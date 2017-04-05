Новости участников портала \\ 10.04.2017 10:11 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Беспроводная охрана периметра на базе новой платформы Стрелец ПРО – это точная локализация посетителей и сотрудников, оборудования и грузов на всей контролируемой территории как внутри, так и вне зданий. Беспроводная интеграция производится с помощью радиоволновых извещателей Линар-ПРО с дальностью действия до 100 метров, браслетов (для локализации и для пейджинговой связи) и других охранных устройств Аргус-Спектр, которые можно купить в компании «Видеоглаз» по низкой цене.

Компания Аргус-Спектр представила новую платформу Стрелец ПРО, в которой охрана периметра осуществляется на беспроводной основе – с применением браслетов, автомаяков, радиоволновых извещателей Линар-ПРО, пожарных датчиков и других устройств. Каждый такой извещатель имеет рабочую дальность до 100 метров, а при ретрансляции дальность связи может составлять до 50 км. Общее число радиоустройств в Стрелец-ПРО может достигать до 2 000, то есть на базе этой платформы можно создать систему охраны на крупном распределенном объекте.

Персональные браслеты обеспечивают точное определение местонахождения, причем как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Внутри здания локализация определяется по пожарным датчикам, а вне зданий – по GPS / ГЛОНАСС. Таким образом, с помощью браслетов удается решить довольно большой круг задач: наличие сотрудника на рабочем месте (контроль рабочих обязанностей), поиск в чрезвычайных ситуациях и персональные оповещения. При входе в запретную зону и при пожаре оповещения рассылаются автоматически, также в Стрелец-ПРО реализована система персонализированных пейджинговых сообщений с контролем их получения.

Таким образом, при наличии системы охраны на основе Стрелец-ПРО не потребуется прокладывать многочисленные провода, причем эта платформа не только обеспечивает охранно-пожарную безопасность объекта, но и позволяет определять местонахождение каждого сотрудника с точностью до помещения внутри зданий и до 5 метров – на открытых пространствах. Подобные системы актуальны в первую очередь для объектов с зонами ограниченного доступа: для промышленных и нефтегазовых предприятий, для аэропортов и пр., так как при попытке прохода в зону повышенной опасности сотрудник автоматически получит пейджинговое предупреждение. Для транспортных предприятий и логистических центров будут полезны так называемые автомаяки, поддерживаемые в платформе Стрелец-ПРО.

Система Стрелец-ПРО характеризуется высокой надежностью и устойчивостью к помехам, большой дальностью передачи радиосигнала (до 1 200 метров). Такая система поможет организовать рабочий процесс, проконтролировать зоны повышенной опасности с ограниченным доступом, автоматически предупредит о пожаре и поможет быстро найти человека с браслетом. Подробную информацию о платформе Стрелец-ПРО уточняйте в компании «Видеоглаз».

Источник: www.videoglaz.ru