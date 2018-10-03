Новая сверхчувствительная поворотная уличная видеокамера от Videotec c Full HD при 60 к/с ...
Новая сверхчувствительная поворотная уличная видеокамера от Videotec c Full HD при 60 к/с и 30x оптикой
Новости участников портала \\ 26.03.2019 12:06 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Бесперебойная работа ULISSE EVO возможна в диапазоне внешних температур от -40 °C до + 65 °C , поскольку уличная видеокамера имеет корпус, соответствующий классам климатической защиты IP66/IP67/IP68, NEMA 4X, 6P и ударопрочности IK10.
Компания Videotec выпустила новое поколение видеокамер ULISSE EVO для охранного уличного видеонаблюдения, которые имеют высокую производительность, надежно защищены от атмосферных и механических воздействий по классам IP66, IP67, IP68 и IK10 и выпускаются в новом дизайне с облегченным алюминиевым корпусом. Новая поворотная уличная видеокамера серии EVO обеспечивает образцовую четкость изображения при освещенностях вплоть до 0,006/0,0006 лк за счет использования функции DeLux, передает Full HD видео при 60 к/с, и имеет модификации со встроенным прожектором ИК/белого света.
Важной особенностью этой уличной видеокамеры является создание качественного видео в условиях сверхнизкой освещенности. Показатель светочувствительности, при котором видеокамера поворотная уличная формирует детализированное цветное изображение, составляет 0,006 лк, а черно-белое вплоть до 0,0006 лк. Такие параметры достигаются, в частности, за счет фирменной технологии обработки и кодирования видео DeLux. Для повышения качества изображения в ночное время в корпус поворотной видеокамеры можно встроить ИК-прожектор с длиной волны 850 нм или 940 нм либо осветитель белого света с дальностью подсветки до 175 м.
Бесперебойная работа ULISSE EVO возможна в диапазоне внешних температур от -40 °C до + 65 °C , поскольку уличная видеокамера имеет корпус, соответствующий классам климатической защиты IP66/IP67/IP68, NEMA 4X, 6P и ударопрочности IK10. К тому же специальная обработка алюминиевых поверхностей и использование технополимера делают корпус камеры устойчивым к коррозии. При этом поворотная уличная видеокамера серии EVO легче, чем модели ULISSE предыдущих поколений, и весит всего 7,1 кг. Стоит отметить, что эта видеокамера поставляется со стеклоочистителем, и может опционально дооснащаться внешним омывателем Videotec WASPT с резервуаром для жидкости и насосом.
Одновременная передача до 3 независимых потоков видео с максимальным Full HD 1080p разрешением позволяет реализовать различные возможности видеоконтроля с использованием одной уличной камеры ULISSE EVO. При этом скорость каждого потока может достигать 60 к/с, за счет чего уличная поворотная видеокамера будет эффективна для мониторинга сцен с динамически меняющейся обстановкой и быстропротекающими процессами. Новинка использует высокочувствительный сенсор Exmor R, поддерживает видеокодеки H.264/AVC, MJPEG, MPEG4 и различные технологии повышения качества видеосигнала, среди которых WDR 120 дБ, улучшение цветопередачи, 2D и 3D фильтры снижения шумовых составляющих сигнала, «Антитуман» и др.
Более 10 вариантов монтажа видеокамеры EVO позволяют устанавливать ее в различном положении и обеспечивать эффективное видеонаблюдение за городскими улицами, автомобильными дорогами и важными объектами инфраструктуры. Новая уличная поворотная видеокамера может устанавливаться в перевернутом положении, аналогично камерам типа Speed Dome, а также вертикально на опоры, на углы зданий и др. с помощью опциональных адаптеров Videotec, изготовленных из электрополированной нержавеющей стали AISI 316L. Для упрощения подключения производитель выпускает уличные адаптеры с внутренним кабельным каналом, разъемами для подключения к Ethernet, источнику питания и/или ввода/вывода.
Надежный и высокоточный поворотный механизм уличной видеокамеры позволяет осуществлять панорамирование на 360° со скоростями в диапазоне от 0,1 до 250°/с. Для автоматизации процессов видеоконтроля уличная поворотная видеокамера поддерживает 250 пресетов и туры патрулирования. В дополнение к этому ULISSE EVO снабжена объективом с 30-кратным оптическим зумом (4,5-135 мм), что позволяет вести детальное наблюдение за удаленными участками объекта. Следует отметить, что эта поворотная видеокамера доступна в двух стандартных цветах: черном (модель UE21F000A) или серо-белом (модель UE21A000A).
Новая уличная поворотная видеокамера ULISSE EVO компании Vidеоtec уже поступила в продажу и доступна для заказа по цене от 275 893 руб., с учетом НДС. Для получения дополнительной информации о новинке или любом другом оборудовании Vidеоtec обращайтесь по электронному адресу armosystems@armo.ru или по телефону 8 800 700-33-43 в отдел продаж «АРМО-Системы» – официального российского дистрибьютора продукции Vidеоtec.
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