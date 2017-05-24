Новая IP-видеокамера PROvision в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 29.05.2017 11:14 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой уличной IP-видеокамеры PROvision PVF-IR205ARCTIC.

IP-видеокамера PROvision PVF-IR205ARCTIC это профессиональная модель с разрешением 2 Мп. Она транслирует изображение по сети в реальном времени. Построенная на CMOS матрице Sony, новинка отличается высокой чувствительностью в видимом диапазоне и ближней части инфракрасного спектра.

Днем камера работает в цвете. Сигналы ИК-диапазона при этом блокируются при помощи фильтра. В темное время суток, при недостатке освещения, фильтр отключается, и матрица формирует четкое монохромное изображение, используя сигналы инфракрасного спектра. При полном отсутствии видимого освещения на помощь приходит ИК-подсветка дальностью до 50 м. IP-видеокамера оснащается объективом с переменным фокусным расстоянием, что позволяет точно регулировать сектор обзора. Цифровое расширение динамического диапазона оптимизирует контрастность изображения. Это дает возможность наблюдать за ярко освещенными и темными объектами одновременно. Помимо основного видеопотока, камера может передавать дополнительный, в разрешении D1. Это позволяет удаленным пользователям получать доступ к «живому» видео по каналам с небольшой пропускной способностью. Для сжатия используется алгоритм H.264. Благодаря высокому коэффициенту компрессии, на 30-50% уменьшается объем исходящего трафика, снижается нагрузка на сеть, а файлы при последующей записи занимают меньше места в архиве.

IP-видеокамера PROvision PVF-IR205ARCTIC способна сохранять видео на карту памяти. Поэтому даже в случае сбоев в локальной сети важная информация сохраняется и затем передается оператору. Новинка поддерживает облачный сервис XMEye, который делает работу комфортной, упрощает подключение камеры и доступ к видео. Видеокамера стабильно функционирует при низкой температуре. Герметичный металлический корпус надежно защищает ее от капризов погоды. Дополнительное удобство — поддержка протокола PoE: питание на камеру можно подавать дистанционно, без дополнительных линий, прямо по «витой паре». Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новую IP-видеокамеру PROvision PVF-IR205ARCTIC. Она поддерживает современные алгоритмы работы с изображением и позволяет создавать распределенные системы видеонаблюдения Full HD разрешения.