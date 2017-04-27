Новая купольная IP-видеокамера Samsung с Full HD в H.264/H.265 при 60 к/с и самым большим пакетом ...

Новости участников портала \\ 02.05.2017 12:51 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Full HD трансляцию с фреймрейтом до 60 к/с XNV-6010P осуществляют с образцовым качеством изображения при любых световых условиях и интенсивности движения в кадре.

«АРМО-Системы» начала поставлять вандалозащищенные купольные IP-видеокамеры XNV-6010P серии Х WISENET Samsung, которые предназначены для видеоконтроля в помещениях или на улице при температурах от -30 до +55 °С, имеют защищенный по классам IP66 /IK10 корпус и широкоугольный объектив для обзора на 139°. Для локальной записи и продолжительного хранения Full HD видео при 60 к/с в H.265 новая купольная IP-видеокамера позволяет устанавливать две карты памяти общей емкостью до 512 ГБ. Более того, XNV-6010P использует уникальные технологии видеоаналитики, поддерживает WDR 150 дБ и может формировать корректоре цветное изображение, когда большинство видеокамер активируют ИК-подсветку.

Full HD трансляцию с фреймрейтом до 60 к/с XNV-6010P осуществляют с образцовым качеством изображения при любых световых условиях и интенсивности движения в кадре. Благодаря использованию мощного чипсета Wisenet 5-го поколения в комбинации с фирменной оптикой, эта купольная IP-видеокамера может передавать корректное цветное изображение при освещенностях вплоть до 0,055 люкс, когда аналоги переходят в режим работы с активной ИК-подсветкой, а в черно-белом режиме работы видеокамеры ее светочувствительность возрастает в 10 раз. Немаловажно, что купольная видеокамера поддерживает аппаратную функцию True WDR 150 дБ, обрабатывая 4 кадра с различной экспозицией.

XNV-6010P в два раза эффективнее сжимает Full HD видео без снижения его качества, поскольку реализует усовершенствованный фирменный алгоритм обработки изображения WiseStream II, совместимый с кодеками H.265 и H.264. В частности, при отсутствии движения в кадре купольная IP-видеокамера с WiseStream II уменьшает битрейт потока на 99%, благодаря чему снижается, и нагрузка на сеть, и размер видеоархива. Кроме того, в новых купольных видеокамерах улучшена система цифровой стабилизации изображения за счет установки дополнительных гироскопических датчиков, поэтому вибрация корпуса не оказывает заметного влияния на информативность видео.

Два слота для установки карт памяти формата SD/SDHC/SDXC емкостью до 256 ГБ каждая — еще одно полезное нововведение в XNV-6010P, благодаря которому общий объем локального архива видеокамеры для временного хранения видео и данных может достигать 512 ГБ. При этом заполнение и перезапись карт памяти осуществляется поочередно. Также купольная IP-видеокамера способна работать с хранилищами NAS и сетевыми ПК. Для упрощения инсталляции в купольном корпусе XNV-6010P имеется порт micro USB, к которому можно подключать внешний Wi-Fi модуль и выводить изображение от видеокамеры на смартфон. Вместе с тем, сохраняется возможность подключать аналоговый тестовый монитор через BNC-интерфейс.

Мощный интеллектуальный потенциал видеокамеры XNV-6010P обеспечивается не только традиционными аналитическими функциями (регистрация попыток вскрытия купольного корпуса, расфокусировки оптики, нарушения IP-соединения), но и новыми алгоритмами. Так, например, купольная IP-видеокамера может обнаруживать задымления, исчезновение предметов, а при подключении к ней внешнего микрофона — классифицировать звуки по группам «разбитие стекла», «громкий крик», «выстрел» и «взрыв». Кроме того, в XNV-6010P предустановлен пакет видеоаналитики для ритейла: система учета статистики (где и сколько времени проводят покупатели), оценка загруженности касс по «карте интенсивности», мониторинг очереди на оплату и детектор лиц.

Простая настройка купольной IP-видеокамеры XNV-6010P, а также последующее управление ее работой в составе системы видеонаблюдения на базе 32 IP-устройств Wisenet Samsung, осуществляется с помощью фирменного бесплатного ПО SmartViewer. Для более масштабных систем, в том числе и мультибрендовых, оптимально подойдет ПО Samsung Security Manager, которое имеет широкий функционал и гибко масштабируется под задачи заказчика. Более того, новая купольная IP-видеокамера легко и быстро интегрируется в IP-видеосистемы, работающие под управлением ПО других разработчиков, поскольку поддерживает S и P профили ONVIF.

Высокая степень защиты видеокамеры по классу IP66 позволяет устанавливать ее как на открытых пространствах с воздействием различных осадков, так и внутри помещений оборудованных спринклерной системой пожаротушения. Кроме того, новая купольная IP-видеокамера имеет высокий класс защиты от ударов IK10, поэтому считается вандалоустойчивой. При этом одной видеокамерой XNV-6010P можно заменить две обычных, поскольку в эту купольную модель установлен широкоугольный объектив (139°), бочкообразные искажения которого компенсируются автоматически.

Новые купольные IP-видеокамеры XNV-6010P серии Х WISENET Samsung уже поступили на склад «АРМО-Системы» по розничной цене 620 USD. Для получения дополнительной информации на эти камеры и другие мощные уличные камеры компании Hanwha Techwin обращайтесь по телефону (495) 787-3342 в отдел продаж компании «АРМО-Системы» или по электронной почте armosystems@armo.ru, а также в региональные офисы «АРМО».