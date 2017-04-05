Новая платформа Стрелец ПРО от Аргус-Спектр и компании «Видеоглаз» – ...
Новая платформа Стрелец ПРО от Аргус-Спектр и компании «Видеоглаз» – локализация без проводов
Новости участников портала \\ 10.04.2017 10:11 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Беспроводная охрана периметра на базе новой платформы Стрелец ПРО – это точная локализация посетителей и сотрудников, оборудования и грузов на всей контролируемой территории как внутри, так и вне зданий. Беспроводная интеграция производится с помощью радиоволновых извещателей Линар-ПРО с дальностью действия до 100 метров, браслетов (для локализации и для пейджинговой связи) и других охранных устройств Аргус-Спектр, которые можно купить в компании «Видеоглаз» по низкой цене.
Компания Аргус-Спектр представила новую платформу Стрелец ПРО, в которой охрана периметра осуществляется на беспроводной основе – с применением браслетов, автомаяков, радиоволновых извещателей Линар-ПРО, пожарных датчиков и других устройств. Каждый такой извещатель имеет рабочую дальность до 100 метров, а при ретрансляции дальность связи может составлять до 50 км. Общее число радиоустройств в Стрелец-ПРО может достигать до 2 000, то есть на базе этой платформы можно создать систему охраны на крупном распределенном объекте.
Персональные браслеты обеспечивают точное определение местонахождения, причем как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Внутри здания локализация определяется по пожарным датчикам, а вне зданий – по GPS / ГЛОНАСС. Таким образом, с помощью браслетов удается решить довольно большой круг задач: наличие сотрудника на рабочем месте (контроль рабочих обязанностей), поиск в чрезвычайных ситуациях и персональные оповещения. При входе в запретную зону и при пожаре оповещения рассылаются автоматически, также в Стрелец-ПРО реализована система персонализированных пейджинговых сообщений с контролем их получения.
Таким образом, при наличии системы охраны на основе Стрелец-ПРО не потребуется прокладывать многочисленные провода, причем эта платформа не только обеспечивает охранно-пожарную безопасность объекта, но и позволяет определять местонахождение каждого сотрудника с точностью до помещения внутри зданий и до 5 метров – на открытых пространствах. Подобные системы актуальны в первую очередь для объектов с зонами ограниченного доступа: для промышленных и нефтегазовых предприятий, для аэропортов и пр., так как при попытке прохода в зону повышенной опасности сотрудник автоматически получит пейджинговое предупреждение. Для транспортных предприятий и логистических центров будут полезны так называемые автомаяки, поддерживаемые в платформе Стрелец-ПРО.
Система Стрелец-ПРО характеризуется высокой надежностью и устойчивостью к помехам, большой дальностью передачи радиосигнала (до 1 200 метров). Такая система поможет организовать рабочий процесс, проконтролировать зоны повышенной опасности с ограниченным доступом, автоматически предупредит о пожаре и поможет быстро найти человека с браслетом. Подробную информацию о платформе Стрелец-ПРО уточняйте в компании «Видеоглаз».
Источник: www.videoglaz.ru
Новости участников портала
Вышла новая версия ПО Blitz Smart Card Plugin 1.7.0 с поддержкой Firefox v.52 и новых типов ключей электронной подписи
Новости участников портала \\ 10.04.2017 01:24 \\ LV Systems \\ Санкт-Петербург
В новой версии программы добавлена совместимость с актуальной версией браузера Mozilla Firefox v.52, а также поддержка работы с криптопровайдерами Signal-COM CSP 3.0 и ViPNet CSP 4.2.
Новые мультиформатные видеокамеры Sarmatt в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 07.04.2017 10:55 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу мультиформатных видеокамер Sarmatt SR-N130F28IRH и SR-S130V2812IRH.
Участие в международной выставке MIPS 2017 – на отлично!
Новости участников портала \\ 07.04.2017 10:42 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
На прошедшей в конце марта выставке по безопасности MIPS 2017 наш стенд посетило более тысячи гостей. Наши посетители азартно погружались в виртуальную реальность, изучали на стенде новейшее оборудование видеонаблюдения IPTRONIC, участвовали в конкурсах и обсуждали с руководителями и сотрудниками обеих компаний совместные проекты и перспективы сотрудничества.
Видеорегистраторы с поддержкой камер разрешением до 5Мп
Новости участников портала \\ 07.04.2017 01:35 \\ «Globalconect.ru» \\ Москва
Компания Optimus представила новинки: AHD видеорегистраторы AHDR-3004 и AHDR-3008 с поддержкой 8 видеокамер разрешением до 5 Мп, используя формат сжатия H.264.
Satel обновила ПО Integra Control для управления сигнализацией с телефона до версии 4.1.13
Новости участников портала \\ 06.04.2017 11:29 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Перейти на удаленное управление системой охранной сигнализации, построенной на базе ПКП Satel Integra или Integra Plus, со смартфонов и планшетов достаточно просто.
