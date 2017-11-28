Новая мультиформатная видеокамера Praxis в ТД «Лидер-СБ»
Новая мультиформатная видеокамера Praxis в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 05.12.2017 11:16 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой мультиформатной видеокамеры Praxis PE-7111MHD 3.6.
Видеокамера Praxis PE-7111MHD 3.6 это модель для улиц в прочном антивандальном корпусе. Она поддерживает сразу четыре стандарта передачи изображения — AHD, TVI, CVI и CVBS.
Основа камеры — КМОП матрица Sony разрешением 2.1 Мп. и микропроцессор HTC1088. Он отвечает за цифровую обработку кадров. Видеоизображение транслируется в разрешении Full HD (1920х1080) или 960H (960х576). Для подключения служит обычный коаксиальный кабель, требования к характеристикам линии такие же, как у обычных аналоговых камер. Зато получать видео высокого качества можно, располагаясь на расстоянии четыреста-пятьсот метров от камеры. Изображение не подвергается компрессии, передается в реальном масштабе времени. На нем четко различимы мелкие детали окружающей обстановки.
Мультиформатная видеокамера Praxis PE-7111MHD 3.6 ведет наблюдение при помощи объектива с фиксированным фокусным расстоянием. Он четко держит фокус в процессе всего времени эксплуатации. Двадцать четыре инфракрасных светодиода обеспечивают невидимую подсветку в ночное время, позволяя различить объекты на расстоянии двадцать метров. Подсветка включается сама при понижении уровня освещенности ниже порогового уровня.
Новая камера обладает превосходной чувствительностью — 0.001 Люкс. Она автоматически поддерживает баланс белого, компенсирует фоновую засветку, усиливает сигналы на длинных линиях. За счет микропроцессорной обработки удается радикально расширить возможности наблюдения при слабом и контрастном освещении.
Так, цифровое шумоподавление (3D noise reduction) корректирует отдельные участки и даже единичные искаженные пиксели, позволяя вести наблюдение в цвете при слабой освещенности. А за счет цифрового расширения динамического диапазона удается четко различать ярко освещенные и темные объекты, когда те оказываются в объективе одновременно.
Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новую мультиформатную видеокамеру Praxis PE-7111MHD 3.6. Эта универсальная модель просто подключается, подходит для различных систем наблюдения и транслирует видео Full HD качества.
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