Новая IP-видеокамера Praxis в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 26.01.2018 11:15 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой IP-видеокамеры Praxis PB-7143IP 2.8-12 A/SD.

IP-видеокамера Praxis PB-7143IP 2.8-12 A/SD это уличная модель в компактном цилиндрическом корпусе с инфракрасной подсветкой. Герметичный корпус обеспечивает работоспособность камеры при -30 град. Цельсия. Построенная на Full HD матрице Sony IMX323, новинка отличается превосходной чувствительностью. Она формирует отчетливое цветное изображение при освещенности всего 0.05 Люкс. Трансляция видеосигналов по сети осуществляется в разрешении 1920х1080 со скоростью 25 к/с. Новинка оборудована вариофокальным объективом с автоматической регулировкой диафрагмы и ручной фокусировкой.

В дневное время, при хорошей освещенности, IP-камера работает в цвете. А ночью для повышения качества наблюдения переключается в черно-белый режим. При этом матрица захватывает ИК-спектр объектов, и ее чувствительность повышается. Для улучшения видимости используется инфракрасная подсветка дальностью 40 метров.

IP-видеокамера Praxis PB-7143IP 2.8-12 A/SD осуществляет сжатие изображения с помощью кодека H.265. Он обладает еще большей эффективностью, чем H.264. За счет хорошей компрессии уменьшается исходящий трафик, а видеофайлы занимают на 40-70% меньше места при хранении. Поддерживается фирменный облачный сервис Praxis Cloud, что упрощает наблюдение за обстановкой и удаленный доступ к архивам. Локальная запись видео осуществляется на карту памяти.

Существенно повышает качество видео микропроцессорная обработка кадров. В частности, функции цифрового шумоподавления и цифрового расширения динамического диапазона. Первая обнаруживает и компенсирует искаженные пиксели, вторая — выравнивает контрастность ярких и темных участков.

IP-камера оснащается детектором движения, благодаря которому регистрирует подозрительные события автоматически. Есть возможность выводить некоторые зоны из-под наблюдения, чтобы на экране не отображались кодовые клавиатуры или другие подобные объекты.

Подавать питание на камеру можно дистанционно, что является несомненным преимуществом при монтаже уличной система наблюдения. В комплекте поставляется ПО, на базе которого легко организовать небольшую систему IP-видеонаблюдения. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новую IP-видеокамеру Praxis PB-7143IP 2.8-12 A/SD. Это современная модель с Full HD разрешением, поддерживающая передовые функции обработки видеоизображения.