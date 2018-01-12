Новая IP-видеокамера RVi в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 24.01.2018 11:21 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой IP-видеокамеры RVi-IPC32VM4 V.2 с функциями интеллектуального анализа видеоизображения.

IP-видеокамера RVi-IPC32VM4 V.2 выполнена в прочном антивандальном корпусе с обогревом, устойчиво работает при -50 град. Цельсия, оснащается инфракрасной подсветкой дальностью 50 метров. Видео транслируется в разрешении 2 Мп (1920х1080) со скоростью 50 к/с. Матрица обладает хорошей чувствительностью, благодаря чему изображение остается отчетливым при освещенности всего 0.006 Люкс.

IP-камера регистрирует пересечение линии и периметра, отслеживает оставленные и пропавшие предметы, контролирует превышение уровня шума, распознает изменение ракурса съемки и фиксирует лица в кадре.

Интеллектуальные функции способствуют повышению безопасности на охраняемом объекте, снижают роль человеческого фактора при обнаружении подозрительных событий. Кроме того, IP-камера RVi-IPC32VM4 V.2 оснащается тревожным входом и выходом. При срабатывании датчика сигнализации она оповещает оператора и коммутирует выходное устройство, например, сирену или освещение. Камера оборудована разъемами для подключения динамика и микрофона, благодаря чему оператор может разговаривать с людьми, которые оказываются в зоне расположения камеры. Моторизованный объектив с автоматической фокусировкой управляется дистанционно. Он предоставляет возможность изменять угол обзора и настраивать фокусное расстояние в зависимости от ситуации.

IP-видеокамера сжимает изображение, используя самые современные алгоритмы H.265+, H.265, H.264+, H.264. Они основаны на методах предиктивного кодирования: по сети передаются лишь выборочные опорные кадры и «разница» между ними. Фон передается в меньшем разрешении, нежели важные для наблюдения объекты переднего плана. При этом на 40-70% уменьшается объем трафика и размер файлов при записи в архив.

Расширенный динамический диапазон выравнивает контрастность ярких и темных областей, так что освещенные и затененные объекты хорошо различимы. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новую IP-камеру RVi-IPC32VM4 V.2. Это уличная модель, которая передает детальное изображение и поддерживает функции интеллектуального анализа видеоизображения.