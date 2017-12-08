Новая сетевая антивандальная купольная видеокамера Smartec с 2 Мп, встроенным ...

Новости участников портала \\ 13.12.2017 12:08 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Формировать изображения стабильно высокого качества новой видеокамере позволяет КМОП-сенсор Sony IMX290 с диагональю 1/2,8” и мощный процессор, обеспечивающий бесперебойную трансляцию видео в режиме реального времени.

В семействе продуктов Smartec появилась видеокамера STC-IPM3407A Estima, рассчитанная для круглосуточной работы в уличных условиях при температурах -30 .. +60 °С и оснащенная антивандальным купольным корпусом с защитой от механических воздействий/пыли и влаги по IK09/IP67. Ее КМОП-сенсор с диагональю 1/2,8” способен формировать видео с разрешением до 2 Мп при 30 к/с, а камера поддерживает трехпотоковую трансляцию видеоданных и три формата сжатия, включая H.265. Следует отметить, что эта антивандальная купольная видеокамера снабжена ИК-осветителем, а также аппаратной функцией расширения динамического диапазона WDR до 140 дБ. Кроме того, STC-IPM3407A имеет встроенный микрофон и может интегрироваться в систему IP-телефонии по протоколу SIP.

Формировать изображения стабильно высокого качества новой видеокамере позволяет КМОП-сенсор Sony IMX290 с диагональю 1/2,8” и мощный процессор, обеспечивающий бесперебойную трансляцию видео в режиме реального времени. Эта купольная камера Smartec способна передавать видеоданные тремя потоками с индивидуально настраиваемыми разрешением, фреймрейтом, битрейтом и выбором формата сжатия. Следует отметить, что максимальное разрешение видеопотока составляет 1920х1080 пикс., битрейта – 16 Мбит/с, а частота обновления для любых разрешений достигает 30 к/с. Наряду с этим, данная антивандальная купольная видеокамера поддерживает 3 формата сжатия, в числе которых и H.265, обеспечивающий наиболее экономное расходование трафика и памяти видеозаписывающих устройств.

Информативную картинку вне зависимости от условий освещения создает КМОП-сенсор антивандальной видеокамеры с чувствительностью до 0,002 лк, а также встроенный ИК-прожектор, обеспечивающий получение четких черно-белых изображений даже в полной темноте. Прожектор состоит из 4 матричных инфракрасных светодиодов, а дальность его подсветки достигает 20 метров. Немаловажно, что для работы в дневном режиме данная антивандальная купольная видеокамера потребляет всего 2,5 Вт, а при включенной ИК-подсветке ее энергопотребление не превышает 5 Вт.

Сбалансированное по яркости изображение при видеосъемке сцен с участками, значительно отличающимися по уровню освещенности, видеокамера STC-IPM3407A создает с помощью аппаратной функции WDR 140 дБ, использующей технологию двойного сканирования сенсора. Наряду с этим, антивандальная купольная видеокамера оснащена функциями повышения качества и четкости картинки, включая 2D/3D подавление шумов, регулировку баланса белого, а также настройку контрастности, яркости, насыщенности и резкости. Для снижения чрезмерной зашумленности/компенсации излишней яркости снимаемой сцены у антивандальной модели имеется возможность регулировать скорость электронного затвора.

Интеграция новой купольной видеокамеры STC-IPM3407A Estima с системой IP-телефонии на объекте осуществляется по протоколу SIP (Session Initiation Protocol), а также с помощью встроенного миниатюрного микрофона. Благодаря этому данная антивандальная купольная видеокамера Smartec может совершать вызовы или отправлять голосовые уведомления и видеозаписи на устройства, подключенные к телефонной сети, что особенно актуально при возникновении тревожных событий. Кроме того, в случае необходимости пользователи теле- и видеофонов в любой момент могут связаться с камерой STC-IPM3407A Estima, «позвонив» на нее.

STC-IPM3407A проста и удобна в настройке и инсталляции: она использует ОС Linux и протоколы UPnP и SNMP, а видеомодуль этой купольной камеры имеет шарнирное крепление, позволяющее сориентировать его при монтаже. Для просмотра видео можно использовать любой стандартный web-браузер, а в случае, когда антивандальная купольная видеокамера работает в составе распределенной системы видеонаблюдения, рекомендуется использовать фирменное ПО SmartStation. Данное программное обеспечение позволяет осуществлять централизованное управление всей системой, в том числе воспроизводить видео в режиме реального времени/просмотра архива, осуществлять быстрый поиск в архиве по разным параметрам, автоматически контролировать работоспособность элементов системы и многое другое. Наряду с этим, антивандальная камера соответствует стандарту ONVIF, поэтому может работать с ПО любых производителей.

Новая антивандальная купольная видеокамера Smartec STC-IPM3407A уже появилась на российском рынке и доступна для заказа по цене 221 USD, включая НДС. Получить дополнительную информацию об этих и других видеокамерах марки Smartec для систем охранного видеонаблюдения можно по электронному адресу info@smartec-cctv.ru или по телефону +7 (495) 787-33-42 в отделе продаж компании «АРМО-Системы», являющейся официальным российским поставщиком продукции марки Smartec.