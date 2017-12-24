Новая IP-видеокамера HiWatch в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 12.01.2018 11:17 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой IP-видеокамеры HiWatch DS-I102 (2.8 mm).

IP-видеокамера HiWatch DS-I102 (2.8 mm) это купольная модель в прочном вандалозащищенном корпусе, которая работает в уличных условиях при низкой температуре. Разрешение камеры — 1280х720 точек.

Новинка построена на матрице с высокой чувствительностью и формирует детальное изображение при освещенности всего 0.01 Люкс. Днем наблюдать за событиями можно в цвете, а ночью — в черно-белом режиме, используя ИК-подсветку. Последняя обеспечивает видимость до тридцати метров и позволяет контролировать обстановку при полном отсутствии видимого освещения.

Новинка оснащается объективом с фиксированным фокусным расстоянием и креплением М12. Использованием сменных объективов позволяет подобрать нужный угол обзора. Фиксированная оптика не подвержена расфокусировке и при этом дешевле, чем вариофокальные объективы. Детектор движения помогает обнаруживать подозрительные события автоматически.

В IP-видеокамере HiWatch DS-I102 (2.8 mm) для сжатия изображения применяется эффективный алгоритм H.264. Он радикально уменьшает объем трафика. Чтобы еще более сократить избыточность видео, используется функция ROI: важные области (лица людей, номера автомобилей, движущиеся объекты) транслируются в более высоком разрешении, чем неподвижный фон.

Наряду с основным потоком, камера передает по сети дополнительный видеопоток, в меньшем разрешении. За счет этого удаленные пользователи системы наблюдения получают доступ к мониторингу и записям по каналам с небольшой пропускной способностью.

Чтобы изображение оставалось четким и разборчивым при слабой освещенности, применяется цифровая обработка кадров. Микропроцессор находит и корректирует искаженные пиксели, так что даже при слабой освещенности получается нормальное цветное видео. Цифровое расширение динамического диапазона стабилизирует контрастность изображения, и на мониторе полноценно воспроизводятся яркие и темные области.

Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новую IP-видеокамеру HiWatch DS-I102 (2.8 mm). Это надежная уличная модель известного производителя, транслирующая по сети четкое видео HD качества.