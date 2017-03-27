Новая IP-видеокамера SSDCAM в ТД «Лидер-СБ»
Новая IP-видеокамера SSDCAM в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 30.03.2017 10:57 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой IP-видеокамеры SSDCAM IP-793S.
SSDCAM IP-793S это поворотная PTZ камера с четырехкратным оптическим увеличением. Разрешающая способность IP-камеры — 2 Мп (1080p). Она построена на CMOS матрице Sony Exmor и оснащается микропроцессором Ambarella S2Lm. Матрица обладает высокой чувствительностью в видимом и инфракрасном диапазонах, до 0.01 Lux. Благодаря прогрессивному сканированию, четко воспроизводятся объекты в движении. Камера транслирует видео в реальном времени, со скоростью 30 к/с.
Вариофокальный объектив с четырехкратным оптическим увеличением и автофокусом дает возможность точно настраивать сектор обзора камеры. Камера способна вести круговое панорамное наблюдение и поддерживает 256 предустановок. Днем она работает в цветном режиме. При этом фильтр отсечки ИК-спектра устраняет мешающее влияние сигналов инфракрасного диапазона. При понижении уровня освещенности видеокамера SSDCAM IP-793S переключается в монохромный режим и начинает использовать инфракрасное излучение объектов для формирования изображения. Ее чувствительность при этом существенно повышается. Микропроцессорная обработка улучшает параметры видео при слабой освещенности. Так, цифровое расширение динамического диапазона помогает в условиях контрастного освещения, когда в кадре одновременно присутствуют ярко освещенные и затененные объекты.
Встроенный детектор движения повышает надежность системы видеонаблюдения, определяя подозрительные события в автоматическом режиме, без участия оператора. При передаче по локальной сети видеоизображение сжимается. В видеокамере для этой цели применяется эффективный алгоритм H.264. За счет хорошей компрессии видео уменьшается исходящий трафик, пользователи получают доступ к видео по каналам с небольшой пропускной способностью. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новую IP-видеокамеру SSDCAM IP-793S. Она позволяет контролировать обширную территорию, при необходимости переключаясь на точечное наблюдение за отдельными объектами.
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СОУЭ и пожарный мониторинг в №1 “Алгоритма безопасности”.
Новости участников портала \\ 29.03.2017 18:05 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург
Две статьи свежего номера журнала “Алгоритм безопасности” уже доступны для чтения на сайте.
Новый HD-TVI видеорегистратор LTV в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 29.03.2017 11:24 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового HD-TVI видеорегистратора LTV RTM-160 00.
Оборудование безопасности от «АктиВидео» – по франшизе с «Видеоглазом»
Новости участников портала \\ 29.03.2017 10:36 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Контроль доступа, видеонаблюдение, охранно-пожарную сигнализацию и другие средства технической безопасности по низким ценам предлагает в рамках партнерского соглашения столичная компания «АктиВидео». По условиям франшизы «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ» на все поставляемые товары действует партнерская гарантия, которая может стать бессрочной на все время действия сервисного договора между клиентом и «АктиВидео».
Система фотовидеофиксации нарушений ПДД «ПЕРЕКРЁСТОК» получила свидетельство Росстандарта
Новости участников портала \\ 28.03.2017 18:43 \\ ЭЛВИС-НеоТек \\ Москва
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) подтверждено соответствие системы «ПЕКРЕКРЁСТОК» действующим российским ГОСТам, Федеральному закону «Об обеспечении единства измерений» и требованиям безопасности. Интервал поверки системы составляет два года.
Новые 6 Мп видеокамеры наружного наблюдения GANZ ZN8-B7NVD55L с 2,8-кратным вариообъективом
Новости участников портала \\ 28.03.2017 14:13 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Новые видеокамеры GANZ используют 1/1,8” КМОП-сенсор и формируют картинку особо высокого качества c разрешением 3072х2048 пикселей.
Новый усилитель LPA в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 28.03.2017 11:18 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового усилителя LPA-TA-480MZ для систем оповещения и озвучивания.
Beward и компания «Видеоглаз» анонсируют компактную 1 Мп камеру B12C с поддержкой 4G
Новости участников портала \\ 28.03.2017 10:38 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Миниатюрная IP камера Beward B12C весом чуть более 100 гр. оснащена активным микрофоном, то есть она может не только вести видеонаблюдение, но и отслеживать звуковую обстановку. Новинка рассчитана на работу внутри помещений, а купить ее можно в компании «Видеоглаз» по весьма низкой цене. Камера Beward B12C поддерживает 4G сеть и комплектуется сменным микрофоном на выбор.
На рынке появился видеорегистратор с 64 каналами, записью 12 МР видео, битрейтом 400 Мбит/с и гибко наращиваемым архивом
Новости участников портала \\ 27.03.2017 14:07 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Запись видео PRN-4011P не ограничивается разрешением 4K Ultra HD, соответствующим 8 МР, поскольку новые видеорегистраторы способны работать и с 12-мегапиксельными потоками, принимая их с общим битрейтом до 400 Мбит/с.
Новый блок питания Germikom в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 27.03.2017 11:08 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового блока питания Germikom M-5000.
Бюджетный ИБП на 12 В / 6 А Tantos ББП-60 TS – уже в продаже в компании «Видеоглаз»
Новости участников портала \\ 27.03.2017 06:58 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Новый источник бесперебойного питания Tantos ББП-60 TS, который можно приобрести по действительно низкой цене в компании «Видеоглаз», выполнен в металлическом корпусе с отсеком под аккумуляторную батарею 7 Ач. Новинка имеет защиту от короткого замыкания, но защита от переполюсовки и от глубокого разряда в ИБП ББП-60 TS не предусмотрена (в целях снижения стоимости).
Другие новости
СОУЭ и пожарный мониторинг в №1 “Алгоритма безопасности”.
ООО "Алгоритм безопасности" \\ 29.03.2017 18:05
Новый HD-TVI видеорегистратор LTV в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 29.03.2017 11:24
Оборудование безопасности от «АктиВидео» – по франшизе с «Видеоглазом»
ВИДЕОГЛАЗ \\ 29.03.2017 10:36
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