Новая мультиформатная видеокамера Dahua в ТД «Лидер-СБ»

Новая мультиформатная видеокамера Dahua в ТД «Лидер-СБ»

Новая мультиформатная видеокамера Dahua в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 23.11.2017 10:59 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой мультиформатной видеокамеры Dahua DH-HAC-HDW1220GP-M-0280B.

Мультиформатная видеокамера Dahua DH-HAC-HDW1220GP-M-0280B подключается к регистратору коаксиальным кабелем и передает видео в форматах HDCVI, HDTVI и AHD. Кроме того, она совместима с CCTV камерами стандарта 960H. Камера разработана для работы в уличных условиях.

В основе мультиформатной камеры — матрица Sony Exmor, которая прекрасно работает при слабой освещенности, активно используя ближний к видимому излучению диапазон инфракрасного спектра. При этом в дневное время ИК-спектр вырезается и не вызывает искажений цветного видеоизображения. Когда освещенность падает ниже значения 0.02 Люкс, на помощь приходит ИК-подсветка, незаметная для человеческого зрения. Она обеспечивает видимость в полной темноте на дистанции до двадцати метров.

Объектив камеры — с фиксированным фокусом. В его конструкции отсутствуют движущиеся элементы, поэтому фокус камеры остается стабильным на протяжении всего времени работы. А благодаря микрофону, мультиформатная видеокамера Dahua DH-HAC-HDW1220GP-M-0280B способна передавать видеоизображение со звуком.

Существенно улучшает качество видео цифровая обработка кадров при помощи микропроцессора. Функция 2D шумоподавления сравнивает похожие области в кадре и находит искаженные пиксели. Они корректируются, и четкость видео существенно повышается. Кроме того, появляется возможность наблюдать за обстановкой в цвете при слабом освещении.

Еще одна полезная особенность новой видеокамеры — возможность программно расширить динамический диапазон. Эта функция выравнивает контрастность изображения, делая яркие и темные объекты четко различимыми на мониторе: темные участки не кажутся просто черными, а яркие не выглядят засвеченными.

Камера заключена в прочный антивандальный корпус. Для выбора функций используется OSD меню. Устанавливать камеру можно в нескольких сотнях метров от пункта наблюдения. Она подключается к BNC разъему, как и простые аналоговые модели, не требует сложной настройки и включается в работу сразу после подачи питания.

Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новую мультиформатную видеокамеру Dahua DH-HAC-HDW1220GP-M-0280B. Это отличный выбор для построения системы уличного наблюдения разрешением Full HD.

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