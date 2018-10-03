Новая купольная уличная PTZ камера марки Pelco с разрешением до Full HD при 60 к/с, DIS и IP66

Новости участников портала \\ 24.12.2018 16:15 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Трансляция Full HD видео с фреймрейтом до 60 к/с выполняется при минимальной нагрузке на сеть видеосистемы за счет применения комбинации аппаратно-программных средств.

Компания "АРМО-Системы" представила купольные поворотные камеры P2230-ESR серии Spectra Professional IR марки Pelco by Schneider Electric, которые рассчитаны на уличные условия эксплуатации на городских площадях, на железнодорожных и автовокзалах, стадионах и др. Используя 30х трансфокатор, Full HD сенсор и Pan/Tilt механизм с панорамированием на 360° и наклоном видеомодуля от +15° до -90°, эта уличная PTZ камера обеспечивает круговую видеосъемку объекта и фиксирует ситуацию не только вблизи, но на значительном удалении от места ее установки. В темное время суток встроенный ИК прожектор обеспечивает подсветку зоны видеонаблюдения до 150 метров с автонастройкой в зависимости от величины зума. Стоит отметить, что новая PTZ камера может осуществлять трансляцию 2 МР видео при 60 к/с, а при необходимости записывать его на локальную 2 ТБ карту памяти.

Возможность видеоконтроля выше линии горизонта на 15° выделяет PTZ камеры P2230-ESR среди других моделей линейки Pelco Spectra Professional IR. Ее Pan/Tilt устройство сконструировано таким образом, что позволяет камере как бы «взглянуть вверх» и увеличивает область сцены видеонаблюдения. Благодаря тому, что в видеомодуль интегрированы ИК прожектор и стабилизатор изображения, новая уличная PTZ камера обеспечивает информативную видеосъемку и днем, и ночью, по всему полю зрения. При этом точность позиционирования видеомодуля уличной камеры составляет ±0,1°, а скорость поворота/наклона — до 100/50°/сек в ручном режиме и до 300/145°/с по предустановкам.

Адаптивный ИК прожектор уличной камеры Pelco P2230-ESR осуществляет равномерное освещение зоны видеонаблюдения в темное время суток. При этом в зависимости от фокусного расстояния трансфокатора PTZ камера уличная регулирует мощность подсветки, благодаря чему в ее поле зрения отсутствуют засвеченные объекты. В случае отсутствия внешнего освещения эта PTZ камера позволяет контролировать ситуацию на участках, удаленных от нее до 150 метров. В дневном режиме высокая чувствительность сенсора камеры обеспечивает создание качественного цветного изображения при достаточно низком уровне освещенности.

Трансляция Full HD видео с фреймрейтом до 60 к/с выполняется при минимальной нагрузке на сеть видеосистемы за счет применения комбинации аппаратно-программных средств. P2230-ESR может передавать три гибко настраиваемых видеопотока, для которых доступен выбор одного из трех форматов сжатия, включая H.265, разрешения до 1920х1080 пикс. (стандарт HDTV 1080р) и фреймрейта до 60 к/с. Чтобы уменьшить нагрузку на канал связи уличная PTZ камера осуществляет интеллектуальную видеокомпрессию (Pelco’s Smart Compression Technology) с учетом наличия подвижных и статичных сцен в кадре. Для сохранения высокой четкости изображения при неблагоприятных уличных условиях (сильных порывах ветра, движении транспорта, работе дорожной техники) или быстром повороте/наклоне видеомодуля эта PTZ камера снабжена системой цифровой стабилизации изображения (DIS).

Предустановленные средства видеоанализа купольной камеры включают систему Camera Sabotage, фиксирующую попытки закрытия/закрашивания купола P2230-ESR и несанкционированной смены ракурса видеосъемки, а также программный детектор движения Motion Detection с многозонной настройкой. Наряду с этим, PTZ камера уличная снабжена интерфейсами для подключения двух внешних охранных датчиков, при срабатывании которых или при нарушении IP-соединения PTZ камера может активировать локальную видеозапись на карту памяти емкостью до 2 ТБ, для установки которой в ее корпусе предусмотрен соответствующий слот. Просмотр и пересылка видео, хранящегося «на борту» P2230-ESR, возможны по FTP протоколу, а также через совместимые с ONVIF Profile G приложения.

Быстрая интеграция PTZ камеры Pelco в ПО управления системой видеонаблюдения различных разработчиков реализуется за счет наличия интерфейса Pelco API и ее соответствия международной спецификации ONVIF, включая передовые профили S, G и Q. Благодаря этому, Spectra P2230-ESR могут работать в рамках мультибрендовых систем видеонаблюдения, например, под управлением ПО Milestone. Немаловажно, что уличная PTZ камера P2230-ESR полностью совместима с фирменным ПО Endura версии 2.0 и выше, Digital Sentry 7.3 и выше и более мощным комплексным решением VideoXpert от Pelco. При этом быстрый доступ к уличной камере и ее видео можно получить через любой веб-браузер или же с планшетов или смартфонов через приложение Pelco Mobile App.

Новые уличные PTZ камеры видеонаблюдения Pelco P2230-ESR уже доступны для заказа в компании "АРМО-Системы" по розничной цене 3232,8 USD. Для получения дополнительной информации на эти купольные камеры и другие устройства Pelco by Schneider Electric для уличного охранного видеонаблюдения направляйте запрос на armosystems@armo.ru или обращайтесь по многоканальному телефону 8 (800) 700 33 43 в отдел продаж компании "АРМО-Системы", официального российского дистрибьютора оборудования этого бренда, или в региональные офисы "АРМО".