП-сенсора Sony Exmor R нового поколения, который имеет формат 1/2,8 дюйма и количество эффективных пикселей 2,13 MP.
Компанией Sony выпущена цилиндрическая вандалозащищенная видеокамера SNC-EB642R с ИК-прожектором, которая обеспечивает круглосуточный видеоконтроль в уличных условиях, передавая Full HD видео при 60 к/с. Новинка использует КМОП-сенсор Sony Exmor R с высокими показателями по светочувствительности и имеет функции WDR (90 дБ) с View-DR, VE и XDNR для передачи реалистичного и качественного изображения независимо от световых условий на объекте. Для быстрого выбора ракурса видеосъемки уличная IP видеокамера с ИК подсветкой комплектуется кронштейном с шарниром, а питание она может получать по технологии PoE. Более того, в SNC-EB642R с ИК-подсветкой предустановлен пакет видеоаналитики с улучшенными функциями детекции движения и распознавания лиц.
Высокие показатели по светочувствительности (0,0006 лк при работе в режиме «день») новые уличные IP видеокамеры показывают за счет использования в их конструкции КМОП-сенсора Sony Exmor R нового поколения, который имеет формат 1/2,8 дюйма и количество эффективных пикселей 2,13 MP. Благодаря такому сенсору и ряду программных технологий, эта уличная IP видеокамера с ИК подсветкой может формировать изображение с реалистичными цветами при минимально возможной освещенности и применяться для профессионального уличного видеонаблюдения в городах, на промышленных и транспортных объектах. Когда внешнего освещения становится недостаточно, то SNC-EB642R активирует ИК подсветку, переходя в ночной режим съемки.
Цилиндрическая конструкция корпуса SNC-EB642R с шарнирным кронштейном крепления позволяет устанавливать эти уличные IP видеокамеры в различных местах и быстро выбирать направление обзора во время инсталляции. Для более точной настройки сектора видеонаблюдения уличная IP видеокамера с ИК подсветкой имеет вариофокальный объектив с диапазоном фокусных расстояний 3-9 мм (F1.2 – F2.1), соответствующих диапазону углов обзора от 105,3°-35,6°/56,9°-20,1° (горизонталь/вертикаль). Важно отметить, что ИК прожектор в новых моделях адаптивный, благодаря чему исключается засветка близко расположенных либо приближающихся объектов, а максимальная дистанция ИК подсветки может достигать 60 метров.
Поддержка фреймрейта 60 к/с при разрешении Full HD позволяет использовать новые видеокамеры Sony для контроля и за быстродвижущимися объектами, а встроенные средства видеоаналитики будут выполнять распознавание лиц людей и гос. номеров транспортных средств. Настроить передачу Full HD видео при 60 к/с можно для видеокодека H.264, а для M-JPEG уличная видеокамера с ИК-подсветкой обеспечивает максимальное разрешение 1280х720 пикс, которое соответствует стандарту HD 720p. Для эффективной работы SNC-EB642R в сетях с различной пропускной способностью предусмотрена возможность настройки битрейта потоков, а для устранения шумовых составляющих видеосигнала от видеокамеры с ИК-подсветкой — функция XDNR (шумоподавление).
Быстрое распознавание лица человека в кадре является одним из преимуществ уличной IP видеокамеры SNC-EB642R с системой видеоаналитики DEPA Advanced. Более того, встроенная система распознавания движения позволяет активировать различные функции, например, включить ИК-подсветку, начать запись на локальную SD карту или трансляцию видео удаленным пользователям (в зависимости от настроек). Благодаря интеллектуальному алгоритму обработки изображения, который устраняет из процесса анализа капли дождя, движение листвы деревьев от ветра и др., уличная IP видеокамера с ИК подсветкой снижает до минимума ложное срабатывание аналитики.
Бесперебойная работа новой IP видеокамеры Sony возможна в диапазоне внешних температур от -30 до +50 °C на объектах с высокой вероятностью механического повреждения видеооборудования, поскольку она снабжена уличным кожухом с классами защиты IP66 и IK08. Для ускорения инсталляции уличная IP видеокамера с ИК подсветкой предусматривает питание по технологии PoE, а для быстрой настройки она поддерживает ONVIF-совместимое ПО различных разработчиков. Важно отметить, что настройку потоков, просмотр текущего видео и из локального архива можно осуществлять, как через специальные программы для ПК и смартфонов, так и через веб-браузер по IP адресу видеокамеры с ИК подсветкой.
Новые высокочувствительные уличные IP видеокамеры с ИК подсветкой Sony SNC-EB642R уже поступили на российский рынок по розничной цене 69 805,26 руб. Для получения дополнительной информации о новинках и других видеокамерах марки Sony для систем охранного видеонаблюдения обращайтесь по эл. почте armosystems@armo.ru либо по многоканальному телефону (495) 787-3342 отдела продаж компании «АРМО-Системы», официального российского дистрибьютора оборудования Sony, или в региональные офисы «АРМО».
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