Компания «Видеоглаз» сообщает: ПО FireSес-3 от «Рубеж» интегрировано с ПК «Интеллект» от ITV
Новости участников портала \\ 06.04.2017 11:16 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Интеграция ПО FireSес-3 в программный комплекс «Интеллект» означает поддержку новых приборов дымоудаления, пожаротушения и пожарной сигнализации, с полным перечнем которых можно ознакомиться в компании «Видеоглаз». В результате интеграции мониторинг поддерживаемых устройств и подсистем ОПС «Рубеж» доступен через интерфейс ПК «Интеллект» (с получением данных о состоянии и о событиях).
Новая HD-TVI видеокамера LTV в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 06.04.2017 11:08 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой HD-TVI видеокамеры LTV CTM-120 22.
STC-IPM3698A/3698LRA: высокое разрешение при любой погоде, освещенности и трафике
Новости участников портала \\ 05.04.2017 19:16 \\ "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" \\ Москва
Универсальное решение задач видеонаблюдения – это 3МП IP-камера STC-IPM3698A/3698LRA производства "Смартек Секьюрити". Высокое разрешение QXGA (2048x1536) при 30 к/с, оптимизация трафиков по 3 независимым потокам видео, всепогодное исполнение, интеллектуальная ИК-подсветка и двусторонний аудиоканал
Вся линейка продуктов Вокорд включена в Реестр отечественного ПО
Новости участников портала \\ 05.04.2017 14:24 \\ Вокорд \\ Москва
Вся линейка продуктов компании Вокорд – одного из ведущих разработчиков и производителей интеллектуальных систем видеонаблюдения и аудиорегистрации – включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (реестр отечественного ПО).
АЙЛАНТ по франшизе с «Видеоглазом» - видеонаблюдение по низким ценам
Новости участников портала \\ 05.04.2017 11:28 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
По условиям партнерского соглашения «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ» новосибирская компания АЙЛАНТ предлагает по минимальным ценам тысячи наименований оборудования безопасности и полный пакет услуг. В рамках франшизы для покупателей действуют партнерские гарантии и пожизненная гарантия на оборудование в сервисе, а для знакомства с каталогом оборудования заходите на созданный в рамках франшизы корпоративный сайт компании АЙЛАНТ.
Другие новости
Новые IP-видеорегистраторы CNB в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 11.04.2017 11:13
ВКО из Уфы - наилучшие цены на безопасность по франшизе с «Видеоглазом»
ВИДЕОГЛАЗ \\ 11.04.2017 10:03
Новости
Стартовала продажа билетов
Выставки \\ 11.04.2017
Уважаемые посетители, приглашаем на День передовых технологий Росгвардии и МВД России!
Упростить жизнь и жильцам и тем, кто их обслуживает
Выставки \\ 10.04.2017
Новосибирск, 10.04.2017 - В области коммунального хозяйства существует множество проблем. Их решение упростится, если управляющие компании будут активно использовать информационные технологии. Взаимодействие этих двух областей (коммунального хозяйства и информационных технологий) — маленькая, но очень важная часть глобальной системы «Умный город». На IX Сибирском Форуме «Индустрия Информационных систем», который пройдёт в новосибирском АкадемПарке 12 и 13 апреля, взаимодействие систем коммунального хозяйства и индустрии информационных технологий будут в рамках конференции «Технологии умных городов»
Завершил работу VII Международный форум «Безопасность на транспорте»
Выставки \\ 10.04.2017
В Санкт-Петербурге завершил работу VII Международный форум «Безопасность на транспорте», где собрались более 500 российских и иностранных участников.
Статьи
Как победить дракона и создать настоящую инновацию?
Видеонаблюдение \\ В разные годы наша компания прошла два пути поиска и создания такой уникальной функции. Разные подходы - разный результат.
Как выбрать гаражные ворота? С чего начать?
Предложения на рынке \\ С чего начать выбор гаражных ворот?
Отследить перемещение человека по всем камерам системы. Межкамерный трекинг – новая перспективная технология мирового рынка
Видеонаблюдение \\ Межкамерный трекинг - сравнительно молодая функция видеоанализа, позволяющая построить траекторию перемещения человека по всем камерам видеосистемы с неперекрывающимися областями наблюдения. Сегодня она представлена в единственной реализации на российском рынке и в 2-3 решениях на мировом уровне.
Видеонаблюдение. Достижения и перспективы
Видеонаблюдение \\ Можно считать, что видеонаблюдение победно и стремительно развивается чуть более двадцати лет. По крайне мере в России. Нельзя сказать, что в СССР, а затем в России не было телекамер. Еще в 1971 году у меня на работе использовали установку промышленного телевидения ПТУ-27М, выпущенную заводом 323 НИИ промышленного телевидения "Растр" из Великого Новгорода.