Новая линейка замков One System ASSA ABLOY Sicherheitstechnik на MIPS 2018
Новая линейка замков One System ASSA ABLOY Sicherheitstechnik на MIPS 2018
Новости участников портала \\ 16.08.2018 15:38 \\ ООО «Шлюссельбург» \\ г. Москва
Компания Шлюссельбург, на правах официального дистрибьютора ASSA ABLOY Sicherheitstechnik, сообщает, что новая линейка замков повышенной прочности One System будет представлена на международном форуме MIPS 2018.
ASSA ABLOY обновил линейку продуктов OneSystem. Теперь помимо стандартных механических замков и замков с антипаникой линейка пополнилась замками повышенной прочности – продолжение успешных разработок effeff 309, 509 и 809 серий.
Новые серии замков One System - механические (309N и 319N), электромеханические (809N и 819N) и электромоторные (509N и 519N), замки повышенной прочности с функцией «антипаника» представляют собой продолжение успешных разработок замков повышенной прочности effeff. Замки имеют унифицированные габаритные размеры, благодаря чему упрощается монтаж и замена одного типа замка на другой. В сочетании с антипаник-барами OneSystem выполняются требования EN 1125 и EN 179.
Новая линейка замков повышенной прочности One System будет представлена на международном форуме MIPS 2018, который пройдёт с 20-23 марта 2018 в ЦВК "Экспоцентр". Ждем вас на стенде ASSA ABLOY Sicherheitstechnik - Павильон №2 Зал №3, стенд C305
Также в линейку продуктов One System входят:
Стандартный замок для объектов
Версия объектных замков для сплошных и узкопрофильных дверей прекрасно подойдет для большинства объектов благодаря многообразию функций, безопасности и надежностиМожет использоваться как для одностворчатых дверей, так и, в сочетании с уникальным шпингалетным ригелем в пассивной створке, для двустворчатых дверей.
Стандартный замок «антипаника»
Стандартный замок «антипаника» для сплошных и узкопрофильных дверей может применяться как для одностворчатых, так и для двустворчатых эвакуационных дверей.
Также, кроме замков для основных дверей, в линейку OneSystem входят замки для пассивной створки, фалевые замки, антипаник-бары и шпингалеты для фиксации пассивной створки.
Все продукты OneSystem базируются на модульной конструкции, отвечающей рыночным требованиям к запорным системам для коммерческих и общественных объектов. Кроме того, OneSystem учитывает требования изготовителей дверей, дверной фурнитуры и производителей готовых конструкций.
One System, как и всё, что производит ASSA ABLOY Sicherheitstechnik, качественный, надёжный и долговечный продукт.
Все подробности у ООО «Шлюссельбург» по телефону +7-495-7900265 или на сайте:
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