Новая поворотная IP-камера от Samsung с ИК подсветкой на 200 м и трансляцией 4K UHD видео

Новости участников портала \\ 14.02.2017 14:31 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Поддерживая стандарт 4K Ultra HD, IP-камера PNP-9200RH способна транслировать 8-мегапиксельное изображение (3840x2160 пикс.) с фреймрейтом 30 к/с в форматах H.265, H.264 и M-JPEG.

Ассортимент премиальной линейки оборудования Samsung WiseNet P производства Hanwha Techwin пополнили вандалозащищенные уличные IP-камеры PNP-9200RH, которые снабжены 20х трансфокатором, ИК-прожектором с дальностью подсветки до 200 м и высокоточным PTZ-механизмом с 300 предустановками и функцией автослежения с Hand-over. Новая поворотная IP-камера использует 8-мегапиксельный КМОП-сенсор, передает мультипотоковое видео в форматах H.265, H.264 и/или M-JPEG с разрешением до 4K Ultra HD при 30 к/с и способна записывать потоки на карту памяти (до 128 ГБ). Более того, эта поворотная камера имеет систему стабилизации изображения и WDR 120 дБ, поставляется с предустановленным пакетом видеоаналитики и работоспособна при -50°С.

Уникальность PNP-9200RH заключается в том, что эта IP-камера предусматривает два варианта подключения к сети: через стандартный порт RJ-45 к 100-мегабитной сети и через SFP-совместимый медиа конвертер SBP-302HF к оптоволоконной линии передачи данных, благодаря чему ее можно использовать для видеоконтроля за крупными уличными территориями на удаленных объектах. Немаловажно, что новая поворотная IP-камера стабильно работает при температурах от -50° до +55°С, имеет высокие классы защиты от влаги/пыли (IP66) и механических повреждений (IK10) и монтируется на любые поверхности — стены, потолки и углы зданий. Для электропитания камеры, ее поворотного механизма, ИК-прожектора и других электронных компонентов необходим источник 24 V AC мощностью 90 Вт.

Поддерживая стандарт 4K Ultra HD, IP-камера PNP-9200RH способна транслировать 8-мегапиксельное изображение (3840x2160 пикс.) с фреймрейтом 30 к/с в форматах H.265, H.264 и M-JPEG. Чтобы повысить видеокомпрессию, поворотная IP-камера поддерживает предустановленные функции Samsung WiseStream и SmartCodec, которые сжимают изображение в два раза эффективнее. Для различных задач охранного видеонаблюдения PNP-9200RH может формировать и передавать по сети до 3-х индивидуально настроенных видеопотоков, применяя к ним различные технологии улучшения качества, в том числе WDR до 120 дБ и «Антитуман». Когда необходима компенсация вибраций корпуса камеры, например, при движении ее поворотного устройства, активируется система стабилизации изображения.

Высокая точность и скорость движения видеомодуля PNP-9200RH, применение 20-кратного трансфокатора и возможность программирования до 300 предустановок обеспечивают всестороннее наблюдение за объектом и высокую детализацию удаленных сцен. Важным нововведением стало взаимодействие новинки с панорамными камерами Samsung (функция Hand-over): по сигналу от «панорамки» поворотная IP-камера автоматически «поворачивается» в сторону подвижного объекта и «сопровождает» его, удерживая в центре кадра. Такой тандем поворотных и панорамных камер Samsung повышает осведомленность оператора видеосистемы и защищенность объекта.

Предустановленные на IP-камеры видеоаналитические функции выявляют внешние воздействия на их корпус/оптику (Tampering), вход/выход объекта из заданной области, пересечение им «виртуальной границы», исчезнувшие и появившиеся предметы и др. Кроме того, поворотная IP-камера имеет аудио детектор и способна активировать такие реакции, как переход к PTZ предустановкам, запись видео на карту памяти (объемом до 128 ГБ), на сетевое хранилище NAS, на локальный ПК. Все настройки поворотной камеры и поворотного механизма можно осуществлять с помощью бесплатной программы SmartViewer, лицензионного программного продукта Samsung Security Manager или другого ONVIF (S, G)-совместимого ПО.

Мощный ИК-прожектор IP-камеры PNP-9200RH имеет дальность подсветки до 200 метров и позволяет вести бесперебойный видеоконтроль за уличным объектом в темное время суток. При этом поворотная IP-камера автоматически регулирует дальность ИК-подсветки в соответствии с текущим фокусным расстоянием трансфокатора, которое варьируется в диапазоне 4,8-96 мм, поэтому даже в полной темноте будет формироваться информативное изображение областей, находящихся от камеры на различном удалении. Стоит отметить, что без ИК-подсветки поворотная камера может передавать разборчивое видео при освещенностях до 0,0005 лк (2 с, F1.8, 30 IRE).

Новые 8-мегапиксельные поворотные IP-камеры видеонаблюдения Samsung PNP-9200RH уже поступили на российский рынок по розничной цене 4 340 USD. Для получения дополнительной информации на эти камеры и другие мощные уличные камеры компании Hanwha Techwin обращайтесь по телефону (495) 787-3342 в отдел продаж компании «АРМО-Системы» или по электронной почте armosystems@armo.ru, а также в региональные офисы «АРМО».