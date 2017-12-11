Новая IP-видеокамера Satvision в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 14.12.2017 11:02 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой IP-видеокамеры Satvision SVI-D443F.

IP-видеокамера Satvision SVI-D443F выполнена в купольном корпусе и работает при -40 град. Цельсия. Разрешающая способность IP-камеры — 4 Мп или 2592х1520 пикселей. Высокое разрешение обеспечивает максимум детализации. А превосходная чувствительность КМОП матрицы OV4689 гарантирует минимум видеошумов при небольшой освещенности. Камера оборудована объективом с фиксированным фокусным расстоянием. Оно не меняется в процессе работы, поскольку в объективе нет ни одной подвижной детали. И благодаря этому изображение остается четким на протяжении всего срока эксплуатации камеры.

Изображение передается в реальном времени, днем — цветное, ночью — черно-белое. При слабой освещенности камера формирует видео за счет использования дополнительных сигналов ИК-диапазона. А днем эти сигналы блокируются при помощи механического фильтра и не вносят искажений в цветное изображение.

IP-камера Satvision SVI-D443F способна фиксировать тревожные события автоматически, используя детектор движения и датчики сигнализации. Большую помощь в обнаружении подозрительных событий оказывают видеоаналитические функции. В числе возможностей IP-камеры — обнаружение оставленных предметов, реакция на вторжение в область и пересечение линии.

Используя новейшие алгоритмы компрессии видеоинформации, H.264 и H.265, камера радикально сокращает объем передаваемого сетевого трафика, так что ее можно подключать по каналам связи с небольшой пропускной способностью. А в случае отсутствия связи с сетью она записывает видеофрагменты в память и затем переписывает их в видеорегистратор или сетевое хранилище.

За счет опции цифрового расширения динамического диапазона IP-камера четко отрабатывает сцены с контрастным освещением, когда в кадр попадают объекты с разной яркостью. В ночное время наблюдение ведется с использованием инфракрасной подсветки.

Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новую IP-видеокамеру Satvision SVI-D443F разрешением 4 Мп. Это удачная разработка, идеально подходящая для улиц и надежно работающая в любую погоду.