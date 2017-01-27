Новая IP-видеокамера HiWatch в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 06.02.2017 12:01 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой IP-видеокамеры HiWatch DS-I122.

IP-видеокамера HiWatch DS-I122 это модель с разрешением 1280х960 в вандалостойком купольном корпусе. Она функционирует при температуре до -40 град. Цельсия. Камера комплектуется мегапиксельным объективом с фиксированным фокусным расстоянием — надежным и не подверженным расфокусировке в процессе эксплуатации. Видео транслируется по локальной сети в реальном времени, со скоростью 25 к/с.

IP-камера передает видеоизображение в форматах H.264 и MJPEG (по выбору пользователя). Первый обеспечивает высокую степень сжатия видеопотока, способствуя уменьшению исходящего сетевого трафика. При этом кодируются лишь отдельные опорные кадры и разница между ними. Второй формат наилучшим образом подходит для записи файлов в архив. Видеокамера HiWatch DS-I122 днем функционирует в цвете, а ночью переключается в монохромный режим. Это повышает ее чувствительность: матрица начинает использовать дополнительно сигналы инфракрасного диапазона. Кроме того, есть инфракрасная подсветка дальностью 15 м. Ее мощность изменяется автоматически в зависимости от расстояния до объектов, что исключает засветку. Цифровое шумоподавление существенно повышает четкость видео и устраняет зернистость при наблюдении в условиях со слабой освещенностью. Микропроцессор анализирует последовательность кадров видеоряда и определяет пиксели, которые с большой вероятностью являются искаженными. Далее они корректируются — заменяются «похожими» из соседних кадров.

Еще одна исключительно полезная функция — цифровое расширение динамического диапазона. Она приходит на помощь, когда приходится наблюдать за объектами, сильно различающимися по яркости и расположенными в пределах одного кадра. Функция выравнивает контрастность изображения, так что и яркие и темные участки получатся хорошо различимыми. Большое достоинство IP-камеры — встроенные функции видеоаналитики: обнаружение вторжения и пересечения линии. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новую IP-видеокамеру HiWatch DS-I122. Она станет отличным выбором для объектов с высокими требованиями к качеству изображения.