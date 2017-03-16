Новая IP-видеокамера HiWatch в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 20.03.2017 11:09 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой IP-видеокамеры HiWatch DS-I120 разрешением 1.3 Мп.

IP-видеокамера HiWatch DS-I120 с разрешением 1.3 Мп это модель в цилиндрическом корпусе, предназначенная для работы на улице. Максимальная разрешающая способность IP-камеры — 1280х960. Построенная на CMOS матрице с прогрессивным сканированием, она формирует четкое изображение объектов в движении. Высокая чувствительность, 0.01 Лк, обеспечивает четкость изображения при слабой освещенности. Поддерживаются объективы с фиксированным фокусом с креплением М12. Надежная оптика не подвержена расфокусировке в процессе работы.

Механический фильтр отсечки ИК-спектра обеспечивает высокое качество цветного изображения. При низкой освещенности он автоматически отключается. На матрицу поступают дополнительные сигналы из ИК-диапазона, за счет чего ее чувствительность существенно повышается. Кроме того, в темноте на помощь приходит ИК-подсветка дальностью 15 м. Для сжатия изображения в IP-камере HiWatch DS-I120 применяются видеокодеки H.264 и MJPEG. Первый обладает высоким коэффициентом компрессии. Это уменьшает объем исходящего трафика на 30-50% и позволяет удаленным пользователям получать доступ к «живому видео» по каналам с небольшой пропускной способностью.

Функция цифрового расширения динамического диапазона приходит на помощь в условиях контрастного освещения, когда в кадр одновременно попадают участки, сильно различающиеся по яркости. Их контрастность выравнивается, так что на изображении нет засвеченных и слишком темных областей. Цифровое шумоподавление улучшает качество видео при слабой освещенности. Оно основано на сравнении похожих участков изображения в соседних кадрах (3D-NR) или в одном кадре (2D-NR) и обнаружении отдельных искаженных пикселей. Измененные пиксели заменяются на «исправные», что избавляет о шумов и помех. При этом даже в сумерках можно наблюдать за обстановкой в цвете. Благодаря встроенному детектору движения, видеокамера способна контролировать обстановку в автоматическом режиме. Специалисты ТД «Лидер-СБ» объявляют о поступлении в продажу новой IP-видеокамеры HiWatch DS-I120. Она поддерживает современные протоколы обработки изображения и позволяет строить системы IP-наблюдения высокой четкости.