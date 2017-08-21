Новая мультиформатная видеокамера Praxis в ТД «Лидер-СБ»
Новая мультиформатная видеокамера Praxis в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 06.09.2017 11:09 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой мультиформатной видеокамеры Praxis PP-7111MHD 2.8-12.
Мультиформатная видеокамера Praxis PP-7111MHD 2.8-12 поддерживает четыре аналоговых формата, — AHD, TVI, CVI и CVBS. Новинка передает изображение разрешением Full HD по стандартному коаксиальному кабелю на расстояние 300-400 метров. Трансляция ведется в реальном времени, без сжатия и без задержек.
За счет раздельной передачи яркостной и цветностной составляющих видеосигнала повышается помехоустойчивость, устраняются шумы, а изображение остается четким даже при значительном удалении камеры от пункта наблюдения. Новинка предназначена для установки в помещениях. Она выполнена в купольном корпусе и оснащается вариофокальным объективом. В дневное время камера работает в цвете, а при уменьшении уровня освещенности переключается в черно-белый режим. Чтобы сигналы инфракрасного диапазона не проявлялись в виде помех на цветном изображении, применяется фильтр отсечки ИК-спектра. В режиме накопления заряда чувствительность камеры становится еще выше. Мультиформатная видеокамера Praxis PP-7111MHD 2.8-12 построена на CMOS матрице Sony IMX323 с прогрессивным сканированием, поэтому точно воспроизводит движущиеся объекты. Благодаря высокой чувствительности, 0.001 Люкс, камера передает качественное изображение при слабой освещенности. В ночное время на помощь приходит инфракрасная подсветка дальностью 20 метров.
Функция цифрового расширения динамического диапазона улучшает параметры изображения при контрастном освещении: яркие и затененные области становятся хорошо различимы на мониторе. Функция цифрового шумоподавления повышает качество видео при слабой освещенности. Микропроцессор анализирует кадры видеоряда, находит искаженные пиксели и заменяет их «оригиналами», которые заимствует из соседних кадров. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новую мультиформатную видеокамеру Praxis PP-7111MHD 2.8-12. Она передает четкое изображение при слабой освещенности и легко адаптируется под четыре самые популярные системы аналогового видеонаблюдения.
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