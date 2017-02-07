Новая IP-видеокамера IPEYE в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 13.02.2017 11:02 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой IP-видеокамеры IPEYE-B1.3-SR-2.8-12-03.

IP-видеокамера IPEYE-B1.3-SR-2.8-12-03 это уличная модель, предназначенная для круглосуточного видео и аудио мониторинга. Новинка транслирует изображение по локальной сети в разрешении 1280х960 точек. Она построена на высокочувствительной матрице Aptina. Прогрессивное сканирование гарантирует четкое воспроизведение объектов в движении. Сенсор и ядро процессора расположены на одной подложке, за счет чего повышается быстродействие камеры.

Новинка поддерживает функцию D-WDR — цифровое расширение динамического диапазона, что помогает ей формировать четкое видео при контрастном освещении: ярко освещенные и затененные области кадра, даже близко расположенные, получаются хорошо различимыми. Прочный корпус защищает камеру от внешних воздействий. Она стабильно функционирует при температуре до -30 град. Цельсия. Объектив с переменным фокусным расстоянием позволяет точно задать область обзора. Видеокамера IPEYE-B1.3-SR-2.8-12-03 передает изображение по сети в формате H.264. Этот алгоритм превосходно устраняет избыточность видеоизображения, благодаря чему на 30-50% уменьшается объем трафика, который генерирует камера.

Видеокамера поддерживает работу с облачным сервисом, что упрощает ее настройку, доступ к живому видео. Кроме того, появляется возможность организовать хранение видеоархива в облаке. Матрица камеры CTV-HDB0550AG ME обладает чувствительностью в видимом диапазоне и в ближней части инфракрасного спектра. За счет этого улучшается качество изображения при слабой освещенности. Днем сигналы инфракрасного спектра вырезаются при помощи фильтра и не проявляются на цветном изображении. Переключение из цветного режима в монохромный происходит автоматически. В полной темноте на помощь приходит инфракрасная подсветка дальностью 30 м. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новую IP-видеокамеру IPEYE-B1.3-SR-2.8-12-03. Она формирует четкое изображение HD качества и может круглосуточно эксплуатироваться работает в уличных условиях при низкой температуре.