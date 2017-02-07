Новая IP-видеокамера IPEYE в ТД «Лидер-СБ»
Новая IP-видеокамера IPEYE в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 13.02.2017 11:02 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой IP-видеокамеры IPEYE-B1.3-SR-2.8-12-03.
IP-видеокамера IPEYE-B1.3-SR-2.8-12-03 это уличная модель, предназначенная для круглосуточного видео и аудио мониторинга. Новинка транслирует изображение по локальной сети в разрешении 1280х960 точек. Она построена на высокочувствительной матрице Aptina. Прогрессивное сканирование гарантирует четкое воспроизведение объектов в движении. Сенсор и ядро процессора расположены на одной подложке, за счет чего повышается быстродействие камеры.
Новинка поддерживает функцию D-WDR — цифровое расширение динамического диапазона, что помогает ей формировать четкое видео при контрастном освещении: ярко освещенные и затененные области кадра, даже близко расположенные, получаются хорошо различимыми. Прочный корпус защищает камеру от внешних воздействий. Она стабильно функционирует при температуре до -30 град. Цельсия. Объектив с переменным фокусным расстоянием позволяет точно задать область обзора. Видеокамера IPEYE-B1.3-SR-2.8-12-03 передает изображение по сети в формате H.264. Этот алгоритм превосходно устраняет избыточность видеоизображения, благодаря чему на 30-50% уменьшается объем трафика, который генерирует камера.
Видеокамера поддерживает работу с облачным сервисом, что упрощает ее настройку, доступ к живому видео. Кроме того, появляется возможность организовать хранение видеоархива в облаке. Матрица камеры CTV-HDB0550AG ME обладает чувствительностью в видимом диапазоне и в ближней части инфракрасного спектра. За счет этого улучшается качество изображения при слабой освещенности. Днем сигналы инфракрасного спектра вырезаются при помощи фильтра и не проявляются на цветном изображении. Переключение из цветного режима в монохромный происходит автоматически. В полной темноте на помощь приходит инфракрасная подсветка дальностью 30 м. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новую IP-видеокамеру IPEYE-B1.3-SR-2.8-12-03. Она формирует четкое изображение HD качества и может круглосуточно эксплуатироваться работает в уличных условиях при низкой температуре.
Новости участников портала
«Амиком» представил новую 5Мп IP-камеру IDIS с поддержкой H.265
Новости участников портала \\ 10.02.2017 15:40 \\ ООО «АМИКОМ ТРЕЙД» \\ Москва
Сетевая видеокамера DC-T3533HRX от IDIS ведет запись в разрешении 5Мп и транслирует ее со скоростью 30 к/с. Важная особенность новинки – кодирование видео с помощью кодека H.265, который значительно снижает нагрузку на архив.
Лучшие цены на видеонаблюдение – от «Трансстрой» из СПб по франшизе с «Видеоглазом»
Новости участников портала \\ 10.02.2017 11:50 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Новый корпоративный сайт с каталогом товаров и с самым современным функционалом, пожизненная гарантия на оборудование в сервисе, цены без накруток и партнерские гарантии – таков краткий перечень преимуществ санкт-петербургской компании «Трансстрой» по франшизе «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ». В ассортименте «Трансстроя» - несколько тысяч проверенных позиций по разделам видеонаблюдение, ОПС, СКУД, охрана периметра и т.п.
Акция на видеорегистратор Optimus AHDR-2016 и кабель Optimus КВК-П 2*0.5 (outdoor) 200 м
Новости участников портала \\ 10.02.2017 11:43 \\ Секьюрити Эксперт \\ Пермь
Акции действуют до 28 февраля 2017г.
Новая HD-AHD видеокамера CTV в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 10.02.2017 11:11 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой уличной HD-AHD видеокамеры CTV-HDB0550AG ME.
Первый номер журнала “Алгоритм безопасности” готовится к выходу
Новости участников портала \\ 09.02.2017 13:45 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург
В выпуске будут рассмотрены новые требования к оборудованию и ПО систем передачи информации на ПЦО. Правовые проблемы противопожарной защиты. Продолжим тему о раннем обнаружении пожара. Традиционно поднимем вопросы видеонаблюдения, обсудим тему облачных сервисов.
Новые скоростныйе IP-камеры RVi-IPC62Z30-A1 и RVi-IPC62Z25-A1
Новости участников портала \\ 09.02.2017 11:50 \\ «Globalconect.ru» \\ Москва
Новые скоростные поворотные купольные IP-видеокамеры RVi-IPC62Z30-A1 и RVi-IPC62Z25-A1 одинаковы внешне и имеют схожие характеристики.
IPTRONIC и компания «Видеоглаз» представляют купольную 1 Мп камеру IPT-IPL720DM(3,6)P
Новости участников портала \\ 09.02.2017 11:43 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Новинка от IPTRONIC и компании «Видеоглаз» – сетевая всепогодная 1 Мп камера IPT-IPL720DM(3,6)P предназначена для круглосуточного видеонаблюдения при температуре до -40 градусов. Эта компактная модель, которая уже поступила в продажу по низкой цене, передает видео в два потока в реальном времени, оснащена ИК подсветкой на 20 метров и поддерживает питание по типу PoE.
Новое устройство трёхступенчатой грозозащиты SC&T в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 09.02.2017 11:32 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового 16-канального устройства трехступенчатой грозозащиты SC&T SP016HDT.
Smartec и компания «Видеоглаз» анонсируют видеорегистратор STNR-0860 на 8 портов с PoE
Новости участников портала \\ 08.02.2017 11:56 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Видеорегистраторы Smartec STNR-0860, уже поступившие в продажу в компанию «Видеоглаз» по низкой цене, поддерживают работу с камерами до 5 Мп, «попутно» обеспечивая их питанием по технологии PoE. Суммарный PoE бюджет составляет 74 Вт, для организации архива можно использовать до двух внутренних HDD и внешние накопители iSCSI и e-SATA. Недорогие регистраторы STNR-0860 рассчитаны на видеонаблюдение высокого разрешения с возможностью подключения внешних тревожных устройств.
Новый пассивный приемопередатчик видеосигналов Инфотех в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 08.02.2017 11:19 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового пассивного приемопередатчика AHD/CVI/TVI/CVBS видеосигналов по витой паре Инфотех AVT-TRX101HD.
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7 февраля открылось конгрессно-выставочное мероприятие VIP-уровня - XXII Международный Форум "Технологии безопасности". В рамках первого в календаре специалистов отрасли безопасности мероприятия представлены знаковые тренды развития индустрии и программы инвестиций в России, лучшие практики и эффективные решения, новые требования и вопросы регулирования, опыт реализации и успешные кейсы.
ТБ Форум 2017: 7 февраля стартует конгрессно-выставочное мероприятие VIP-уровня
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