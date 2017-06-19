Новая PTZ камера от Smartec с поворотным устройством, 30х трансфокатором и ...

Новости участников портала \\ 21.06.2017 13:00 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Высокая степень защиты PTZ камеры от атмосферных воздействий в соответствии с классом IP66 и широкий диапазон рабочих температур — от -40 до +65 °С, позволяют использовать STC-IPM3932A в большинстве регионов России.

Ассортимент оборудования Smartec для охранного видеоконтроля пополнили мощные поворотные камеры STC-IPM3932A, которые рассчитаны на работу в неблагоприятных уличных условиях и обеспечивают полный видеоконтроль за периметром и большими по площади территориями. Благодаря реализованному функционалу, новая камера с PTZ обеспечивает полный круговой обзор без «слепых зон» и поддерживает 30х оптическое увеличение, а в темное время суток активирует встроенную ИК-подсветку, дальность действия которой достигает 300 метров. При этом PTZ камеры способны осуществлять 3-потоковую видеотрансляцию с разрешением до Full HD и фреймрейтом до 50 к/с и поддерживают различные технологии улучшения качества изображения.

Высокая степень защиты PTZ камеры от атмосферных воздействий в соответствии с классом IP66 и широкий диапазон рабочих температур — от -40 до +65 °С, позволяют использовать STC-IPM3932A в большинстве регионов России. При этом ее монтаж и запуск в работу не занимают много времени, поскольку эта камера PTZ рассчитана на быструю подвесную установку с помощью штатного кронштейна, а настройка параметров ее видео осуществляется через интерфейс бесплатного для IP-камер Smartec 16-канального ПО SmartStation. Для питания камеры потребуется один источник 24 V AC, а ее энергопотребление не превышает 38 Вт.

Отсутствие «слепых зон» у PTZ камеры обеспечивается высокоточным поворотно-наклонным механизмом, который осуществляет полное круговое вращение видеомодуля в горизонтальной плоскости и его наклон от 0° до 180° по вертикали с угловыми скоростями до 380 °/с. При этом ее 30-кратный трансфокатор позволяет отслеживать ситуацию, как на близко расположенных, так и на удаленных от STC-IPM3932A участках. Оперативное управление функционалом PTZ камера позволяет осуществлять с помощью пульта телеметрии STT-2405U торговой марки Smartec. Используя его, можно легко запрограммировать предустановки для PTZ камеры (до 240) и «научить» ее 8 различным турам патрулирования.

Светочувствительный 2-мегапиксельный сенсор Sony STARVIS в сочетании с процессором и штатной оптикой позволяют получать от PTZ камеры качественное изображение с точной цветопередачей и минимумом шумов. При недостатке света на объекте новая PTZ камера Smartec активирует два встроенных в ее корпусе инфракрасных светодиода, которые формируют подсветку дальностью до 300 метров. Важно отметить, что один из них оснащен линзой-коллиматором, которая корректирует мощность излучения, подстраиваясь под кратность трансфокатора камеры с PTZ, а второй (широкоугольный светодиод) обеспечивает подсветку ближней зоны с постоянной интенсивностью.

Высокую информативность изображения в сложных световых условиях обеспечивает функция True-WDR, которую поддерживают все новые камеры Smartec с PTZ при частоте кадров 30 к/с. При этом PTZ камера способна передавать потоки при частоте обновления до 50 к/с при всех доступных разрешениях вплоть до Full HD. Для реализации различных задач охранного видеомониторинга STC-IPM3932A может осуществлять 3-потоковую трансляцию видео с возможностью гибкой настройки каждого потока, в том числе в формате H.264 или M-JPEG, в зависимости от того, предназначено ли видео для текущего просмотра, записи на карту памяти или NVR либо для трансляции по сети удаленным пользователям.

Для локальной записи и хранения видео STC-IPM3932A снабжена слотом для карты памяти microSD емкостью до 32 ГБ, на которую камера может записывать видео исходя из заданного при настройке алгоритма, например, при получении сигнала тревоги и/или о потере связи с сервером. При этом внешние тревоги PTZ камера может фиксировать как штатными средствами (с помощью встроенного 8-зонного детектора движения), так и с использованием внешнего охранного датчика. Кроме того, новая камера с PTZ позволяет подключить опциональный микрофон и активный динамик для передачи оператору видео со звуковым сопровождением и/или организации двусторонней голосовой связи между оператором видеосистемы и людьми на контролируемом объекте.

Новые 2-мегапиксельные PTZ-камеры видеонаблюдения Smartec STC-IPM3932A уже поступили в продажу, и их можно приобрести по розничной цене 2 131 USD. Для получения дополнительной информации на эти видеокамеры и другие поворотные модели торговой марки Smartec для систем охранного наблюдения обращайтесь по электронной почте info@smartec-cctv.ru или по многоканальному телефону (495) 787-3342 отдела продаж компании «АРМО-Системы», официального поставщика оборудования Smartec, либо в региональные офисы «АРМО».