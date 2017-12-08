Новая сетевая антивандальная купольная видеокамера Smartec с 2 Мп, встроенным ...
Новая сетевая антивандальная купольная видеокамера Smartec с 2 Мп, встроенным микрофоном и ИК-прожектором
Новости участников портала \\ 13.12.2017 12:08 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Формировать изображения стабильно высокого качества новой видеокамере позволяет КМОП-сенсор Sony IMX290 с диагональю 1/2,8” и мощный процессор, обеспечивающий бесперебойную трансляцию видео в режиме реального времени.
В семействе продуктов Smartec появилась видеокамера STC-IPM3407A Estima, рассчитанная для круглосуточной работы в уличных условиях при температурах -30 .. +60 °С и оснащенная антивандальным купольным корпусом с защитой от механических воздействий/пыли и влаги по IK09/IP67. Ее КМОП-сенсор с диагональю 1/2,8” способен формировать видео с разрешением до 2 Мп при 30 к/с, а камера поддерживает трехпотоковую трансляцию видеоданных и три формата сжатия, включая H.265. Следует отметить, что эта антивандальная купольная видеокамера снабжена ИК-осветителем, а также аппаратной функцией расширения динамического диапазона WDR до 140 дБ. Кроме того, STC-IPM3407A имеет встроенный микрофон и может интегрироваться в систему IP-телефонии по протоколу SIP.
Формировать изображения стабильно высокого качества новой видеокамере позволяет КМОП-сенсор Sony IMX290 с диагональю 1/2,8” и мощный процессор, обеспечивающий бесперебойную трансляцию видео в режиме реального времени. Эта купольная камера Smartec способна передавать видеоданные тремя потоками с индивидуально настраиваемыми разрешением, фреймрейтом, битрейтом и выбором формата сжатия. Следует отметить, что максимальное разрешение видеопотока составляет 1920х1080 пикс., битрейта – 16 Мбит/с, а частота обновления для любых разрешений достигает 30 к/с. Наряду с этим, данная антивандальная купольная видеокамера поддерживает 3 формата сжатия, в числе которых и H.265, обеспечивающий наиболее экономное расходование трафика и памяти видеозаписывающих устройств.
Информативную картинку вне зависимости от условий освещения создает КМОП-сенсор антивандальной видеокамеры с чувствительностью до 0,002 лк, а также встроенный ИК-прожектор, обеспечивающий получение четких черно-белых изображений даже в полной темноте. Прожектор состоит из 4 матричных инфракрасных светодиодов, а дальность его подсветки достигает 20 метров. Немаловажно, что для работы в дневном режиме данная антивандальная купольная видеокамера потребляет всего 2,5 Вт, а при включенной ИК-подсветке ее энергопотребление не превышает 5 Вт.
Сбалансированное по яркости изображение при видеосъемке сцен с участками, значительно отличающимися по уровню освещенности, видеокамера STC-IPM3407A создает с помощью аппаратной функции WDR 140 дБ, использующей технологию двойного сканирования сенсора. Наряду с этим, антивандальная купольная видеокамера оснащена функциями повышения качества и четкости картинки, включая 2D/3D подавление шумов, регулировку баланса белого, а также настройку контрастности, яркости, насыщенности и резкости. Для снижения чрезмерной зашумленности/компенсации излишней яркости снимаемой сцены у антивандальной модели имеется возможность регулировать скорость электронного затвора.
Интеграция новой купольной видеокамеры STC-IPM3407A Estima с системой IP-телефонии на объекте осуществляется по протоколу SIP (Session Initiation Protocol), а также с помощью встроенного миниатюрного микрофона. Благодаря этому данная антивандальная купольная видеокамера Smartec может совершать вызовы или отправлять голосовые уведомления и видеозаписи на устройства, подключенные к телефонной сети, что особенно актуально при возникновении тревожных событий. Кроме того, в случае необходимости пользователи теле- и видеофонов в любой момент могут связаться с камерой STC-IPM3407A Estima, «позвонив» на нее.
STC-IPM3407A проста и удобна в настройке и инсталляции: она использует ОС Linux и протоколы UPnP и SNMP, а видеомодуль этой купольной камеры имеет шарнирное крепление, позволяющее сориентировать его при монтаже. Для просмотра видео можно использовать любой стандартный web-браузер, а в случае, когда антивандальная купольная видеокамера работает в составе распределенной системы видеонаблюдения, рекомендуется использовать фирменное ПО SmartStation. Данное программное обеспечение позволяет осуществлять централизованное управление всей системой, в том числе воспроизводить видео в режиме реального времени/просмотра архива, осуществлять быстрый поиск в архиве по разным параметрам, автоматически контролировать работоспособность элементов системы и многое другое. Наряду с этим, антивандальная камера соответствует стандарту ONVIF, поэтому может работать с ПО любых производителей.
Новая антивандальная купольная видеокамера Smartec STC-IPM3407A уже появилась на российском рынке и доступна для заказа по цене 221 USD, включая НДС. Получить дополнительную информацию об этих и других видеокамерах марки Smartec для систем охранного видеонаблюдения можно по электронному адресу info@smartec-cctv.ru или по телефону +7 (495) 787-33-42 в отделе продаж компании «АРМО-Системы», являющейся официальным российским поставщиком продукции марки Smartec.
