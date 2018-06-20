Новая купольная PTZ-камера от CBC Group с классами IP66 и IK10 для работы вне помещений до -40 ...

Новости участников портала \\ 29.11.2018 11:54 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Стабильную работу камеры в уличных условиях при температурах от -40 до +50 °С и высокой влажности обеспечивает ее термокожух.

Компания CBC Group выпустила купольную PTZ-камеру IPX4602SV марки GANZ, способную работать в уличных условиях при температурах до -40 °С. Она защищена от пыли и влаги в соответствии с IP66, от действий вандалов – с IK10, а ее 2 Мп сенсор обеспечивает информативное цветное изображение при освещенностях до 0,01 лк (до 0,0015 лк – в ч/б). Высокоточное позиционирование по пресетам (до 255) в пределах 360° по горизонтали и от -5° до 185° по вертикали эта уличная купольная поворотная камера выполняет с высокой скоростью до 600 °/с и поддерживает до 6 туров патрулирования. Важно, что IPX4602SV снабжена пакетами видеоаналитики VCApresence и VCAFollow для детекции подозрительных лиц и их автоматического «сопровождения».

Стабильную работу камеры в уличных условиях при температурах от -40 до +50 °С и высокой влажности обеспечивает ее термокожух. Кроме того, он защищает IPX4602SV от ударов в соответствии с IK10 и от попадания внутрь пыли и влаги – с IP66. Используя высокочувствительный 1/2,8” сенсор Sony Starvis, данная уличная купольная поворотная камера формирует картинку с разрешением до 1920х1080 пикс., которую передает в реальном времени в H.264 или MJPEG одним или двумя потоками. Для работы на улице поворотная камера должна запитываться напрямую от источника 24 V AC, а в помещении – через инжектор РоЕ+. При этом возможен монтаж камеры на стене, под потолком, в углу или на столбе с помощью специальных кронштейнов и адаптеров из широкого перечня дополнительных аксессуаров.

30-кратное оптическое увеличение объектов обеспечивается мощным трансфокатором, который выполняет зуммирование и перефокусировку менее чем за 4,6 секунды. Высокоточное Pan/Tilt устройство способно поворачивать видеомодуль на 360° и наклонять его в диапазоне от -5° до 185°, позволяя камере фокусироваться на объектах до 5° над линией горизонта. При работе по предустановкам достигается особо высокая скорость смены сцен: эта уличная купольная поворотная камера может выполнять партулирование (до 6 туров) со скоростью 600 °/с. При этом управлять Pan/Tilt-механизмом вручную можно со скоростью от 120 до 0,01 °/с, обеспечивая малозаметный мониторинг. Следует отметить, что IPX4602SV поддерживает функцию цифрового зуммирования, которая вместе с оптикой позволяет «увеличивать» сцены до 360 крат.

Высокая охранная эффективность достигается использованием «интеллектуальных» функций VCApresence, которые имеются «на борту» этой уличной новинки. ПО VCApresence представляет собой улучшенную версию детектора движения, отличающуюся минимумом ложных срабатываний и поддержкой 40 зон/линий детекции. С помощью VCApresence уличная купольная поворотная камера также обнаружит попытки ее переориентирования, закрытия обзора или закрашивания купола. Кроме того, в данное ПО включена утилита VCAsys, которая позволяет «резервировать» настройки видеоаналитики, а также VCA Demo для тестирования функций на любом видеоролике. Важно, что для хранения резервных файлов в данную поворотную камеру можно установить карту памяти microSD/SDHC с памятью до 32 Гб.

Сопровождать подозрительные объекты позволяет предустановленное в камеру ПО VCAFollow. Модуль трехмерной калибровки и PTZ-алгоритмы Auto Tracking, входящие в пакет VCAFollow, обеспечивают «слежение» за движущимися объектами. А с функцией Automatic lay-on данная уличная купольная поворотная камера способна самостоятельно классифицировать и выбирать объекты для сопровождения. Помимо этого, аналитика VCAFollow может быть использована для создания комплексной высокопроизводительной системы uTrack на базе пяти фиксированных камер и одной поворотной модели IPX4602SV. Система uTrack обеспечит комбинированный трекинг подвижных объектов с использованием заданных правил, последовательностей и фильтров и будет идеальным решением для крупных малолюдных областей.

Расширить возможности системы легко с помощью опциональных модулей видеоаналитики VCA, среди которых базовый пакет VCAdetect с фильтрами остановки, направления движения, появления/исчезновения людей и объектов и пересечения линий. Кроме того, на поворотную камеру можно установить расширенный пакет VCAadvanced, включающий возможность программирования логических правил, а также ведения учета числа людей/транспортный средств, регистрации скорости перемещения и контроля дистанции. При установке комплекса VCApro уличная купольная поворотная камера получит функции сразу всех перечисленных приложений, а также цветовой фильтр. Для повышения ситуационной осведомленности оператора к IPX4602SV можно подключить до 4 охранных датчиков, до 2 исполнительных устройств, а также микрофон и громкоговоритель.

Управлять уличными камерами IPX4602SV удобно с помощью специального ПО GANZ семейства CORTROL, в которое интегрированы камеры линейки IPX. Программное обеспечение CORTROL Prime, рассчитанное для обслуживания 2-16 каналов, предоставляется бесплатно на неограниченное время. Лицензионная платформа CORTROL Premier позволяет контролировать до 96 каналов, а с помощью мощного ПО CORTROL Global можно управлять видеосистемой объемом до 5 000 устройств. Немаловажно, что за счет ONVIF-совместимости данные уличные купольные поворотные камеры GANZ могут работать с VMS сторонних производителей.

Новые уличные купольные поворотные камеры видеонаблюдения GANZ IPX4602SV производства CBC Group уже доступны для заказа в компании «АРМО-Системы». Чтобы получить дополнительную информацию об этих новинках или другой продукции марки GANZ, обращайтесь по эл. адресу armosystems@armo.ru или по тел. 8 800 787-33-43 в отдел продаж «АРМО-Системы» – официального российского поставщика продукции GANZ.