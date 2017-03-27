Новая IP-видеокамера SSDCAM в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 30.03.2017 10:57 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой IP-видеокамеры SSDCAM IP-793S.

SSDCAM IP-793S это поворотная PTZ камера с четырехкратным оптическим увеличением. Разрешающая способность IP-камеры — 2 Мп (1080p). Она построена на CMOS матрице Sony Exmor и оснащается микропроцессором Ambarella S2Lm. Матрица обладает высокой чувствительностью в видимом и инфракрасном диапазонах, до 0.01 Lux. Благодаря прогрессивному сканированию, четко воспроизводятся объекты в движении. Камера транслирует видео в реальном времени, со скоростью 30 к/с.

Вариофокальный объектив с четырехкратным оптическим увеличением и автофокусом дает возможность точно настраивать сектор обзора камеры. Камера способна вести круговое панорамное наблюдение и поддерживает 256 предустановок. Днем она работает в цветном режиме. При этом фильтр отсечки ИК-спектра устраняет мешающее влияние сигналов инфракрасного диапазона. При понижении уровня освещенности видеокамера SSDCAM IP-793S переключается в монохромный режим и начинает использовать инфракрасное излучение объектов для формирования изображения. Ее чувствительность при этом существенно повышается. Микропроцессорная обработка улучшает параметры видео при слабой освещенности. Так, цифровое расширение динамического диапазона помогает в условиях контрастного освещения, когда в кадре одновременно присутствуют ярко освещенные и затененные объекты.

Встроенный детектор движения повышает надежность системы видеонаблюдения, определяя подозрительные события в автоматическом режиме, без участия оператора. При передаче по локальной сети видеоизображение сжимается. В видеокамере для этой цели применяется эффективный алгоритм H.264. За счет хорошей компрессии видео уменьшается исходящий трафик, пользователи получают доступ к видео по каналам с небольшой пропускной способностью. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новую IP-видеокамеру SSDCAM IP-793S. Она позволяет контролировать обширную территорию, при необходимости переключаясь на точечное наблюдение за отдельными объектами.