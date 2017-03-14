Новая IP-видеокамера Vision Hi-Tech в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 17.03.2017 11:17 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой IP-видеокамеры Vision Hi-Tech VNN71164XR.

IP-видеокамера Vision Hi-Tech VNN71164XR это модель с разрешением 3 Мп, предназначенная для помещений. Мощная инфракрасная подсветка обеспечивает видимость в полной темноте на расстоянии до 70 м. Новинка построена на CMOS матрице Sony с хорошей чувствительностью. Она передает видео разрешением Full HD в реальном времени. Для компрессии видео используются алгоритмы H.264 и MJPEG. Первый обладает высоким коэффициентом сжатия, что дает возможность транслировать «живое видео» по каналам с относительно небольшой пропускной способностью. Камера поддерживает мультипотоковую трансляцию, позволяя эффективно решать несколько разных задач.

Встроенный микрофон обеспечивает передачу звука. Детектор движения помогает автоматизировать наблюдение, оповещая о подозрительных событиях даже без участия оператора. Кроме того, есть возможность подключить внешний датчик сигнализации. Видеокамера способна записывать видео на карту памяти. Это повышает надежность наблюдения. В случае сетевых сбоев работоспособность камеры не нарушается, а впоследствии передаются оператору. Кроме того, она поддерживает функцию буферной записи. Это дает возможность просмотреть записи событий, непосредственно предшествующих срабатыванию датчика или детектора движения.

IP-камера Vision Hi-Tech VNN71164XR оснащается вариофокальным объективом, что позволяет точно настраивать сектор обзора и расширяет область применения камеры. 12-кратный оптический зум дает возможность наблюдать за удаленными объектами. IP-видеокамера поддерживает протокол PoE — дистанционную подачу питания по кабелю «витая пара». Это упрощает подключение видеокамеры, поскольку не требуется прокладывать отдельную питающую линию. Новинка выполнена в гермобоксе с защитным козырьком. Эта модель подходит для охраны гаража, лестничной клетки, подвала или склада. Можно использовать ее и в помещениях с высокой влажностью. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новую IP-видеокамеру Vision Hi-Tech VNN71164XR. Она позволяет создавать качественные системы наблюдения высокого разрешения.