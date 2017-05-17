Новости участников портала \\ 22.05.2017 21:11 \\ Satvision \\ Самара

Компания SATVISION сообщает Вам о поступлении новой скоростной PTZ AHD видеокамеры SVC-SD2092V.





Новая PTZ AHD видеокамера SATVISION!

Компания SATVISION сообщает о поступлении новой скоростной PTZ AHD видеокамеры SVC-SD2092V с 18 кратным оптическим зумом.

В основе данной PTZ AHD видеокамеры лежит светочувствительный сенсор 1/3" Sony CMOS Exmor IMX 323 и высокотехнологичный процессор NVP2441H, который формирует видеопоток с максимальным разрешением 2 мегапикселя (1920 × 1280) с частотой 25 к/с.

Управление поворотной AHD видеокамерой SVC-SD2092V осуществляется через порт RS485, а также через пульт управления SVK-56.

Для обеспечения круглосуточного наблюдения камера оснащена ИК подсветкой до 80 м, а механический ИК-фильтр помогает обеспечить качественную картинку как в дневное, так и ночное время суток.

Скоростная PTZ AHD видеокамера SVC-SD2092V имеет 18-ти кратный оптический зум и электронный зум 20x-50x. Так же камера обладает следующими углами обзора: Горизонтальный 0°-360° и Вертикальный 15°-180°.

Скоростная PTZ AHD видеокамера SVC-SD2092V имеет возможность переключения в аналоговый режим работы. При совместном использовании DVR 8 серии Satvision и AHD видеокамер, удаленный доступ может осуществляться по Р2Р технологии, т. е. без использования статического IP-адреса. Единственным требованием является доступ регистратора к сети интернет.

Питание всех камер осуществляется от источника постоянного тока 24В.

Более подробную информацию

можно уточнить на нашем сайте www.satvision-cctv.ru