Новости участников портала
Новое оборудование SC&T в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 13.12.2017 11:09 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
Новое оборудование SC&T в ТД «Лидер-СБ»
Устройствами MorphoAccess Sigma теперь можно управлять через ПО «Таймекс»
Новости участников портала \\ 12.12.2017 15:40 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Интеграция «Таймекс» с биометрическими считывателями MorphoAccess Sigma реализована с использованием средств SDK и предлагается в платной версии программного обеспечения
Новая IP-видеокамера EverFocus в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 12.12.2017 14:00 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой двухпотоковой IP-видеокамеры EverFocus EZN-468.
Новый год: правила безопасности
Новости участников портала \\ 12.12.2017 11:29 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург
Ежегодно по всей стране охранные устройства «Юпитер» помогают предотвращать тысячи краж в период новогодних отпусков.
Адаптер DMX100A для оцифровки координатно-матричных домофонов
Новости участников портала \\ 11.12.2017 17:41 \\ Beward \\ Москва
Преобразователь координатно-матричных домофонов в IP, до 100 (400) абонентов, экстренное сообщение во все трубки, SIP-протокол, видео H.264/MJPEG, 960H (960х576) 25 к/с, аудио дуплекс, RS485, тревожный вход/выход, microSDHC до 32Гб, 12 В (DC)
АЭРОПОРТ МЮНХЕНА И ДОМОДЕДОВО ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Новости участников портала \\ 11.12.2017 17:26 \\ WEKEY \\ г. Москва
Аэропорт Мюнхена и Московский аэропорт Домодедово заключили соглашение о партнерстве. Документ был подписан топ-менеджерами двух авиационных хабов, Дмитрием Каменщиком, председателем правления Московской группы аэропорта Домодедово, и президентом аэропорта Мюнхена Михаэлем Керкло.
Новая Full HD уличная видеокамера наблюдения Bosch c IP67, IK10, ИК-подсветкой до 60 м и вариообъективом
Новости участников портала \\ 11.12.2017 16:13 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Новая Full HD уличная видеокамера наблюдения Bosch c IP67, IK10, ИК-подсветкой до 60 м и вариообъективом
Новые AHD-видеокамеры марки GANZ с 2 Мп при 25 к/с и поддержкой CVI-, TVI-, CVBS-форматов
Новости участников портала \\ 11.12.2017 11:31 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Получать видео высокой четкости (HD) на базе аналоговой системы видеонаблюдения позволяют новые камеры GANZ LCWB-P(E)-4-SN, обеспечивающие высокое качество картинки при невысокой стоимости построения/модернизации системы.
Новая IP-видеокамера Beward в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 11.12.2017 11:07 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой IP-видеокамеры Beward B89L2-5230Z40.
Старт продаж IP электронных проходных Gate
Новости участников портала \\ 08.12.2017 19:40 \\ Ravelin Ltd \\ Санкт-Петербург
Компания «Равелин Лтд» объявляет о начале продаж новой серии электронных проходных Gate-C03 и Gate-C04 на базе бюджетных моделей турникетов Oxgard.
Другие новости
Новая сетевая антивандальная купольная видеокамера Smartec с 2 Мп, встроенным микрофоном и ИК-прожектором
АРМО-Системы \\ 13.12.2017 12:08
Новое оборудование SC&T в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 13.12.2017 11:09
Новости
В Совете Федерации обсудили готовность 10 VIP-мероприятий деловой программы ТБ Форума 2018
Выставки \\ 13.12.2017
11 декабря в Совете Федерации состоялось очередное заседание Организационного комитета 23-го Международного Форума "Технологии безопасности" под руководством Виктора Бондарева, Председателя Оргкомитета Форума, Председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.
Uber заплатили злоумышленникам $100 000
Информационная безопасность \\ 08.12.2017
Стала известна личность человека, которому Uber заплатил $100 тыс. в 2016 году за то, чтобы он не афишировал факт обнаружения в открытом доступе персональных данных 50 миллионов пользователей сервиса и 7 миллионов водителей.
Статьи
Как с нуля подобрать персонал в отдел активных продаж услуг пультовой охраны.
Охранная деятельность \\ Достаточно часто приходится слышать: «Мы один из самых сильных ЧОПов в городе и по числу ГБР, и по качеству услуг. А толковых продажников найти не можем. Никто не хочет работать – всем подавай фиксированный оклады, и чтобы лишний раз не напрягаться. А если кто и приходит, то выдерживает месяц-два».
Один на всех: как разорвать замкнутый круг сложностей при разработке коробочного продукта
Видеонаблюдение \\ Имеет ли значение, делаем мы универсальный продукт для многих или разрабатываем индивидуально для конкретного пользователя? Когда речь идет о видеоанализе, это имеет просто принципиальное значение.
Глубокий расчет. Как 3D-технологии помогают считать людей и делают жизнь проще?
Видеонаблюдение \\ По нашей оценке, при работе с интеллектуальными модулями во главу угла пользователи ставят точность и простоту управления функцией. Когда мы приняли концепцию развития продукта Macroscop через его упрощение, одной из локальных вех этого упрощения стала переработка популярного подсчета посетителей.
IDIS рассказал SourceSecurity о результативности технологий Машинного Обучения и Искусственного интеллекта
Видеонаблюдение \\ Потенциальное воздействие нейросетей и искусственного интеллекта (ИИ) проясняется на рынке только сейчас. Такие поставщики систем видеонаблюдения, как IDIS, развивают технологии машинного обучения и начинают работы по их внедрению через несколько месяцев.