Новая модель видеодомофона Slinex SQ-07MT в «Globalconect.ru»
Новая модель видеодомофона Slinex SQ-07MT в «Globalconect.ru»
Новости участников портала \\ 03.02.2017 15:58 \\ «Globalconect.ru» \\ Москва
Для тех кому важны стильный внешний вид и многофункциональность, высокое качество и надежность оборудования, компания Slinex предлагает новое решение — новый видеодомофон Slinex SQ-07MT в эстетичном ультратонком корпусе в черном или белом цвете.
Новая модель Slinex SQ-07MT обладает 7-дюймовым цветным сенсорным дисплеем, которым легко управлять и менять настройки (продолжительность вызова, 3 режима уровня громкости, режим «не беспокоить» и пр.), есть возможность установки заставки «часы» на экране в режиме ожидания. Кроме этого, устройство Slinex имеет программную детекцию движения, встроенную карту памяти micro SD до 32 Гб. Функции отключения звука нажатия и подсветки кнопок также обеспечивают дополнительное удобство использования пользователю. К видеодомофону можно подключить две вызывных панели, две дополнительных видеокамеры, возможна трансляция изображения на мониторы (в интеркоме до 4 штук).
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Монитор видеодомофона Slinex SQ-07MT (black)
Монитор видеодомофона Slinex SQ-07MT (black)
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Монитор видеодомофона Slinex SQ-07MT (white)
Монитор видеодомофона Slinex SQ-07MT (white)
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Новые мультиформатные видеокамеры Berger в ТД «Лидер-СБ»
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Новости участников портала \\ 02.02.2017 15:03 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург
Специальный номер “Алгоритма безопасности” посвящен новинкам технических средств и систем безопасности. Это ежегодное издание предоставляет возможность ознакомиться с техническими характеристиками нового оборудования, предлагаемого производителями и поставщиками в России
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Новости участников портала \\ 02.02.2017 13:47 \\ «Дельта» \\ Москва
С16 по 28 февраля 2017 года оформите заявку на монтаж комплекта IT-охраны в компании «Дельта» и получите приятный бонус
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Новости участников портала \\ 02.02.2017 11:19 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
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Новая HD-AHD видеокамера IPEYE в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 02.02.2017 11:09 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой HD-AHD видеокамеры IPEYE-HB2-R-2.8-12-02.
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Новости участников портала \\ 01.02.2017 16:31 \\ ООО ТД ЮНИТЕСТ \\ Москва
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Pyronix в ГК "АНГАРЕЙОН"!
Новости участников портала \\ 01.02.2017 15:27 \\ ООО "Ангарейон-СБ" \\ Москва
ГК "Ангарейон" - получила статус авторизованного дилера по продукции Pyronix Hikvision. www.angareyon.ru
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Новости участников портала \\ 01.02.2017 14:43 \\ «Globalconect.ru» \\ Москва
Новая 6.0-мегапиксельная панорамная IP-видеокамера BD3670FL2 с ИК-подсветкой от Beward обеспечивает видео сверхвысокой четкости (благодаря панорамному обзору 180°/360°).
Другие новости
Прорыв на рынке систем безопасности!
Консорциум "Интегра-С" \\ 03.02.2017 14:53
Более 400 брендов по безопасности – от «Волга Сейфити» по франшизе с «Видеоглазом»
ВИДЕОГЛАЗ \\ 03.02.2017 12:54
Новые мультиформатные видеокамеры Berger в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 03.02.2017 11:05
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ТБ Форум 2017: конференция SecuRetail собирет топ-менеджеров розничной индустрии
Выставки \\ 02.02.2017
В рамках ТБ Форума 2017 при поддержке журнала «МОЛЛ» и АНО ДПО «НИЦКБ» 8 февраля пройдет конференция "SecuRetail: Комплексная безопасность торговых центров и ритейла".
Российские города и промышленность готовы к переходу на «умную» энергетику
Выставки \\ 27.01.2017
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ТБ Форум 2017: в практикуме по транспортной безопасности метрополитенов выступит Андрей Кичигин (Московский метрополитен)
Выставки \\ 27.01.2017
В рамках конференции "Терроризм и безопасность на транспорте" на практикуме "Реализация требований по обеспечению транспортной безопасности метрополитенов.
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Видеонаблюдение. Достижения и перспективы
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AHD видеонаблюдение
Видеонаблюдение \\ AHD это технология передачи посредством обычного коаксиального кабеля отлично детализированной картинки.
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